Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend

Roma – Nel palinsesto televisivo del prossimo weekend rugbistico il focus sarà incentrato sul Super Rugby, le finali delle competizioni europee, le semifinali di ritorno play-off e lo spareggio salvezza del Peroni TOP12.

Si parte nella mattinata di domani con il tredicesimo turno del Super Rugby tra Blues e Hurricanes, match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena alle 9.35. In serata la prima finale europea che assegnerà la Challenge Cup 2018/19: a contendersi il trofeo saranno Clermont e La Rochelle, match che sarà trasmesso in diretta su DAZN alle 20.45.

L’apertura del sabato sarà dedicata nuovamente al Super Rugby con Highlanders-Jaguares e Chiefs-Sharks: entrambi i match, in calendario rispettivamente alle 7.15 e 9.35, saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Arena.

Nel pomeriggio i riflettori si sposteranno sulle semifinali di ritorno del Peroni TOP12. Il Kawasaki Robot Calvisano, reduce dal successo dell’andata, ospiterà il Valorugby Emilia con l’obiettivo di raggiungere la finale (che, in tal caso, disputerà tra le mura amiche): diretta della partita alle 16.30 su raisport.rai.it e differita su Rai Sport alle 20.35. Sempre alle 16.30 dallo Stadio Plebiscito di Padova Verona e Lazio si contenderanno l’ultimo posto utile nel massimo campionato rugbistico italiano nello spareggio salvezza: la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook, sul canale youtube e sull’app FIR. Alle 18 in diretta su DAZN l’ultimo atto della Champions Cup: a contendersi il trofeo rugbistico più prestigioso per club a livello europeo saranno Leinster e Saracens.

Domenica mattina alle 7.15 in diretta su Sky Sport Arena Brumbies e Sunwolves si affronteranno nel match valido per la tredicesima giornata di Super Rugby. Alle 16.30 è in calendario la seconda semifinale di ritorno del Peroni TOP12 tra FEMI-CZ Rovigo e Argos Petrarca Rugby che si contenderanno il secondo posto per la finale di campionato. Diretta del match su raisport.rai.it e differita su Rai Sport alle 22.45.

Questo il palinsesto completo:

Super Rugby – XIII giornata – 10.05.19 – ore 9.35 – diretta Sky Sport Arena

Blues v Hurricanes

Challenge Cup – Finale – 10.05.19 – ore 20.45 – diretta DAZN

Clermont v La Rochelle

Super Rugby – XIII giornata – 11.05.19 – ore 7.15 – diretta Sky Sport Arena

Highlanders v Jaguares

Super Rugby – XIII giornata – 11.05.19 – ore 9.35 – diretta Sky Sport Arena

Chiefs v Sharks

Peroni TOP12 – Semifinali ritorno play-off – 11.05.19 – ore 16.30 – diretta raisport.rai.it

Kawasaki Robot Calvisano v Valorugby Emilia

Peroni TOP12 – Spareggio salvezza – 11.05.19 – ore 16.30 – diretta Facebook, App e Youtube FIR

Verona Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Champions Cup – Finale – 11.05.19 – ore 18 – diretta DAZN

Leinster v Saracens

Super Rugby – XIII giornata – 12.05.19 – ore 7.15 – diretta Sky Sport Arena

Brumbies v Sunwolves

Peroni TOP12 – Semifinali ritorno play-off – 12.05.19 – ore 16.30 – diretta raisport.rai.it

FEMI-CZ Rovigo v Argos Petrarca Rugby

Com. Stam.