Federer vince la prima partita sulla terra di Madrid

Buona la prima!

Roger Federer torna finalmente a giocare sulla terra rossa e incomincia il torneo di Madrid con una bella vittoria. Dopo tre anni di assenza da questa superficie è bello vederlo di nuovo su questi campi. La partita d’esordio in questo Masters 1000 è contro il francese Richard Gasquet. Un “Richard non troppo in forma” come ammesso dallo stesso Federer, il quale invece ha giocato un ottimo match. Il campione svizzero si dice felice di essere tornato a queste competizioni: “Mi piace essere qui, se avessi saltato di nuovo la stagione sulla terra non sarebbe stata la decisione giusta, sarei rimasto con il rimpianto. I guai al ginocchio sono ormai lontani” e tornare a scivolare gli ha dato delle belle sensazioni.

A rendere meno traumatico il ritorno di Federer è la consistenza della terra di Madrid.“Non ci si stanca molto. C’è la possibilità di accorciare gli scambi quando si vuole. Si rischia anche sui rimbalzi, che non sono sempre regolari, non è sempre semplice prendere la palla in anticipo. Ma fa parte del gioco e va bene così. Madrid è un torneo su terra diverso da tutti gli altri, non essere sul livello del mare rende le condizioni simili a quelle dei campi duri”. La città di Madrid è infatti a circa 700 metri di altitudine e lo svizzero sembra preferire le condizioni di gioco di questi campi.

Dopo l’incontro con Gasquet lo svizzero ha spiegato il motivo dei suoi tre anni di assenza dalla terra rossa. Nel 2016 era stato difficile rinunciare al Roland Garros ma gli infortuni erano stati troppi. Nel 2017 aveva deciso di rinunciare per la sua longevità agonistica, la sua salute e la sua famiglia. Essendo andato tutto bene aveva deciso di fare la stessa scelta anche nel 2018. Quest’anno però non voleva più mancare e le condizioni sono apparse fin da subito diverse per poter fare una scelta improntata al ritorno su questa superficie. Tra i vari tornei sulla terra, probabilmente, ha scelto Madrid anche per i bei ricordi che ha qui: questo è uno dei posti in cui ha vinto contro Nadal nelle uniche due vittorie contro lo spagnolo sui campi rossi. Federer afferma che sarebbe contento se avesse l’opportunità di giocare con lui, pur sapendo che sarebbe una sfida molto dura. Intanto al prossimo turno dovrà affrontare un altro francese, che in questa stagione sta giocando molto bene: Gael Monfils.