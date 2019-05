3^ prova di Coppa del Mondo Nello Skeet femminile guida la Bacosi

Changwon (KOR) – La gara di Skeet femminile della terza Prova di Coppa del Mondo ISSF è iniziata con i migliori auspici per l’Italia.

Al termine delle tre serie di qualificazione previste per oggi la classifica provvisoria è guidata dall’azzurra Diana Bacosi (Esercito). La Campionessa Olimpica di Rio 2016 ha commesso un solo errore e con lo score di 74/75 si è assicurata il primo posto in solitaria. Buona anche la prestazione di Chiara Cainero (Carabinieri), Campionessa Olimpica a Pechino 2008 e medaglia d’argento in occasione dei Giochi brasiliani, che dopo un perfetto primo round, nel secondo è inciampata in due errori ma ha ripreso subito il controllo ultimando la terza rotazione con un quasi perfetto 24/25 ed andando a riposo con il punteggio di 72/75. In rincorsa rispetto alla vetta della classifica Simona Scocchetti (Esercito). Purtroppo, dopo l’ottimo inizio con 24/25 e 25/25, nel terzo round l’azzurra ha lasciato scappar via quattro piattelli nelle prime quattro pedane e si è fermata al totale di 70/75.

Domani la gara proseguirà con altri 50 piattelli e la finale, in programma per le 9.30 italiane. In palio, oltre alle medaglie, ci saranno due Carte Olimpiche per Tokio 2020, ancora nel mirino delle nostre tiratrici.

In pedana per la gara scenderà anche il comparto maschile. A difendere i colori azzurri ci saranno Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT), Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN) e Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta (CE), ai quali toccherà affrontare i primi 75 piattelli di qualificazione.

RISULTATI

Skeet Femminile: Diana BACOSI (ITA) 74/75; Olga PANARINA (KAZ) 73/75; Isarapa IMPRASERTSUK (THA) 73/75; Chiara CAINERO (ITA) 72/75; Simona SCOCCHETTI (ITA) 70/75.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT), Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta (CE).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD), Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Tecnico Federale: Andrea Filippetti.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT), Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP).

MQS: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

PROGRAMMA

Venerdì 10 Maggio Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

9.30 Finale Skeet Femminile

Sabato 11 Maggio Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

9.30 Finale Skeet Maschile

Domenica 12 Maggio Allenamenti liberi Trap

Lunedì 13 Maggio Allenamenti ufficiali Trap Femminile

Allenamenti ufficiali Trap Maschile – Giorno 1

Martedì 14 Maggio Gara Trap Femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Trap Maschile – Giorno 2

Mercoledì 15 Maggio Gara Trap Femminile (50 piattelli)

Gara Trap Maschile (75 piattelli)

9.30 Finale Trap Femminile

Giovedì 16 Maggio Gara Trap Maschile (50 piattelli)

10.00 Finale Trap Maschile

Venerdì 17 Maggio Gara Trap Mixed Team

10.00 Finale Trap Mixed Team

N.B.: Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7 rispetto all’Italia)

Com. Stam.