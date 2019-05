Lo Sporting azzurro a Gant per l’Europeo 2019 Il CT Spada: faremo del nostro meglio, squadra motivata e pronta

Per lo Sporting è già ora di Europeo 2019 e la Nazionale azzurra guidata dal Commissario Tecnico Veneiro Spada è partita oggi alla volta di Gant (HUN) per misurarsi con la rassegna continentale.

Siamo pronti e carichi e ci impegneremo per fare del nostro meglio – ci ha detto prima di partire – Lo scorso anno giocavamo in casa e abbiamo concretizzato un bottino davvero ricco, ma il suolo straniero non ci spaventa ed il nostro obiettivo è quello di migliorarci”.

Il ricco bottino al quale fa riferimento consiste in ben 10 medaglie (1 oro, 5 argenti e 4 bronzi) conquistati lo scorso anno al Tav Piancardato di Collazzone (PG) e per centrare l’obiettivo prefissatosi per il 2019 Spada ha convocato quelli che considera i migliori tra i tiratori a sua disposizione.

Insieme al CT ci saranno: Filippo Boldrini di Viareggio (LU), Davide Gasparini (Esercito) di Gabicce Mare (PU), Samuele Sacripanti di Amelia (TR) e Michael Spada di Fabro (TR) per la classifica Maschile; Simona Fontanini di Rivignano Teor (UD), Alessia Panizza di Lierna (LC) e Graziella Zambrino di Orvieto (TR) per quella Femminile; Cristian Camporese di Padova, Cristian Morbidelli di Senigaglia (AN), Nicolò Meniconi di Perugia per il comparto Junior; Mauro Bosi di Castrocaro Terme (FC), Claudio Moretti di Rimini e Gabriele Soldani di Riguttio (AR) tra i Senior; Giancarlo Ciofini di Castel del Piano (PG), Ferruccio Morelli di Livorno e Giovanni Zamboni di Gavardo (BS) per i Veterani; Enzo Gibellini di Borgosesia (VC) per i Super Veterani.

Domani, mercoledì 8 maggio, il programma della gara prevede gli allenamenti ufficiali e la Cerimonia di Apertura, mente da giovedì 9 a domenica 12 aprile i tiratori avranno a disposizione 50 piattelli di gara al giorno. I titoli verranno assegnati sulla distanza complessiva di 200 piattelli più eventuali shoot-off in caso di parità.

LA SQUADRA AZZURRA DI SPORTING

Men: Filippo Boldrini di Viareggio (LU), Davide Gasparini (Esercito) di Gabicce Mare (PU), Samuele Sacripanti di Amelia (TR), Michael Spada di Fabro (TR).

Ladies: Simona Fontanini di Rivignano Teor (UD), Alessia Panizza di Lierna (LC), Graziella Zambrino di orvieto (TR).

Junior: Cristian Camporese di Padova, Cristian Morbidelli di Senigaglia (AN), Nicolò Meniconi di Perugia.

Senior: Mauro Bosi di Castrocaro Terme (FC), Claudio Moretti di Rimini, Gabriele Soldani di Riguttio (AR).

Veterani: Giancarlo Ciofini di Castel del Piano (PG), Ferruccio Morelli di Livorno, Giovanni Zamboni di Gavardo (BS).

Super Veterani: Enzo Gibellini di Borgosesia (VC)

Commissario Tecnico: Vaniero Spada.

PROGRAMMA

Mercoledì 8 Maggio Allenamenti ufficiali

Cerimonia di apertura

Giovedì 9 Maggio Gara (50 piattelli)

Venerdì 10 Maggio Gara (50 piattelli)

Sabato 11 Maggio Gara (50 piattelli)

Domenica 12 Maggio Gara (50 piattelli)

Premiazioni

