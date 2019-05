3^ prova di Coppa del Mondo. Anche la squadra di Fossa Olimpica in Corea. Domani gli allenamenti ufficiali di Skeet. La gara inizierà giovedì 8

Changwon (KOR) – In attesa dell’inizio ufficiale della terza Prova di Coppa del Mondo ISSF, in programma domani con gli allenamenti ufficiali di Skeet, anche la Nazionale italiana di Fossa Olimpica è partita per la Corea, lasciando l’Italia nel tardo pomeriggio di ieri.

Insieme al Direttore Tecnico Nazionale Albano Pera sono partiti Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT), Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), quest’ultimo in gara tra gli MQS, per la squadra maschile e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) e Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG) per quella femminile.

“Partiamo per la Korea sapendo di dover affrontare una gara difficile, ma consci delle nostre capacità – ha commentato Pera prima del decollo – Sono certo che i ragazzi e le ragazze sapranno impegnarsi al massimo per il raggiungimento degli obiettivi”.

Il principale è rappresentato dalla qualificazione olimpica. Dopo la conquista delle due carte femminili, centrate da Silvana Stanco nel Mondiale 2018 proprio a Changwon, e da Jessica Rossi nella Prima Prova di Coppa del Mondo di quest’anno ad Acapulco, all’Italia mancano le due maschili.

Ad attenderli ci saranno i colleghi skeetisti guidati dal Tecnico Andrea Filippetti che, come anticipato, domani affronteranno gli allenamenti ufficiali.

In pedana per l’ultimo sopralluogo prima della competizione ci saranno Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT), Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), e Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta (CE) per il comparto maschile mentre per quello femminile Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT), Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta (CE).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD), Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Tecnico Federale: Andrea Filippetti.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT), Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP).

MQS: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

PROGRAMMA

Mercoledì 8 Maggio Allenamenti ufficiali Skeet Femminile

Allenamenti ufficiali Skeet Maschile – Giorno 1

11.00 Cerimonia di apertura

Giovedì 9 Maggio Gara Skeet Femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Skeet Maschile – Giorno 2

Venerdì 10 Maggio Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

9.30 Finale Skeet Femminile

Sabato 11 Maggio Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

9.30 Finale Skeet Maschile

Domenica 12 Maggio Allenamenti liberi Trap

Lunedì 13 Maggio Allenamenti ufficiali Trap Femminile

Allenamenti ufficiali Trap Maschile – Giorno 1

Martedì 14 Maggio Gara Trap Femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Trap Maschile – Giorno 2

Mercoledì 15 Maggio Gara Trap Femminile (50 piattelli)

Gara Trap Maschile (75 piattelli)

9.30 Finale Trap Femminile

Giovedì 16 Maggio Gara Trap Maschile (50 piattelli)

10.00 Finale Trap Maschile

Venerdì 17 Maggio Gara Trap Mixed Team

10.00 Finale Trap Mixed Team

N.B.: Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7 rispetto all’Italia)

Com. Stam.