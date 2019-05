“Filosofia offensiva e filosofia difensiva” Clinic a Bologna con coach John Calipari

John Calipari, uno dei preminenti allenatori della NCAA e head coach della Kentucky University, sarà il relatore del Clinic che si terrà a Bologna domenica 12 maggio dalle 10:30 presso la struttura CSB (via Marzabotto, 24).

Argomento dell’intervento di coach Calipari è “Filosofia offensiva e filosofia difensiva”. Il Clinic dà diritto a tre punti PAO ed è organizzato dal Comitato Regionale FIP Emilia Romagna. E’ possibile iscriversi al Clinic tramite la piattaforma FIPonline.

Coach Calipari sarà a Bologna su iniziativa dell’USAP e grazie alla collaborazione di Ettore Messina, assistente allenatore dei San Antonio Spurs ed ex ct della Nazionale.

Coach Cal, 60 anni, è dal 2009 alla guida della Kentucky University. Nel 2105 è diventato membro della Naismith Hall Of Fame di Springfield, Mass. Ha vinto il titolo NCAA nel 2012 con i Kentucky Wildcats (oltre ad averli allenati nelle edizioni del 2011, 2014 e 2015) e ha guidato altre cinque squadre alle Final Four. Nell’aprile di quest’anno ha firmato un contratto a vita con la Kentucky University che allenerà fino a quando non deciderà di ritirarsi.

Tra i suoi giocatori, in 27 anni di carriera come allenatore di College, ben 46 sono stati scelti ai Draft da franchigie NBA. E’ stato capo allenatore anche in NBA con gli allora New Jersey Nets (1996-99) e assistente con i Philadelphia 76ers (1999-00)

Nel 2017, Coach Cal ha guidato la Nazionale USA U19 al terzo posto del Campionato del Mondo al Cairo (Egitto), dopo Canada e Italia. In precedenza aveva guidato dal 2011 la Nazionale della Repubblica Domenicana con cui ha vinto la medaglia di Bronzo al Campionato Americano del 2012 e quella d’Oro al Campionato dell’America Centrale e Caraibico.

Tra i principali riconoscimenti: tre volte Naismith College Coach of the Year (1996, 2008, 2015), Sports Illustrated National Coach of the Year (2009), NABC Coach of the Year (2015), Associated Press College Basketball Coach of the Year (2015).

Com. Stam.