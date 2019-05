ETOILE D’OR: Trionfo azzurro con Konychev e Gazzoli

L’Italia domina la 4^ prova di Coppa Nazioni U23 con la vittoria davanti all’olandese Kooistra e il terzo posto, quarto Dainese e decimo Puppio

Che Podio! E’ proprio il caso di dirlo.

Alla 13^edizione dell’Etoile d’Or, quarta delle sette prove di Coppa UCI dedicate alla categoria U23, sul traguardo francese, la squadra azzurra domina la corsa con Alexander Konychev. Non solo. A completare il podio e il livello competitivo della Nazionale U23 guidata dal CT Amadori è Michele Gazzoli, terzo al traguardo seguito dal compagno Alberto Dainese, quarto all’arrivo.

Un lavoro di squadra per gli azzurri U23 durante tutti i 180 km di percorso, da Lussac-Les Chateau (Vienne) a Civaux (Vienne). Decisiva è stata l’azione di Gregorio Ferri che dopo 20 chilometri dal via si è inserito in una fuga di otto corridori in rappresentanza di cinque nazioni.

L’azione di Ferri ha permesso alla Nazionale U23 di risparmiare energie fondamentali e correre al coperto.

All’arrivo, lungo il tratto in leggera discesa, Konychev ha innescato il turbo e ha vinto sul gruppetto davanti all’olandese, Marten Kooistra e al compagno di squadra, Michele Gazzoli.

“Dopo le prime prove in coppa iniziate non sotto i migliori auspici, oggi siamo consapevoli del nostro valore – dice il CT Amadori –. Abbiamo saputo gestire. Ogni azzurro ha fatto li suo lavoro a partire dall’azione per noi decisiva di Gregorio Ferri che si è inserito nella fuga iniziale permettendoci di correre senza sprechi. Un bel risultato sono molto felice e soddisfatto e lo sono anche gli azzurri in particolare Alexander che, sono sicuro, ha margine di miglioramento”.

ORDINE ARRIVO

1. Alexander Konychev (Italia)

2. Marten Kooistra (Olanda)

3. Michele Gazzoli (Italia)

4. Alberto Dainese (Italia)

5. Ziga Jerman (Slovenia)

6. Karl Patrick Lauk (Estonia)

7. Patrick Haller (Germania)

8. Xavier Canellas Sanchez (Spagna)

9. Anton Vtiurin (Russia)

10. Antonio Puppio (Italia)

51. Alessandro Covi (Italia)

69. Gregorio Ferri (Italia)

Per gli azzurri del CT Amadori la prossima prova di Coppa U23 è Orlean Nazion Grand Prix in Polonia e la corsa a tappe in Repubblica Ceca. Ad agosto (16/25) l’ultima tappa del challenge UCI, il Tour de l’Avenir.

Nazionale al via domani domenica 5 Maggio

Domani la Nazionale U23 parteciperà alla Entre Brenne et Montmorillonnais, corsa interazionale classe 1.2: “Siamo qui e correre domani è il premio per l’ottima giornata di oggi” – dice sorridendo Amadori.

Covi Alessandro Team Colpack

Dainese Alberto Seg Racing Academy

Ferri Gregorio Zalf Euromobil Desiree Fior

Gazzoli Michele Kometa Cycling Team

Konychev Alexander Dimension Data For Qhubeka

Puppio Antonio Kometa Cycling Team

Smarzaro Daniel (Riserva) General Store – Essegibi-F.Lli Curia