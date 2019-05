Arco: 5 podi azzurri alla Para-Archery Cup di Olbia

E’ di cinque medaglie (4 argenti e 1 bronzo) il bottino dell’Italia nelle finali a squadre e mixed team alla Para-Archery European Cup di Olbia.

Domani tre finali individuali azzurre da vivere in diretta streaming su YouArco.La coppia Pellizzari-Demetrico vincitrice del bronzo W1E’ di cinque medaglie il bottino della Nazionale Italiana nelle finali a squadre e mixed team della Para-Archery European Cup di Olbia. Quattro gli argenti conquistate dalle squadre maschili dell’olimpico (Airoldi, Travisani, Tomasulo) e compound (Bonacina, Cancelli, Simonelli) e da quella dell’arco olimpico femminile (Rosada, Mijno, Floreno), sale sul secondo gradino del podio anche il mixed team Mijno-Airoldi. Nel W1 bronzo per la coppia Pellizzarri-Demetrico.

COMPOUND MASCHILE D’ARGENTO – Sfuma per un solo punto l’oro per la squadra maschile compound azzurra. Alberto Simonelli, Giampaolo Cancelli e Matteo Bonacina perdono la sfida contro la Turchia di Aygan, Korkmaz e Turan 218-217. Il terzetto italiano va sotto di due punti nella prima volée (55-53) ma recuperano subito lo svantaggio nella seconda (54-52). La Nazionale turca però si riporta avanti nelle successive sei frecce (5857) e riesce a tenersi stretto il punto in più con il pari dell’ultima parte di gara (53-53).

ARGENTO PER FLORENO, MIJNO E ROSADA – Anche nell’arco olimpico femminile è la Turchia a fermare la corsa dell’Italia nella finale per l’oro. Eroglu, Ozbey Torun e Sengul vincono il match contro Veronica Floreno, Elisabetta Mijno ed Annalisa Rosada 5-1 approfittando subito di una battuta a vuota delle azzurre nel primo set chiuso 53-40. La seconda tornata di frecce finisce in parità (48-48) e tiene l’Italia agganciata al match ma nel terzo parziale arriva l’allungo decisivo delle avversarie che chiudono la pratica 50-47.

ARGENTO ANCHE PER GLI UOMINI DELL’OLIMPICO – Si devono accontentare dell’argento anche Roberto Airdoli, Fabio Tomasulo e Stefano Travisani sconfitti solo alle frecce di spareggio dalla Francia 5-4 (28-25). Il rammarico è alto per gli azzurri che sono protagonisti di una grande rimonta, sotto per 4-0 (46-42 e 49-46 i parziali), il terzetto padrone di casa si rimette in carreggiata nelle successive dodici frecce con i parziali di 44-42 e 51-49 portando la patita allo shoot off che però premia i transalpini.

ARGENTO PER IL MIXED TEAM OLIMPICO – Il quarto argento di giornata arriva con il mixed team arco olimpico di Elisabetta Mijno e Roberto Airoldi che perdono la finale per l’oro contro la Russia (Barantseva-Ziapaev) 5-3. Gli azzurri cedono il primo set 35-33, poi però riescono a rialzarsi e a passare anche in vantaggio con il pari del secondo parziale (33-33) e il successo 33-30 del terzo. La situazione viene ribaltata nelle ultime quattro frecce con la Russia che la spunta 35-34.

PELLIZZARI-DEMETRICO DI BRONZO – Finale perfetta nel W1 per la coppia azzurra Asia Pellizzari e Salvatore Demetrico che battono la Repubblica Ceca (Brandtlova, Drahoninsky) 134-124 e si prendono il bronzo. Gli azzurri prendono il largo già nella prima volée 35-29 e replicano nella seconda con il 32 a 31 che allarga ancora il divario. Ora basterebbe controllare ma Pellizzari e Demetrico non si fermano e volano addirittura sul più undici con il 35-31 del terzo parziale. La finale è già azzurra, a nulla serve il 33-32 della Repubblica Ceca nell’ultima volée.

QUARTO POSTO PER IL MIXED TEAM COMPOUND – Si ferma ai piedi del podio la corsa del mixed team compound azzurro formato da Maria Andrea Virigilio e Giampaolo Cancelli. Gli azzurri in finale per il bronzo vengono battuti dalla Slovacchia (Paschenkova-Pavlik) 142-133, risultato fortemente influenzata da un M (freccia fuori dal bersaglio) nell’ultimo tiro. Prima dell’errore infatti l’Italia era andata sotto 37-35 per poi risalire la china e ribaltare la situazione con i 37-35 e 38-36 dei parziali centrali del match. Il veleno però è nella coda e così quell’ultima freccia segna l’ultima volée che termina 34-23 per gli avversari.

LE ALTRE FINALI AZZURRE – Domani ultimo giorno di gare ad Olbia per la European Cup di Olbia con in programma tutte le finali individuali che sarano trasmesse in diretta streaming da YouArco. Tre le sfide con gli azzurri protagonisti

Venerdì 3 maggio

Ore 10,15 Finale per l’oro compound maschile ITALIA-TURCHIA 217-218

11,05 Finale per l’oro arco olimpico femminile ITALIA-TURCHIA 1-5

11,30 Finale per l’oro arco olimpico maschile ITALIA-FRANCIA 4-5 (28-25)

15,25 Finale per l’oro mixed team arco olimpico ITALIA-RUSSIA 3-5

15,50 Finale per il bronzo mixed team W1 ITALIA-REPUBBLICA CECA 134-124

16,40 Finale per il bronzo mixed team compound ITALIA-SLOVACCHIA 133-142

Sabato 4 Maggio

Ore 10,20 Finale per l’oro individuale W1 femminile PELLIZZARI-RUMARY (GBR)

15,20 Finale per l’oro individuale compound maschile SIMONELLI-KORKMAZ (TUR)

16,00 Finale per l’oro individuale arco olimpico femminile MIJNO-BARANTSEVA (RUS)

LA PAGINA DELL’EVENTO CON LE NEWS E I LINK UTILI

http://www.fitarco-italia.org/eventi/dettaglioEvento.php?id=386

