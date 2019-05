ARCO Para-Archery Cup Olbia: 3 Finali per l’Oro

Dopo le sei finali a squadre conquistate ieri, oggi gli azzurri si sono messi in luce nelle gare individuali della European Cup di Olbia. Mijno, Simonelli e Pellizzari volano in finale per l’oro. Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta streaming.

Salgono a nove le finali dell’Italia alla Para-Archery European Cup di Olbia. Le sei raggiunte dalle squadre ieri non sono bastate agli azzurri che oggi sono riusciti a conquistare l’accesso a tre sfide per l’oro nelle gare individuali.

Nell’arco olimpico sarà Elisabetta Mijno a provare a salire sul primo gradino del podio, stesso obiettivo nel compound per Alberto Simonelli e nel W1 per Asia Pellizzari. Domani e sabato sono in programma tutte le finali con diretta streaming su YouArco delle due intere giornate di frecce.

I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO – Nessuno ferma Elisabetta Mijno. La stella dell’arco paralimpico azzurro vince tutti gli scontri diretti e sabato alle 16 si ripresenterà sulla linea di tiro per la finale per l’oro contro la russa Svetlana Barantseva. Oggi l’atleta delle Fiamme Azzurre ha battuto in rapida successione la compagna Annalisa Rosada 7-1, la britannica Hazel Chaisty 6-2 e allo shoot off la turca Merve Nur Eroglu 6-5 (10-9)

Primo scontro diretto con sconfitta, invece, per Veronica Floreno con risultato di 6-4 contro la polacca Milena Olszewska.

Tra gli uomini gli ottavi di finale si dimostrano ostacolo insormontabile per gli azzurri. Fabio Tomasulo si arrende al numero uno del tabellone, il turco Ozgur Ozen, con il risultato di 6-2, sconfitta 6-0 per Stefano Travisani contro il francese Guillaume Toucoullet mentre Roberto Airoldi dice addio alla competizione dopo il ko per 7-3 contro il britannico David Phillips.

I RISULTATI DEL COMPOUND – Ennesima dimostrazione di forza nel compound maschile per il recordman mondiale Alberto Simonelli, pronto a giocarsi la finale per l’oro contro il turco Bulent Korkmaz sabato alle 15,20. Oggi il campione azzurro ha vinto 141-134 con lo svedese Pierre Claesson, 145-142 con il turco Murat Turan, 146-141 con il giapponese Leon Miyamoto e 143-142 con il britannico Nathan Macqueen.

Matteo Bonacina viene invece eliminato ai quarti dopo il 142-138 con lo slovacco Marcel Pavlik, nei turni precedenti l’azzurro ha battuto 139-136 Jamie Harris (GBR) e 137-139 il russo Ruslan Ramazanov. Per Giampaolo Cancelli una vittoria, 138-135 con il rumeno Ghiorghi Filip, e una sconfitta, 142-141 con il russo Viktor Glazkov.

Si chiude ai quarti di finale l’avventura delle azzurre. Eleonora Sarti batte 142-138 la britannica Phoebe Pine ma subito dopo cede alla numero uno del tabellone Jessica Stretton (GBR) con il risultato di 143-139. Stesso percorso per Maria Andrea Virigilio vincente 141-129 contro la slovacca Diana Pashchenkova ma sconfitta dalla russa Nonna Alexandrova 140-134 prima di poter accedere alle semifinali.

I RISULTATI DEL W1 – La giovane Asia Pellizzari continua la sua crescita nel W1 femminile e dopo il secondo posto in qualifica batte allo shoot off 121-121 (10-9) la russa Elena Krutova. E’quanto basta per arrivare a giocarsi la finale per l’oro sabato alle 10,20 contro la britannica Victoria Rumary.

Conclusa ai quarti di finale la gara del W1 per gli azzurri. Salvatore Demetrico deve arrendersi per un solo punto 132-131 al russo Aleksei Leonov mentre nel turno precedente aveva vinto il derby con Daniele Cassiani allo shoot off 125-125 (X-7).

IL PROGRAMMA – La Para-Archery European Cup di Olbia è ora pronta a entrare nella sua fase decisiva. Domani, venerdì, sono in programma tutte le finali a squadre, sabato sarà invece il turno delle sfide per il podio nell’individuale. Nove in totale le partite con gli azzurri protagonisti, ecco il programma completo. Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO e dei servizi sulla competizione verranno trasmessi nei TG della RAI.

Venerdì 3 maggio

Ore 10,15 Finale per l’oro compound maschile ITALIA-TURCHIA

11,05 Finale per l’oro arco olimpico femminile ITALIA-TURCHIA

11,30 Finale per l’oro arco olimpico maschile ITALIA-FRANCIA

15,25 Finale per l’oro mixed team arco olimpico ITALIA-RUSSIA

15,50 Finale per il bronzo mixed team W1 ITALIA-REPUBBLICA CECA

16,40 Finale per il bronzo mixed team compound ITALIA-SLOVACCHIA

Sabato 4 Maggio

Ore 10,20 Finale per l’oro individuale W1 femminile PELLIZZARI-RUMARY (GBR)

15,20 Finale per l’oro individuale compound maschile SIMONELLI-KORKMAZ (TUR)

16,00 Finale per l’oro individuale arco olimpico femminile MIJNO-BARANTSEVA (RUS)

Com. Stam.

1 Alberto Simonelli raggiunge la finale per l’oro compound

2 Asia Pellizzari si guadagna la finale per l’oro dopo una rimonta e la vittoria allo spareggio