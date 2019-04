Rugby: Peroni TOP12, la corsa allo Scudetto entra nel vivo

Roma – Dopo ventidue giornate di stagione regolare e circa diecimilacinquecento minuti di regular season, il Campionato Italiano Peroni TOP12 entra nella propria fase più calda, che vedrà il proprio epilogo il prossimo 18 maggio nella Finale che assegnerà l’ottantanovesimo titolo tricolore nella storia del rugby italiano.

Le quattro semifinali si disputeranno il 4 e 5 maggio per quanto riguarda il turno d’andata e l’11-12 maggio per le gare di ritorno, con calcio d’inizio alle ore 16.30 e differite serali comprese tra le 20.30 e la mezzanotte del giorno di gara sul digitale terrestre, mentre la Finale del TOP12 si disputerà il 18 maggio – in casa della finalista meglio classificata in regular season – con collegamento RaiSport alle 17.35 e kick-off alle 17.45. La diretta della Finale si protrarrà sino al termine della premiazione della squadra Campione d’Italia. Semifinali e Finale saranno inoltre trasmesse integralmente in diretta su RaiSport.rai.it.

La formula delle fasi finali è quella, ormai consolidata, che ha contraddistinto le ultime stagioni: la prima classificata affronterà la quarta (gara di andata in casa di quest’ultima), mentre la seconda affronterà la terza (andata in casa della terza classificata). Il ritorno, a campi invertiti, è in calendario nel weekend 11-12 maggio.

Inedita, per i play-off, la doppia sfida tra Kawasaki Robot Calvisano e Valorugby Emilia. Cammino a fasi inverse per le due compagini: la squadra di Brunello – che ha vinto il titolo quattro volte negli ultimi sette anni – dopo una prima parte di campionato al di sotto delle aspettative ha iniziato a rodare gli ingranaggi finendo col chiudere al primo posto la stagione regolare; dall’altro canto il XV di Manghi, vera e propria sorpresa del TOP12 nelle prime giornate di campionato, ha trovato continuità di gioco e risultati consolidando la propria posizione play-off e conquistando per la prima volta nella storia del Club l’accesso alle fasi finali del TOP12.

“La semifinale contro il Valorugby non sarà una gara scontata. Dalla nostra parte abbiamo un po’ più di esperienza – ha dichiarato Alberto Chiesa, capitano del Calvisano a margine della conferenza stampa di presentazione delle fasi finali presso la sede Rai di Milano – ma gli emiliani hanno mostrato di essere una squadra solida che può puntare al titolo”.

“L’ampliamento del Campionato a dodici squadre ha aumentato la competitività del torneo. Abbiamo voglia di continuare a stupire. Ci attende un doppio scontro molto duro contro Calvisano: di certo ce la giocheremo fino alla fine” ha dichiarato Carlo Festuccia in forza al Valorugby e presente a Milano in luogo di capitan Farolini

La seconda sarà una storica sfida che gli appassionati di rugby hanno avuto modo di apprezzare anche in veste europea durante la stagione corrente. Il classico Derby d’Italia tra Femi-CZ Rovigo e Argos Petrarca Padova ha quasi il sapore di una finale anticipata, con il XV di Casellato a caccia del titolo numero 13 e i petrarchini che puntano a difendere sino in fondo il titolo vinto lo scorso anno, interrompendo un digiuno durato sette anni. Nonostante la posizione di classifica che premia i Bersaglieri, il doppio confronto in regular season vede una sostanziale parità: nella seconda giornata Padova si è imposta per 16-0, perdendo il ritorno al “Battaglini” 17-10. Diverso l’esito in Continental Shield dove i rodigini sono riusciti – dopo un pareggio tra le mura amiche – a espugnare l’Argos Arena, proseguendo il cammino nella competizione europea fino alla doppia finale persa contro il Calvisano.

“Contro Padova è sempre una sfida particolare. Rispetto all’inizio della stagione, dove abbiamo faticato nel trovare il piano di gioco, adesso siamo una squadra diversa e più sicura dei propri mezzi” ha sottolineato Jacques Momberg, tallonatore del FEMI-CZ Rovigo.

“Abbiamo avuto una stagione con qualche calo di tensione, ma avere la miglior difesa del campionato al termine della regular season e un fattore sicuramente positivo e su cui punteremo per proseguire la lotta al Scudetto. Essere campioni d’Italia in carica non sarà un condizionamento” ha dichiarato Alberto Saccardo, capitano dell’Argos Petrarca Rugby.

Questo il quadro delle Semifinali

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano (andata 4 maggio/ritorno 11 maggio)

Argos Petrarca Rugby v FEMI-CZ Rovigo (andata 5 maggio/ritorno 12 maggio)

Albo d’Oro – gli ultimi dieci anni

2008-09 Benetton Treviso

2009-10 Benetton Treviso

2010-11 Petrarca Padova

2011-12 Rugby Calvisano

2012-13 Rugby Mogliano

2013-14 Rugby Calvisano

2014-15 Rugby Calvisano

2015-16 Femi-CZ Rovigo

2016-17 Rugby Calvisano

2017-18 Petrarca Padova

Com. Stam.