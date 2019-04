ChioggiaVela si prepara all’VIII edizione nel 70º anno dalla fondazione del CNC. Il 6 maggio la consegna dal CONI della Stella d’Oro al merito sportivo

Chioggia, 29 aprile 2019 – È tutto pronto nella splendida sede del Circolo Nautico Chioggia, in Calle Santa Croce, dove mercoledì 1 maggio con il Trofeo Pali ed il Trofeo Leno si inaugurerà la nuova stagione sportiva del sodalizio chioggiotto. Il 2019 sarà per tutti i soci del CNC un anno del tutto particolare, che coinciderà infatti con il 70esimo anno di attività e di fondazione. Era infatti il 20 dicembre 1948 quando – con delibera dei soci fondatori Mario Ballarin, Gustavo Fogagnolo, Angelo Carlo Perini, Dino Ravagnan e Giandomenico Tesserin – veniva costituito il Clodia Yacht Club. Bisognerà aspettare però il 15 giugno 1949 per dare formale riconoscimento alla neonata associazione attraverso l’atto costitutivo e la successiva richiesta di affiliazione all’USVI (Unione delle Società Veliche Italiane) l’attuale Federazione Italiana Vela.

Inserito all’interno degli appuntamenti organizzati nel corso della nuova stagione dal Circolo Nautico Chioggia anche il calendario di eventi di “Chioggia Vela”, la manifestazione nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il CNC ed il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.

Chioggia Vela, giunta alla sua ottava edizione, prenderà il via già nel mese di maggio quando gli istruttori del Circolo Nautico Chioggia entreranno nelle scuole del territorio e daranno la possibilità – attraverso il progetto Chioggia Vela Junior – agli alunni di provare l’emozione dell’andare in barca a vela.

Il mese di giugno segnerà un vero e proprio tour de force per il sodalizio velico chioggiotto, la selezione zonale laser (9 giugno), la selezione zonale optimist Trofeo Pugno – Trofeo Adalberto Voltolina (22 e 23 giugno) ed il 52° Trofeo dell’Adriatico Dignhy (29 e 30 giugno) che si susseguiranno in rapida successione.

Dopo la pausa estiva gli eventi di Chioggia Vela 2019 riprenderanno il 7 ed 8 settembre con il Trofeo dell’Adriatico della classe meteor. Sabato 14 settembre il programma dell’ottava edizione di Chioggia Vela entrerà quindi nel vivo con gli eventi clou: si inizia con la Bart’s Bash, la veleggiata che si svolge in contemporanea mondiale per ricordare Andrew Simpson, il velista di Coppa America tragicamente scomparso in un incidente in allenamento. Il giorno successivo spazio alle donne che saranno protagoniste sul campo di gara con la Meteor Rosa, regata aperta ad equipaggi totalmente femminili. Grazie al successo degli scorsi anni confermato venerdì 20 settembre la serata culturale in auditorium con l’ospite che verrà presentato nelle prossime settimane. Sabato 21 settembre il tradizionale appuntamento con il Trofeo ChioggiaVela, con lo spettacolo offerto dalle imbarcazioni in regata che sarà visibile sia dalla spiaggia e dalla diga di Sottomarina che dalla città grazie all’arrivo posto nei pressi di piazza Vigo. Meteor al crepuscolo chiuderà la settimana velica con la regata disputata al tramonto nel bacino di Vigo prima delle premiazioni in programma sulla stessa piazza il giorno successivo.

A concludere gli appuntamenti dell’ottava edizione di Chioggia Vela, saranno il 28 ed il 29 settembre le classi meteor e minialtura, con la Coppa Minialtura e la Meteorduautunno, validi come prove finali dei rispettivi campionati zonali.

Nel frattempo il sei maggio il presidente del Circolo Nautico Chioggia Stefano Umberto Penzo si recherà a Verona, dove durante il ‘Galà dello sport Veneto’ riceverà la Stella d’oro al Merito Sportivo assegnata dal CONI in riconoscimento elle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività:”La Stella d’oro al merito sportivo, è per noi motivo di orgoglio e di profonda gratitudine, verso tutti coloro che nel corso di questi 70 anni, hanno reso il Circolo, la realtà che è oggi – spiega il presidente del CNC Stefano Umberto Penzo – In sintesi , una associazione sportiva, aperta all’esterno, coesa, collaborante con le altre società sportive e culturali e ovviamente con le istituzioni (Coni, Fiv, Amministrazione comunale e Guardia costiera ). Come presidente, sono pienamente consapevole, che conduco una “nave” costruita da chi ci ha preceduto; il pensiero va innanzitutto ai soci fondatori, in particolar modo a Carlo Perini che per decenni come presidente , ha sapientemente guidato il sodalizio con uno stile inimitabile e capacità indiscusse. Auspico, che questo storico traguardo, diventi un punto di riferimento per i giovani della scuola vela e per i futuri dirigenti”.

È possibile seguire ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile all'indirizzo www.facebook.com/ChioggiAvela, dove verranno pubblicate news, curiosità, reportage fotografici e video della manifestazione o attraverso il profilo Instagram, all'interno del quale verranno postate le istantanee più belle della manifestazione.

