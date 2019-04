Tutti in pista! Occhi sulla “bella” di serie A fra Verona ed Asiago ma nel weekend ce n’è davvero per tutti i gusti: Final Six di serie B, campionato Femminile, Elite Nazionale e scattano anche i playoff della C!

Tutto in una sera e molto altro nel weekend! Con Milano, Vicenza e Padova già qualificate alle semifinali scudetto e “alla finestra” per scoprire chi sarà l’avversaria del Quanta in semifinale, rimangono Verona ed Asiago a giocarsi tutto negli ultimi 50 minuti (o forse più) previsti in gara 3 dei quarti di finale. Stasera alle 20, sul cemento del “Pala Avesani”, CUS e Vipers daranno vita all’ennesimo scontro stagionale, ottava volta che si incontrano fra campionato e coppe varie, che si preannuncia davvero “da scintille” vista sia la posta in palio che l’adrenalina scorsa sia in gara 1 (5-3 CUS) che gara 2 (5-1 Vipers). Sotto l’attento sguardo dei signori Fonzari e Lega, avremo quindi l’ennesima sfida fra l’esperienza e la malizia dei gialloblù contrapposte alla gioventù e “sfrontatezza” dei vicentini; due squadre che si conoscono a memoria e che quindi dovranno cercare la qualità dei propri singoli per sovrastare l’avversario e avanzare in semifinale. Diretta streaming sul canale Youtube della Federazione (Hockey Inline FISR).

Il programma di Gara 3 dei quarti di finale (sabato 27 Aprile):

Ore 20:00 Cus Verona – Asiago Vipers (Fonzari e Lega)

Non solo serie A nel weekend ma molto altro a partire dalla 2 giorni di Forlì in cui verrà decretata la squadra promossa alla serie A 2019-2020. Sei le contendenti per un solo, ambitissimo, “posto al sole” che mai come quest’anno sembra davvero far gola a molti. Una sola fra Modena, Piacenza, Riccione, Tergeste, Torrepellice e Forlì otterrà il pass per la massima serie ma, per farlo, dovrà sudare le celeberrime sette camicie e sbaragliare tutta la concorrenza. Nessuna vera favorita in un lotto di partecipanti che nella stagione regolare ha vissuto grandissimi equilibri e che quindi ci regaleranno due giorni davvero da vivere tutti d’un fiato. Tutte le gare sia del sabato che della domenica saranno visibili sul canale youtube della federazione (Hockey Inline FISR).

Il programma della Final Six Promozione (27-28 Aprile):

Sabato 27 Aprile

Girone E

Ore 12:00 Lepis Piacenza – Invicta Modena (arbitri: Monferone e Biacoli)

Ore 16:00 Invicta Modena – OS Torrepellice (Zoppelletto e Monferone)

Ore 20:00 OS Torrepellice – Lepis Piacenza (Soraperra L. e Faragona)

Girone F

Ore 13:30 Tergeste Tigers – PR Riccione (Zoppelletto e Soraperra)

Ore 17:30 PR Riccione – Libertas Forlì (Biacoli e Faragona)

Ore 21:30 Libertas Forlì – Tergeste Tigers (Soraperra L. e Zoppelletto)

Domenica 28 Aprile

Ore 10:00 Semifinale 1 (1° Gir E vs 2° Gir F)

Ore 11:30 Semifinale 2 (1° Gir F vs 2° Gir E)

Ore 13:00 Finale 5-6 posto (3° Gir E vs 3° Gir F)

Ore 15:30 Finale 3-4 posto (perdente semif. 1 vs perdente semif. 2)

Ore 17:00 Finale 1-2 posto (vincente semif. 1 vs vincente semif 2)

In campo anche il lato rosa dell’inline Fisr, con Civitavecchia, Buja e Vicenza impegnate nel concentramento valido per la nona giornata di campionato.

Sul “neutro” di Empoli, per una manifestazione di artistico al Pala Indra Mercuri di Civitavecchia sede teorica delle gare, vedremo tre belle sfide con Vicenza alla ricerca dei primi punti in campionato anche se sia Buja che Civitavecchia (che si scontreranno nell’ultimo match di giornata in programma alle 14.30) sono le naturali favorite dei match contro le “Devils Girls” del capoluogo berico. Fra Civitavecchia e Buja in palio punti “pesanti” per la classifica in quanto le laziali inseguono le Campionesse d’Italia del Buja a soli 4 punti in classifica e quindi l’occasione è ghiotta per accorciare in vista del rush finale di campionato che prevede ancora una sola giornata di gare prima della Final 4 scudetto che si giocherà propri a Civitavecchia nei giorni 11 e 12 maggio (già qualificate Verona, Buja, Civitavecchia e Torino).

Domenica 28 Aprile (ad Empoli)

Ore 10:30 CV Skating – Vicenza Devils Girls

Ore 12:30 Vicenza Devils Girls – Taurus Buja

Ore 14:30 Taurus Buja – CV Skating

In pista anche i ragazzi del campionato Elite (under 18) che si appresta a vivere, nella giornata di domenica, la penultima giornata della seconda fase. Le 8 formazioni sono ora divise in 2 gironi “Top Round” e “Playoff Round” che decreteranno le 6 partecipanti alle Finali scudetto (17-19 Maggio). Sedi dei concentramenti di domenica 28 Aprile saranno Verona (“Top Round”) e Vicenza (“Playoff Round”); in ogni concentramento 4 appassionanti sfide da una parte per migliorare la posizione in vista della finali e dall’altra (Playoff round) per decidere quali saranno le 2 formazioni ad aggiungersi alle 4 già qualificate alle Finali Scudetto.

Top Round (Verona) – Domenica 28 Aprile

ORE 10.30 Ghosts Padova – Cus Verona (arbitro sig. Gufler S)

ORE 12.00 Hp Cittadella – Real Torino (arbitro sig. Gufler S.)

ORE 14.30 Hp Cittadella – Ghosts Padova (arbitro sig. Gallo)

ORE 16.00 Cus Verona – Real Torino (arbitro sig. Gallo)

Playoff Round (Vicenza) – Domenica 28 Aprile

ORE 10.30 Diavoli Vicenza – Hockey Empoli (arbitri sigg. Slaviero-Rigoni D.)

ORE 12.00 Milano Quanta – Progetto Lazio (arbitro sig. Slaviero)

ORE 14.15 Hockey Empoli – Milano Quanta (arbitri sigg. Slaviero-Rigoni D.)

ORE 15.45 Progetto Lazio – Diavoli Vicenza (arbitro sig. Rigoni D.)

Entra nel vivo delle gare “senza domani” anche la serie C. Dopo la fase a gironi, conclusasi il 15 aprile scorso, sono quattro le squadre direttamente qualificate alla terza fase della Final Six Promozione in B: Draghi Torino e Brebbia (girone A), Raiders Montebelluna (girone B) e Fiamma Gorizia (girone C). Con queste quattro “alla finestra”, ce ne sono altre 8 pronte a darsi battaglia per guadagnarsi gli ultimi due posti a disposizione. Gare di andata e ritorno (con eventuale “mini gara 3” al termine della gara di ritorno) che qualificheranno 4 squadre che a loro volta si incroceranno per determinare chi raggiungerà Torino, Brebbia, Montebelluna e Gorizia alle Finali.

Programma gare andata (domenica 28 Aprile):

ore 12.30: Falcons Concorrezzo – Asiago Blackout

ore 16.45: Monsters Milano – Sporting Treviso

ore 18.00: Asiago Newts – Empoli

ore 18.00: Diavoli Vicenza – Sambenedettese Hockey

