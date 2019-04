Rugby: TOP12, gli ultimi ottanta minuti per i verdetti della regular season

Roma – Mancano ottanta minuti al termine della regular season del Campionato Italiano TOP12. Tutte le partite della ventiduesima giornata si disputeranno in contemporanea alle 16 con diretta sull’app e sul canale Youtube FIR, con Valorugby Emilia-Kawasaki Robot Calvisano che sarà disponibile anche sull’account ufficiale Facebook della Federazione Italiana Rugby.

Sicure di un posto ai play-off Calvisano, Rovigo, Petrarca e Valorugby, resta da definire la griglia delle semifinali con gli accoppiamenti. Il big match di giornata metterà di fronte la prima e la quarta della classe: il Valorugby proverà a chiudere al meglio la stagione regolare tra le mura amiche cercando di conquistare la miglior posizione possibile in campionato in vista del rush finale; dal proprio canto il Calvisano ha nel mirino il primato con l’obiettivo – in caso di raggiungimento della finale – di giocarsi le carte per lo Scudetto nel proprio Stadio in caso di accesso alla Finale per il titolo.

Spettatore interessato sarà il Rovigo che al Battaglini attende un Lafert San Donà che viaggia a metà classifica: una vittoria del XV di Casellato – con una contestuale sconfitta della squadra di Brunello – porterebbe i rodigini al primo posto. Impegno in trasferta a Roma – sponda Fiamme Oro – per i campioni d’Italia in carica del Petrarca che al pari del Valorugby proveranno a conquistare punti utili per raggiungere il miglior piazzamento possibile in chiave play-off.

In ballo c’è anche l’ultimo posto per il TOP12 2019/20. Il Verona – a quota 29 punti con 4 lunghezze di vantaggio sulla Lazio penultima in classifica – farà visita al Viadana: agli scaligeri basta un punto per conquistare la salvezza (a parità di punteggio in classifica, sarà uno spareggio a decretare la seconda retrocessione in Serie A). Per contro la Lazio, impegnata in casa del Valsugana già retrocesso, si giocherà le ultime carte per la permanenza nel massimo campionato rugbistico italiano sperando in un passo falso del Verona. Chiuderà il ventiduesimo turno lo scontro di metà classifica tra il Toscana Aeroporti I Medicei e il Mogliano, due squadre che nulla hanno da chiedere all’ultima giornata.

TOP12 – XXII giornata – 27.04.19 – ore 16 – diretta app, youtube e Facebook FIR

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

TOP12 – XXII giornata – 27.04.19 – ore 16 – diretta app, youtube FIR

Rugby Viadana 1970 v Verona Rugby

FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà

Valsugana Rugby Padova v S.S. Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Padova

Toscana Aeroporti I Medicei v Mogliano Rugby 1969

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano punti 86; Femi-CZ Rovigo 83; Argos Petrarca Padova e Valorugby Emilia 78; Fiamme Oro Rugby 65; Toscana Aeroporti I Medicei 46; Lafert San Donà 45; Rugby Viadana 40; Mogliano Rugby 1969 37; Verona Rugby 29; Lazio Rugby 1927* 25; Valsugana Rugby Padova 21.

*quattro punti di penalizzazione

Ultime dalle sedi

Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – sabato 27 aprile, ore 16

TOP12, XXII giornata – diretta Facebook.com/federugby e Youtube.com/fedrugby

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Valorugby Emilia: Farolini; Costella, Marzocchi, Paletta, Caminati; Jammal, Fusco; Mordacci, Messori, Rimpelli; Du Preez, Tedeschi; Gatica, Gatti, Quaranta. A disp. Muccignat, Manghi, Du Plessis, Dell’Acqua, Favaro, Panunzi, Gennari, Fontana

All. Manghi

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap.); Van Zyl, De Santis, Pescetto, Susio; Bordoli, Semenzato; Koffi, Casolari, Zdrilich; Andreotti, Cavalieri; Gavrilita, Manfredi, Brarda.

A disposizione: Luccardi, Fischetti, Leso, Venditti, Vunisa, Casilio, Mazza, Bruno.

All. Brunello

Arb. Giuseppe Vivarini (Belluno)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Andrea Laurenti (Bologna)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 27 aprile, ore 16

TOP12, XXII giornata – diretta Youtube.com/fedrugby

FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà

FEMI-CZ Rovigo:Antl; Barion, Majstorovic, Cioffi, Odiete; Chillon, Piva; Halvorsen, Lubian, Vian; Ferro (cap.), Parolo; Pomaro, Rossi, Brugnara.

a disposizione:Momberg, Vecchini, Pavesi, Canali, Cicchinelli, Visentin, Mantelli, Van Niekerk.

All.Casellat

Lafert San Donà: Owen; Reeves, Iovu, Pratichetti, Falsaperla; Lyle, Petrozzi; Jack, Derbyshire (cap.), Bacchin G; Sutto, Riedo; Thwala, Nicotera, Ceccato

a disposizione: Pasqua, Dal Sie, Ceglie, Zuliani, Zanusso, Catelan, Balzi, Schiabel.

All.Green

Arb.Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Filippo Bertelli (Brescia), AA2Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto Uomo:Stefano Rebuschi (Rovigo)

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 27 aprile, ore 16

TOP12, XXII giornata – diretta Youtube.com/fedrugby

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Rugby

Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G.; Gabbianelli, Quartaroli, Forcucci, Marinaro; Ambrosini, Parisotto; McCarthy, Caffini (cap), Bianchi; D’Onofrio U., Fragnito; Nocera, Moriconi, Zago

A disposizione: Kudin, Iovenitti, Iacob, De Marchi, Favaro, Masato, Massaro, Bacchetti

All.Guidi

Argos Petrarca Rugby:Fadalti; Leaupepe, De Masi, Bettin (cap.), Coppo; Cortellazzo, Francescato; Trotta, Manni, Goldin; Cannone, Galetto; Mancini Parri, Santamaria, Braggiè.

A disposizione:Trejo, Cugini, Acosta, Saccardo, Conforti, Capraro, Belluco, Favaro.

All.Marcato

Arb.Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo:Paolo Paluzzi (Roma)

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 27 aprile, ore 16

TOP12, XXII giornata – diretta Youtube.com/fedrugby

Rugby Viadana 1970 v Verona Rugby

Rugby Viadana 1970:Apperley, Bronzini, Menon, Pavan, Spinelli, Ormson (cap.), Gregorio, Tupou, Moreschi, Ruffolo, Gelati, Devodier, Brandolini, Silva, Denti Ant.

A disposizione: Ribaldi, Breglia, Garfagnoli, Novindi, Chiappini, Bacchi, Paternieri, Wagenpfeil

All.Frati

Verona Rugby:Mortali; Buondonno, Conor, Quintieri, Cruciani; McKinney, Navarra; Zanini, Rossi, Riccioli (cap); Salvetti, Groenewald; Cittadini, Silvestri, D’Agostino.

A disposizione:Delfino, Furia, Greeff, Signore, Bernini, Spinelli, Soffiato, Pavan

All.Grant Doorey

Arb.Manuel Bottino (Roma)

AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2Andrea Spadoni (Padova)

Quarto Uomo:Riccardo Salafia (Milano)

Padova, Stadio “Plebiscito” – sabato 27 aprile, ore 16

TOP12, XXII giornata – diretta Youtube.com/fedrugby

Valsugana Rugby Padova v S.S. Lazio Rugby 1927

Valsugana Rugby Padova:Roden; Beraldin, Dell’Antonio A., Gritti, Lisciani; Citton, Benetti; Girardi, Sironi, Sturaro; Ferraresi, Scapin M.; Swanepoel, Pivetta (cap.),Sanavia.

A disposizione:Cesaro, Paparone, Barducci, Caldon, Turcato, Paluello, Rigutti, Dell’Antonio F.

All.Roux

S.S. Lazio Rugby 1927:Bonifazi; Guardiano, Coronel, Lo Sasso; Bonavolontà F. ; Ceballos, Bonavolontà D. ; Bruno; Filippucci (Cap), Pagotto; Malan, Duca ; Bolzoni, Baruffaldi, Amendola

A disposizione:Santana, Corcos, Giancarlini, Ricci, Blessano, Brui, Di Giulio, Teresi

All.Montella

Arb.Marius Mitrea (Treviso)

AA1Federico Boraso (Rovigo), AA2Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo:Massimo Brescacin (Treviso)

Firenze, Stadio “Mario Lodigiani” – sabato 27 aprile, ore 16

TOP12, XXII giornata – diretta Youtube.com/fedrugby

Toscana Aeroporti I Medicei v Mogliano Rugby 1969

Toscana Aeroporti I Medicei:Basson; Cornelli, Rodwell, Cerioni, Lubian; Newton, Esteki; Greeff, Cosi, Boccardo; Maran (cap.), Minto; Montivero, Giovanchelli, Schiavon.

A disposizione: Zileri, Broglia, Battisti, Brancoli, Chianucci, Rorato, Biffi, Mattoccia.

All. Presutti, Basson

Mogliano Rugby 1969: Da Re; D’Anna, Pavan, Guarducci, Faulds; Jackman, Gubana; Toai Key, Vizzotto, Finotto; Corazzi, Delorenzi; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

A disposizione:Ceccato, Di Roberto, Cincotto, Mengotti, Carraretto, Fabi, Marin, Facchini

All.Cavinato

Arb.Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1Matteo Liperini (Livorno), AA2Antonino Nobile (Frosinone)

Quarto Uomo:Stefano Rosamilia (Roma)

