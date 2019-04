Torino vince la sfida: sue le ATP Finals dal 2021

Si apre un nuovo capitolo per le ATP Finals. Dal 2021 al 2025 la nuova sede sarà il Pala Alpitour di Torino. Le altre città in balio erano: Londra, Manchester, Singapore e Tokyo.

Le parole di Angelo Binaghi e Chiara Appenino

Il presidente della FIT (Federazione Italiana Tennis), Angelo Binaghi, ringrazia l’ATP per la decisione presa ed esulta per il traguardo raggiunto. “L’assegnazione del compito di organizzare a Torino le ATP Finals dal 2021 al 2025 rappresenta un grandissimo successo internazionale non tanto della Federazione italiana tennis quanto dell’intero sistema-Paese” ha affermato il presidente subito dopo aver appreso la notizia. In fermento anche la sindaca della capitale piemontese, Chiara Appennino, la quale sostiene: “Un sogno diventato realtà, da oggi inizieremo a lavorare sull’organizzazione dell’evento. La chiave del successo di Torino risiede nella qualità di una proposta eccellente, innovativa. Dobbiamo tenere conto che un ruolo fondamentale e un contributo determinante al buon esito della candidatura è stato assicurato dal sostegno, impegno e capacità di fare squadra delle istituzioni locali, del Governo, dell’Istituto per il Credito Sportivo e le imprese del nostro territorio”.

Un ottimo risultato per l’Italia

Un grande successo per l’Italia. Una notizia che girava nell’aria già da Monte Carlo, appena dopo la vittoria del nostro Fabio Fognini, e che è stata confermata e ufficializzata solo oggi. I più grandi giocatori del circuito si sfideranno quindi nella città della Mole Antonelliana e chissà che qualche azzurro non riesca a partecipare e vincere. Anche il campione svizzero Roger Federer, sei volte vincitore delle ATP Finals, si è complimentato con la città di Torino per il traguardo raggiunto. Si accosta il coach Ivan Ljubicic, che ha twittato: “Che notizia fantastica per il tennis in Italia!”. Aspettiamo tutti con ansia le ultime due edizioni che si terranno a Londra per poi approdare in Piemonte.