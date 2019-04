Serie A – Playoff : Milano, Vicenza, Padova e Verona possono chiudere già stasera la serie dei quarti di finale ma, per farlo, devono vincere in trasferta. Ferrara, Cittadella, Torino ed Asiago col “coltello tra i denti” per non finire anzitempo la loro stagione.

Tutto in una sera! Non per tutti, ma sicuramente per le quattro squadre di casa, “tonight is the night” in cui ci si gioca il dentro o fuori; rimandare il verdetto a gara 3 o mettere il borsone in soffitta fino a settembre, questa la situazione psicologica con cui Ferrara, Cittadella, Torino ed Asiago si troveranno a scendere in campo nelle Gare 2 in programma in questo 25 Aprile.

Andiamo nel dettaglio delle sfide. Milano scende a Ferrara deciso a chiudere subito il discorso qualificazione forte della enorme qualità del gruppo a disposizione di coach Rigoni, ma dovrà fare i conti, oltre che con la scatola difensiva degli estensi, con una superficie davvero ostica su cui vengono letteralmente appiattiti gran parte dei valori in campo, cosa che versa sicuramente a favore di Gadioli e compagni che proveranno fino all’ultimo a sgambettare la corazzata milanese apparsa, in gara 1, ancora provata dalle fatiche della Coppa Campioni.

Dal piastrellato di Ferrara allo Stilmat di Cittadella, teatro della sfida che in Gara 1 ha sorpreso un po’ tutti per l’inaspettato divario nel risultato finale (11-1 per Vicenza). Una sfida che in stagione regolare ha regalato grandissimo equilibrio con vittorie (sempre di Vicenza) con un vantaggio massimo di 3 reti. Cittadella, se vorrà allungare la serie fino a Gara 3, dovrà sicuramente ritrovare la voglia di stupire mostrata in Champions e compattezza difensiva per arginare le bocche da fuoco dei Diavoli che hanno in Zerdin-Simsic-Loncar e Delfino un’arma che sa davvero essere letale in ogni momento. Entrambe le squadre sono date al gran completo, arbitri Soraperra e Faragona.

Il valzer delle superfici di gioco ci porta alla “palladiana” di Via Trecate a Torino dove, fischio d’inizio alle 19.00, si affronteranno Real Torino e Ghosts Padova e cioè le protagoniste dell’unica gara in cui non sono stati sufficienti i 50 minuti dei tempi regolamentari in Gara 1. Padova, scampato il pericolo della gara d’esordio, è ben conscia di dover snaturare il proprio gioco per provare ad adattarsi alla superficie del campo dei piemontesi che, dalla loro, possono vantare maggior confidenza con un campo che sicuramente non avvantaggia i migliori pattinatori di entrambe le formazioni. Anche qui squadre al completo con Letizia e compagni che di certo non vorranno finire la stagione senza aver mai battuto i fantasmi di coach Marobin (il parziale dice 4 vittorie per Padova nei 4 precedenti stagionali).

Ultimo match quello fra Vipers e Cus Verona con gli asiaghesi pronti a sfruttare le dimensioni ridotte del proprio campo per tenere sotto pressione Pignatti e soci, bravi in gara 1 a portarsi sul doppio vantaggio e a stringere i denti ricacciando indietro Asiago ogni qualvolta riusciva ad accorciare. Per i padroni di casa si segnalano i rientri di Olando (che si giocherà il posto fra i pali con Gianluca Stella) e Spiller mentre è ancora out Stefano Stella. Per Verona tutti disponibili (in gara 1 è stato schierato anche il “lungodegente” Battistella) con Corso che probabilmente farà rientrare in seconda linea Pernigo al fianco di Frizzera. Arbitri dell’incontro i sigg.ri Grandini e Zatta.

Serie A

Il programma di Gara 2 dei quarti di finale (giovedì 25 Aprile):

Ore 19:00 HP Cittadella – Diavoli Vicenza (arbitri: Soraperra L. e Faragona)

Ore 19:00 Real Torino – Ghosts Padova (Fonzari e Zoppelletto)

Ore 20:00 Ferrara Hockey – Milano Quanta (Lottaroli e Slaviero)

Ore 20:30 Asiago Vipers – Cus Verona (Grandini e Zatta)

foto Carola Fabrizia Semino

Com. Stam.