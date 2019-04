Rugby: L’apertura Carlo Canna rinnova con le Zebre fino al 2021

Parma, 24 Aprile 2019 – Il quinto rinnovo nella rosa 2018/19 dello Zebre Rugby Club è quello di Carlo Canna. Il mediano d’apertura beneventano ha infatti prolungato il suo accordo con la franchigia federale che lo vedrà vestire la maglia zebrata fino al 30 Giugno 2021.

Cresciuto a livello ovale coi Gladiatori Sanniti –club della città natale Benevento, culla del rugby campano- Canna ha fatto il suo esordio nel massimo campionato italiano nella fila delle Fiamme Oro nella stagione 2012/13. Dopo aver giocato con la nazionale giovanile Under 19, nella stessa stagione 2013/14 ha vestito la maglia della nazionale Emergenti alla Tiblisi Cup in Georgia. Dopo più di 50 gare col club del gruppo sportivo della Polizia di Stato a Roma, nell’estate 2015 il giocatore passa nelle fila della franchigia di base a Parma per fare il suo esordio nei tornei internazionali del Guinness PRO14 e nelle coppe europee.

In quattro stagioni sono 79 le gare giocate dall’apertura con la maglia zebrata e 32 quelle con la maglia Azzurra dopo l’esordio sotto la direzione di coach Jacques Brunel il 22 Agosto 2015 nella gara di preparazione al mondiale inglese contro la Scozia. Canna ha giocato tutte le cinque gare del mondiale 2015 dell’Italia ed è in lizza per un posto tra gli Azzurri che a Settembre voleranno in Giappone per prendere parte all’edizione 2019 della kermesse mondiale: l’Italia affronterà Namibia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica. Springboks che il numero 10 ha battuto nella storica vittoria di Firenze del Novembre 2016, uno dei 7 successi con la nazionale maggiore giocati dal beneventano.

Canna è fermo dal 6 Aprile dopo l’infortunio alla spalla subito a Limerick durante la sfida contro il Munster del 23 Marzo scorso e salterà anche l’ultima sfida stagionale delle Zebre. Sabato 27 Aprile alle ore 18 George Biagi e compagni affronteranno il Benetton Rugby allo Stadio Lanfranchi di Parma nel 21° turno del Guinness PRO14

Soddisfazione da parte di Carlo Canna, una volta capitano del XV del Nord-Ovest :”Mi trovo molto bene nel gruppo delle Zebre che ha subito un profondo ricambio generazionale nelle ultime due stagioni estive; insieme a Bellini e Bisegni sono uno dei pochi che è da 4 anni nella rosa della franchigia federale. Ogni anno arrivano alle Zebre giovani forti e di prospettiva, sono fiducioso che sarà così anche l’anno prossimo con l’obiettivo di rinforzare la rosa. L’anno prossimo puntiamo a far meglio, avere uno staff confermato per il terzo anno consecutivo ci aiuta: conosciamo la nostra idea di gioco e dovremo mettere a posto alcuni aspetti a fare tutto il meglio possibile, curando i dettagli. E’ stata una stagione iniziata bene, poi a causa d’infortuni e partite equilibrate perse all’ultimo non abbiamo raccolto quanto seminato. Siamo ancora alla ricerca della prima vittoria del 2019, mi dispiace molto non essere con la squadra in quest’ultima parte di stagione; in particolar modo verso la partita di sabato contro il Benetton: ricordo ancora la bella vittoria dell’anno scorso che ha chiuso la stagione 2017/18 con tre successi consecutivi.”.

Le parole del team manager Andrea De Rossi:”Carlo rappresenta un punto fisso in campo e pure all’interno dello spogliatoio. Insieme a quella di altri compagni, la professionalità e serietà dimostrata ha contribuito ad innalzare l’attenzione dei dettagli e la routine quotidiana del gruppo. Per noi rappresenta un riferimento per il gioco che le Zebre vogliono esprimere da quando è arrivato Bradley. Canna rappresenta il perno del nostro piano di gioco; in questa fase finale la sua assenza è pesante. Anche se è quasi pronto per rientrare in campo non lo potrà fare con la maglia zebrata ma a nome del club gli auguro di poterlo fare con la maglia Azzurra e poter entrare nella lista dei 31 nazionali che voleranno in Giappone a Settembre. Un ringraziamento alle Fiamme Oro Rugby ed al dottor Armando Forgione per la continua disponibilità concessa verso il prolungamento del contratto”.

La scheda del giocatore:

Nome: Carlo

Cognome:Canna

nato a:Benevento

Il:25/08/1992

Altezza:191 cm

Peso:93 kg

Ruolo:mediano d’apertura

Honours: Italia,Italia Emergenti, U19

Caps:32

Presenze in Guinness PRO14:60

Presenze in EPCR Champions Cup:6

Presenze in EPCR Challenge Cup:13

Club precedenti: Fiamme Oro Rugby, Gladiatori Sanniti

Instagram:carlocanna

