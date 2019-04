Matteo Cristoni secondo negli Internazionali di Francia PGA Tour: nel RBC Heritage T. C. Pan a sorpresa, crolla D. Johnson

Matteo Cristoni, autore di un’ottima prova, si è classificato al secondo posto nel French International Boys Championship Michel Carlhian Trophy, sul percorso del Les Aisses Golf Club (par 72) a La Ferte Saint Aubin, in Francia dove è stato superato il finale dal tedesco Philipp Katich per 9/8.

E’ il secondo anno consecutivo che un azzurro si gioca il titolo dopo l’epilogo tutto italiano dello scorso anno con successo di Andrea Romano su Pietro Bovari.

Cristoni, 16enne modenese tesserato per il Modena G&CC, ha contrastato l’avversario sulle prime buche, poi Katich ha progressivamente preso il largo chiudendo il match alla 28ª dopo aver messo a segno un eagle e otto birdie. L’azzurro, quarto nella qualifica su 36 buche medal, è arrivato all’atto conclusivo superando il danese Alexander Birk Topgaard (7/5), Dylan De Prosperis (22ª) e i francesi Tom Vaillant (1 up) e in semifinale Nathan Trey (1 up). Si è fermato nei quarti Luca Civello ed è uscito al primo turno Pietro Bovari. Due turni per Alessio Battista nel Pierre Massie Trophy, in un tabellone a 16 (classificati nella qualifica dopo i primi 32). A completamento della bella prestazione degli italiani il successo nella Nations Cup con lo stesso Cristoni, Bovari e Nicolas Lucas Fallotico.

Buone cose anche nel French International Lady Juniors’ Amateur Championship – Esmond Trophy, al Saint Cloud Golf Club (par 71) di Garches, dove le sette italiane in gara hanno superato tutte la qualificazione, con Caterina Don e Anna Zanusso che sono giunte sino ai quarti.

PGA TOUR: NEL RBC HERITAGE T. C. PAN A SORPRESA, CROLLA D. JOHNSON – Finale a sorpresa nel RBC Heritage (PGA Tour) dove si è imposto con 272 (71 65 69 67, -12) colpi il taiwanese T.C. Pan, che ha superato di un colpo Matt Kuchar (273, -11) al quale è stato fatale un bogey alla buca 17. Si attendeva un successo di Dustin Johnson, salito al vertice dopo tre turni, ma il numero uno mondiale ha deluso e con un 77 (+6) è scivolato fino al 28° posto (280, -8). In terza posizione con 274 (-10) Scott Piercy, Patrick Cantlay e l’irlandese Shane Lowry e tra i concorrenti in decima con 277 (-7) l’inglese Ian Poulter. Bassa classifica per Jordan Spieth, 54° con 286 (+2), Xander Schauffele, 63° con 289 (+5), e per il giapponese Satoshi Kodaira, che difendeva il titolo, 70° e ultimo con 300 (+16).

Pan, dove T.C. sta per Cheng-tsung, 27enne pro dal 2015, ha colto il primo titolo sul PGA Tour dopo essersi imposto per due volte sul Mackenzie Canada. Ha avuto partita vinta con cinque birdie e un bogey per il 67 (-4) e ha percepito un assegno di 1.242.000 dollari su un montepremi di 6.900.000 dollari. Dustin Johnson ha iniziato e ha finito il giro con un birdie, ma un mezzo ha messo quattro bogey e due doppi bogey. E’ uscito al taglio Francesco Molinari, reduce dalla splendida prova nel Masters (5°), 100° con 146 (74 72, +4).

Com. Stam.