Coppa Europa BMX: Tugnolo secondo nei Boys 15/16

Ancora un secondo gradino del podio a Zolder nelle categorie giovanili – Bene anche Leonardo Cassanta, sesta piazza in finale – Il CT Lupi: “Non dobbiamo mollare e concentrarci sul lavoro che conta”

Zolder (22/04) – Secondo giorno di gare a Zolder, e ancora un secondo gradino del podio nelle categorie giovanili per la Nazionale italiana, impegnata nel giorno di Pasqua nel quarto round di Coppa Europa. Dopo l’ottimo risultato di Radaelli,ieri è toccato a Matteo Tugnolo salire sulla seconda piazza del podio Boys 15/16 anni: a dimostrazione del fatto che, in ambito giovanile, l’Italia ha tanto da dire.

Peccato per le altre categorie, dove gli azzurri faticano ad acchiappare risultati. Migliori tra gli Elite Michele Tomizioli e Giacomo Gargaglia, entrambi fuori agli ottavi di finale. Matteo Grazian, Giacomo Fantoni, Roberto Cristofoli e Pietro Bertagnoli non superano invece i sedicesimi. Vincitore della terza tappa del circuito europeo l’olandese Joris Harmsen.

Tra gli Juniores, non basta il grande potenziale che ha Federico De Vecchi: l’azzurro non va oltre i quarti di finale, lasciando il primo gradino del podio al lettone Edvards Glazers.

“E’ stato un weekend davvero intenso: due giorni di gare lunghissime, ma non abbiamo mai mollato” il commento al termine delle prove del CT Tommaso Lupi. E ancora: “Abbiamo la conferma che tra i giovani possiamo dominare, e di certo continueremo su questa strada. Peccato per la gara della categoria Junior: purtroppo non abbiamo passato i quarti di finale, anche se con De Vecchi avremmo il potenziale di entrare in finale e puntare al podio. Anche Mattia Girlanda, in particolare nella prova di sabato, ha dimostrato di essere all’altezza di stare nel gruppo che conta, e deve continuare il lavoro sulla partenza. Con gli Élite il livello internazionale è sicuramente molto alto, ma sistemando alcuni aspetti, tra cui partenza e pulizia nel giro, possiamo dire la nostra. Non dobbiamo mollare e concentrarci sul lavoro che conta”.

Prossimo appuntamento per la Nazionale Bmx in programma a Manchester, con la prima prova di Coppa del Mondo, in programma il 27 e 28 aprile.

Com. Stam.