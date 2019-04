Rugby: Continental Shield, le formazioni di Rovigo e Calvisano per la finale di ritorno

Roma – Sale l’attesa a Rovigo per il ritorno della Finale della Continental Shield tra i padroni di casa del FEMI-CZ e il Kawasaki Robot Calvisano, match in calendario domani alle 15 allo Stadio Battaglini che sarà trasmesso in diretta su therugbychannel.it.

CLICCA QUI PER IL LINK DELLA DIRETTA DEL MATCH

Gara in salita per i Bersaglieri che per conquistare l’accesso alla Challenge Cup 2019/20 dovranno ribaltare il passivo di 29-13 subito lo scorso 30 marzo al Pata Stadium di Calvisano. Per provare la rimonta i padroni di casa si affidano ai propri uomini migliori con i due giocatori candidati all’MVP del TOP12, Antl e Odiete – quest’ultimo top scorer del campionato – , schierati dal primo minuto in campo.

Dall’altro lato la squadra guidata da Brunello affiderà le chiavi della mediana nuovamente a Pescetto, autore di cinque calci piazzati e 2 trasformazioni nel match vinto tre settimane fa, che sarà coadiuvato da Casilio come mediano di mischia dal primo minuto. Rispetto alla gara di andata nel XV titolare troverà spazio Danilo Fischetti che, come Antl e Odiete per Rovigo, è candidato al premio di Miglior giocatore del Campionato TOP12.

Rovigo, Stadio Battaglini – sabato 20 aprile 2019 ore 15

Continental Shield – Finale di Ritorno

FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano

FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Barion, Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian; Ferro (cap.), Cicchinelli; D’Amico, Momberg, Brugnara.

A disposizione: Rossi, Vecchini, Pomaro, Nibert, Parolo, Piva, Visentin, Borin.

All. Casellato

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Bruno, Facundo-Panceyra, Lucchin, Balocchi; Pescetto, Casilio; Koffi, Martani, Casolari; Venditti, Andreotti (cap); Biancotti, Morelli, Fischetti.

A disposizione: Luccardi, Brarda, Leso; Cavalieri, Manfredi, Semenzato, Bordoli, De Santis.

All. Brunello

Arb. Christophe Riedly (RFU)