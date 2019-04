Rugby: TOP12, le fasi finali in onda su Rai Sport

Roma – Le fasi ad eliminazione diretta del Campionato Italiano TOP12 2018/19, al via nel fine settimana del 4/5 maggio con il turno d’andata delle semifinali, saranno trasmesse in chiaro da Rai Sport a seguito del raggiungimento di un accordo tra l’emittente di stato e la Federazione Italiana Rugby, ufficializzato oggi dalle parti.

FIR e Rai tornano a collaborare, dopo due anni, alla promozione congiunta del Gioco e della sua massima espressione a livello nazionale: su RaiSport e sul portale RaiSport.rai.it sono in palinsesto i cinque incontri dei playoff che culmineranno, sabato 18 maggio, nella Finale che assegnerà il titolo di Campione d’Italia numero ottantanove.

Le quattro semifinali si disputeranno il 4 e 5 maggio per quanto riguarda il turno d’andata e l’11-12 maggio per le gare di ritorno, con calcio d’inizio alle ore 16.30 e differite serali comprese tra le 20.30 e la mezzanotte del giorno di gara sul digitale terrestre, mentre la Finale del TOP12 si disputerà il 18 maggio – in casa della finalista meglio classificata in regular season – con collegamento RaiSport alle 17.35 e kick-off alle 17.45. La diretta della Finale si protrarrà sino al termine della premiazione della squadra Campione d’Italia. Semifinali e Finale saranno inoltre trasmesse integralmente in diretta su RaiSport.rai.it

Alfredo Gavazzi, Presidente della Federazione Italiana Rugby, ha dichiarato: “La trasmissione integrale attraverso le piattaforme istituzionali di FIR della stagione regolare ha ottenuto ottimi riscontri ed ha permesso agli appassionati di seguire ogni singolo istante del nostro massimo campionato. E’ però evidente come il ritorno di RAI al fianco della Federazione e del rugby italiano costituisca uno straordinario strumento di diffusione e promozione del nostro sport, del quale non possiamo che essere soddisfatti. Abbiamo lavorato per tornare ad operare insieme all’emittente di stato alla messa in onda del TOP12 e ci auguriamo che questo sia un primo passo per costruire, attorno al massimo campionato, le migliori condizioni di sviluppo”.

“Siamo molto soddisfatti del ritorno del rugby dopo due anni– ha dichiarato il direttore di Raisport, Auro Bulbarelli – Si tratta di uno sport di grande fascino e di grande tradizione che va ad aggiungersi alla nostra già ampia offerta sportiva. Sappiamo che gli appassionati sono tanti e molto esigenti, e per questo metteremo tutto il nostro impegno e la nostra professionalità nel racconto delle fasi finali del campionato italiano, certi che avranno un grande riscontro, in termini di pubblico e di ascolti televisivi”

Com. Stam.