Quarta giornata all’Hempel World Cup Series di Genova Un vento leggero di ponente fa ripartire la regata

Contro ogni carta meteo, oggi a Genova, per la quarta giornata di Hempel World Cup Series, una leggera brezza ha fatto la sua comparsa sui campi di regata consentendo di regatare a tutte le classi tranne che ai Laser Radial che restano a quota una regata.

Con 5-7 nodi da ponente il Comitato di Regata ha fatto lentamente uscire tutti in acqua e i Laser Standard sono stati i primi a partire intorno alle 11,30 con la flotta blu che ha potuto concludere tre prove, mentre la gialla solo due. Ai fini della classifica provvisoria quindi si deve tener conto di due prove solamente, e in testa troviamo il croato Tonci Stipanovic, seguito dall’olandese Duko Bos e dall’irlandese Finn Lynch. Giornata di alti e bassi per l’azzurro Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) nella flotta gialla che con un primo ed un 27esimo posto, che scarta subito, è in 15esima posizione provvisoria; in 20esima posizione c’è Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza), ma il suo posto in classifica potrebbe migliorare quando calcoleranno anche la quarta prova da lui vinta nella flotta blu, registra invece un settimo nella terza e scarta un DNF nella seconda prova generale e prima di oggi. Poco dopo i Laser sono partiti i 49er che con oggi arrivano a quota cinque prove disputate per entrambe le flotte. Anche nella classe degli skiff maschili troviamo in testa un equipaggio croato, Šime Fantela con il fratello Mihovil, seguiti dagli spagnoli Diego Botìn con Iago Lopez Marra ed in terza posizione dagli australiani David e Lachy Gilmour. Uberto Crivelli Visconti con Gianmarco Togni (Marina Militare) possono oggi scartare l’UFD di ieri e grazie ad un quarto ed un 16esimo posto sono 16esimi nella classifica provvisoria. Quota cinque prove concluse anche per gli FX, con il team olandese composto da Odile van Aanholt e Marieke Jongens che vola in prima posizione grazie a tre primi di giornata, dietro di loro due equipaggi svedesi: seconde Klara Wester con Rebecca Netzler e terze Julia Gross con Hanna Klinga. Carlotta Omari con Matilda Distefano (Sirena CN Triestino/Soc.Triestina Vela) sono provvisoriamente in 14esima posizione e oggi registrano un settimo ed un 13esimo; buona giornata per Alexandra Stalder e Silvia Speri (CN Bardolino/FV Peschiera) 21esime in generale, che, nella flotta gialla dove si sono disputate tre prove, registrano un secondo ed un decimo posto e scartano un 18esimo. Nei Nacra 17, dopo tre prove totali, sono in testa i britannici Ben Saxton con Nicola Boniface con due ottimi primi posti ed un secondo, dietro di loro i neozelandesi Gemma Jones e Jason Saunders seguiti dagli spagnoli Iker Martinez con Olga Maslivets che oggi vincono l’ultima prova. Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi (CC Aniene/Marina Militare) con un nono, subito scartato, ed un ottavo unito al primo posto della prima prova, sono noni in generale; Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene) sono 19esimi ( 11 , 9) e Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) sono ventesimi con il nono di oggi.“Siamo orgogliosi di avere questa importante regata internazionale qui in Italia – ci racconta a terra il triestino Lorenzo Bressani – noi abbiamo uno splendido primo giorno, interpretiamo bene l’aria leggera. Mi sono anche ricordato che nel 1997 ho vinto proprio qui una regata che si chiamava Eurolymp al timone del 470, sono contento che a distanza di 22 anni sono ancora qui tra i migliori velisti del mondo.” Prima prova della serie portata a termine per i 470 maschili e femminili, nei ragazzi hanno vinto gli austriaci Nikolaus Kampelmühler e Thomas Czajka, seguiti dai giapponesi Naoki Ichino con Takashi Hasegawa e dai greci Panagiotis Mantis e Pavlos Kagialis, con Matteo Capurro e Matteo Puppo 29esimi. Nelle ragazze vincono oggi le israeliane Gil Cohen con Noa Lasry, seconde le brasiliane Fernanda Oliveira con Ana Luiza Barbachan e terze Amy Seabright e Anna Carpenter. Elena Berta e Bianca Caruso (CS Aeronautica Militare/Marina Militare) sono tredicesime e Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (Marina Militare/SV Guardia di Finanza) sono 24esime. Tre prove in una giornata per la ristretta flotta di 20 Finn, con il giovane finlandese Campione del Mondo juniores Oskari Muhonen, seguito dal brasiliano Jorge Zarif e dallo spagnolo Alex Muscat; con i parziali di giornata 9 , 9, 6 è in ottava posizione Federico Colaninno (YC Gaeta), mentre è 15esimo Matteo Iovenitti (CC Aniene) con 12, 19 , 14. Il Comitato di Regata ha deciso di anticipare la partenza di domani, il primo avviso suonerà alle 10 per cercare di sfruttare il vento che dovrebbe essere più intenso nella mattina. Sabato avranno luogo ufficialmente le Medal Race delle classi veloci (Nacra 17, 49er e 49er FX) perché hanno raggiunto le tre prove necessarie, le altre classi continueranno le prove di qualificazione e svolgeranno le prove finali a punteggio doppio domenica. Le Medal Race ed il racconto della settimana di World Cup Series a Genova saranno oggetto della diretta che andrà in onda su RaiSport sabato 20 aprile dalle 16,45 alle 17,55 e domenica 21 dalle 17,30 alle 18,30, entrambe condotte dal giornalista Giulio Guazzini.Ogni giorno SAP Sailing Analythics offre il tracking, il meteo e le informazioni tecniche live sul loro sito http://sapsailing.com/

L’organizzazione

Oltre alla sinergia e all’impegno degli organizzatori – World Sailing, FIV, YCI e SSI – importante il contributo delle istituzioni: Regione Liguria, Comune di Genova – delega allo Sport e Camera di Commercio. Un fattivo contributo è stato dato da enti, associazioni sportive e volontari che hanno dimostrato lo sforzo corale della città nell’accogliere per la prima volta un evento così importante. Un grande contributo, quindi, anche da parte di: Yacht Club de Monaco, Yacht Club Sanremo, i circoli della Seconda Zona FIV, i volontari dell’Accademia della Marina Mercantile, del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda e dell’Istituto Professionale Alberghiero Marco Polo, oltre a Capitaneria di Porto e Istituto Idrografico della Marina.

Grazie alle società partecipate del Comune, AMIU, ASTER, AMT, Porto Antico, Fiera di Genova, UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA e I Saloni Nautici, AMICO &Co, Convention Bureau e CWAY, CROCE ROSSA ITALIANA.

