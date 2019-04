Hempel World Cup Series a Genova dal 15 al 21 aprile

Le regate della tappa italiana delle Hempel World Cup Series iniziano domani, lunedì 15 aprile 2019 a Genova.Dopo mesi di preparazione, è tutto pronto nel capoluogo ligure per ospitare l’importante evento internazionale che per la prima volta della storia di World Cup Series ha luogo in Italia, da domani, appunto, fino a domenica 21 aprile.

Già oggi in mare tutte le flotte, impegnate in una serie di allenamenti e regate di preparazione; gli atleti hanno ricevuto il loro benvenuto in forma di tramontana fresca, ottime condizioni meteo che dovrebbero garantire un primo giorno di regate particolarmente brillante. 700 i velisti provenienti da tutto il mondo che affolleranno il padiglione B e le aree del Salone Nautico di Genova per la settimana pasquale, e si sfideranno in otto delle dieci classi Olimpiche. Si tratta dei 470 maschili e femminili, dei Laser Standard e Radial, dei 49er e degli FX, dei Finn e dei catamarani foiling Nacra 17; uniche assenti le tavole a vela, gli RS:X maschili e femmili, che hanno appena terminato a Palma il Campionato Europeo. La squadra italiana è ben rappresentata in tutte le classi presenti, ma, inutile negare, che al momento gli occhi dei presenti saranno puntati sul campo Nacra 17, con gli assi pigliatutto del 2018, Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene), e i compagni di squadra, freschi vincitori della medaglia d’argento al prestigioso Trofeo Princesa Sofia di Palma, Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene). I due equipaggi italiani non saranno i soli a cercare un posto sul podio di Genova, due team britannici, Ben Saxton e Nicola Boniface e i numeri 4 al mondo John Gimson e Anna Burnet, sono sempre stati tra i migliori della flotta negli ultimi due anni, così come Jason Waterhouse e Lisa Darmanin (AUS), medaglia d’oro sia all’evento di Enoshima che a Miami. Saranno 66 i 49er impegnati a Genova da domani, e 51 gli FX. Nella flotta femminile dei 49er FX, Martine Grael and Kahena Kunze arrivano da una serie di ben cinque vittorie consecutive, e hanno sempre conquistato l’oro alle Hempel World Cup Series del 2019. Le uniche a disturbarle nel percorso, le neozelandesi Alex Maloney and Molly Meech che a Miami sono state in testa alla classifica fino alla Medal Race, ma hanno poi dovuto cedere alla supremazia delle brasiliane. Tra gli uomini, tornano alle World Cup Series dopo tre anni di assenza, i campionissimi Peter Burling and Blair Tuke (NZL), vinta la Coppa America e terminata l’avventura della Volvo Ocean Race, il duo kiwi si dedicata nuovamente allo skiff olimpico da gennaio, dopo aver vinto l’oro a Rio. Qui troveranno nella flotta un altro oro olimpico di Rio ma nella classe 470, Sime Fantela (CRO) che con il fratello Mihovil ha già vinto il Mondiale ad Aarhus l’agosto scorso dopo solo 18 mesi nella nuova classe. La flotta dei Laser è sempre quella più numerosa, una flotta di ben 116 scafi si darà battaglia nel golfo di Genova. Tra questi il cipriota Pavlos Kontides, vincitore di due mondiali di classe di fila, la medaglia d’argento a Rio Tonci Stipanovic (CRO), entrambi in cerca di rivincita dopo aver una performance sotto la media a Palma. Nelle ragazze dei Laser Radial la flotta proverà sicuramente a tenere d’occhio Anne-Marie Rindom (DEN) dopo la sua incredibile prestazione al Princesa Sofia. Tra chi proverà a starle davanti ci sono le stelle emergenti Vasileia Karachaliou (GRE), l’ungherese Maria Erdi, la svizzerea Maud Jayet e dall’Uruguay Dolores Moreira Fraschini. Nei 470 maschili sono 43 gli equipaggi presenti a Genova. Tra loro i fortissimi australiani Mat Belcher e Will Ryan, che generalmente salgono sul podio, i vincitori della tappa di Enoshima, i giapponesi Keiju Okada e Jumpei Hokazono e quelli di Miami, gli spagnoli Jordi Xammer Hernandez e Nicolás Rodriguez Garcia-Paz. Nelle ragazze ci aspettiamo una bella battaglia tra le azzurre Benedetta di Salle e Alessandra Dubbini (YC Italiano/SV Guardia di Finanza), che hanno dimostrato di essere in buona forma dopo il bronzo conquistato ad Enoshima, con la francese bronzo a Rio, Camille Leointre che, dopo le ultime Olimpiadi, regata in coppia con Aloise Retornaz. Sono 21 i velisti della flotta dei Finn, tra loro – uno dei migliori 15 del panorama internazionale – il brasiliano Jorge Zarif, che è chiaramente il favorito nella conquista del primo posto sul podio, ma il giovane finlandese Oskari Muhonen, vincitore della Finn Silver Cup di un paio di anni fa e medaglia d’argento a Miami, proverà sicuramente a rovinare i piani di Zarif. Domani, lunedì 15 aprile cominceranno a Genova le classi ‘veloci’, 49er, 49erFX e i Nacra 17; seguiranno, da martedì 16, le altre cinque classi, con i Laser e i Laser Radial divisi in batterie. Le Medal Race per le derive sono in programma domenica 21, mentre per il catamarano foiling e gli skiff saranno sabato 20 aprile. Partecipano con World Sailing alla realizzazione della regata, lo Yacht Club Italiano, la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Federazione Italiana Vela, che proprio nella città della lanterna ha la sua sede. Le Medal Race del weekend saranno interamente visibili in streaming LIVE sul canale YouTube di World Sailing.www.youtube.com/worldsailingtvMentre ogni giorno SAP Sailing Analythics offrirà il tracking, il meteo e le informazioni tecniche live sul loro sitohttp://sapsailing.com/ L’organizzazioneOltre alla sinergia e all’impegno degli organizzatori – World Sailing, FIV, YCI e SSI – importante il contributo delle istituzioni: Regione Liguria, Comune di Genova – delega allo Sport e Camera di Commercio. Un fattivo contributo è stato dato da enti, associazioni sportive e volontari che hanno dimostrato lo sforzo corale della città nell’accogliere per la prima volta un evento così importante. Un grande contributo, quindi, anche da parte di: Yacht Club de Monaco, Yacht Club Sanremo, i circoli della Seconda Zona FIV, i volontari dell’Accademia della Marina Mercantile, del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda e dell’Istituto Professionale Alberghiero Marco Polo, oltre a Capitaneria di Porto e Istituto Idrografico della Marina.Grazie alle società partecipate del Comune, AMIU, ASTER, AMT, Porto Antico, Fiera di Genova, UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA e I Saloni Nautici, AMICO &Co, Convention Bureau e CWAY, CROCE ROSSA ITALIANA.

