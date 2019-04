Rugby: TOP12, XXI giornata: il Valsugana scende in Serie A. Lazio e Verona in lotta per non retrocedere

Roma – Tante emozioni e primi verdetti nella ventunesima giornata di campionato di TOP12 . Definite le squadre che volano ai play-off, con gli accoppiamenti che saranno definiti nell’ultima giornata di campionato:

Calvisano batte tra le mura amiche il Viadana 36-16 confermando il primato; il Rovigo non molla un centimetro e a Verona supera gli Scaligeri 36-28 lasciando ancora aperta la lotta al primato e alla salvezza; successi con bonus anche per Valorugby e Petrarca che superano rispettivamente 36-27 il Mogliano (in trasferta) e 26-20 il Toscana Aeroporti I Medicei in casa.

In coda il Valsugana cade 36-14 a San Donà, sconfitta che vale la matematica retrocessione in Serie A ad un turno dalla fine del torneo. Sempre viva la Lazio che batte last minute 34-31 le Fiamme Oro nel derby romano e per altri ottanta minuti tiene vive le speranze di permanenza nel massimo campionato rugbistico italiano.

Questi i risultati della 21/a giornata di campionato:

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia 27-36 (1-5)

Argos Petrarca Padova v Toscana Aeroporti I Medicei 26-20 (5-1)

Kawasaki Robot Calvisano v Rugby Viadana 1970 36-16 (5-0)

Verona Rugby v FEMI-CZ Rovigo 28-36 (1-5)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 34-31 (5-2)

Lafert San Donà v Valsugana Rugby Padova 36-14 (5-0)

Questa la classifica del Campionato:

Kawasaki Robot Calvisano 86 punti; FEMI-CZ Rovigo 83; Valorugby Emilia, Argos Petrarca Padova 78; Fiamme Oro Rugby 65; Toscana Aeroporti I Medicei 46; Lafert San Donà 45; Rugby Viadana 1970 40; Mogliano Rugby 1969 37; Verona Rugby 29; S.S. Lazio Rugby 1927 25*; Valsugana Rugby Padova 21.

*4 punti di penalizzazione

Calvisano, Stadio San Michele – Sabato, 13 aprile 2019

TOP12, XXI Giornata

Kawasaki Robot Calvisano v Rugby Viadana 1970 36-16 (19-3)

Marcatori: p.t. 13′ m. Brarda tr. Pescetto (7-0); 20’ m. De Santis (12-0); 25′ cp. Ormson (12-3); 39’ m. Koffi tr. Pescetto (19-3) s.t. 52’ cp. Ormson (19-6); 61’ cp. Ormson (19-9); 64’ m. Semenzato (24-9); 74’ Mazza (29-9); 79’ m. Casolari tr. Bordoli (36-9); 80’ m. Garfagnoli tr. Ormson (36-16)

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap.); Bruno, De Santis (73’ Bordoli), Lucchin (65’ Mazza), Susio; Pescetto (65’ Van Zyl), Semenzato (65’ Casilio); Koffi (71’ Manfredi), Martani, Casolari; Van Vuren (53’ Venditti), Andreotti; Biancotti (71’ Gavrilita), Luccardi, Brarda (71’ Morelli)

All: Massimo Brunello

Rugby Viadana 1970: Apperley (41’ Corcoran) (61’ Bacchi); Bronzini, Menon, Pavan, Spinelli; Ormson (cap.), Gregorio, Tupou, Moreschi (57’ Ghigo), Ruffolo, Chiappini (80’ Novindi), Gelati (57’ Wagenpfeil), Brandolini (66’ Garfagnoli), Silva (66’ Breglia), Denti Ant.

All: Filippo Frati

Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo)

AA1 Andrea Palladino (Torino), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Gabriele Platania (Alessandria)

Calciatori: Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) 2/4; Bordoli (Kawasaki Robot Calvisano) 1/2; Ormson (Rugby Viadana 1970) 4/4

Note: Giornata primaverile, spettatori 1000

Punti conquistati in classifica: Kawasaki Robot Calvisano 5; Rugby Viadana 1970 0

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 13 aprile 2019

TOP12, XXI giornata

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia 27 – 36 (15-17)

Marcatori: p.t. 4′ m. Toai Key, tr. Jackman (7-0); 14′ m. D’Anna (12-0); 23′ m. Vaega, tr. Farolini (12-7); 25′ m. Rodriguez, tr. Farolini (12-14); 35′ c.p. Jackman (15-14); 42′ c.p. Rodriguez (15-17); s.t. 46′ m. Fontana, tr. Farolini (15-24); 54′ m. Fusco, tr. Farolini (15-31); 60′ m. Toai Key (20-31); 69′ m. Gubana, tr. Jackman (27-31); 72′ m. Costella (27-36)

Mogliano Rugby 1969: Da Re (79′ Cervellin); D’Anna, Pavan, Zanatta (74′ Gallimberti), Guarducci; Jackman, Gubana (76′ Fabi); Toai Key (37′-47′ Cincotto), Corazzi (Cap.), Finotto; Delorenzi (79′ Carraretto), Caila; Michelini (68′ Cincotto), Ferraro (76′ Vizzotto), Buonfiglio (68′ Di Roberto)

all.: Cavinato

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Fontana (78′ Caminati), Paletta, Vaega, Caminati (71′ Costella); Rodriguez, Panunzi (50′ Fusco); Amenta, Rimpelli (44′ Messori), Favaro (46′ Mordacci); Balsemin, Dell’Acqua; Gatica (41′ Du Plessis), Gatti (41′ Manghi), Quaranta (78′ Bordonaro)

all: Manghi

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Riccardo Bonato (Padova)

Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

Cartellini: al 10′ giallo a Corazzi (Mogliano Rugby 1969), al 10′ giallo a Panunzi (Valorugby Emilia); al 31′ giallo a Michelini (Mogliano Rugby 1969), al 31′ giallo a Farolini(Valorugby Emilia)

Calciatori: Jackman (Mogliano Rugby 1969) 3/6; Farolini (Valorugby Emilia) 4/5, Rodriguez (Valorugby Emilia) 1/1

Note: Pomeriggio coperto, terreno di gioco in buone condizioni, circa 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 1; Valorugby Emilia 5

Man of the match: Cardiff Vaega (Valorugby Emilia)

Padova, Argos Arena – Imp. Sportivi Memo Geremia – Sabato 13.04.2019

TOP12, XXI GIORNATA

Argos Petrarca Padova v Toscana Aeroporti I Medicei 26-20 (19-13)

Marcatori: p.t. 2’ cp. Newton (0-3), 6’ m. Coppo tr. Menniti-Ippolito (7-3), 17’ cp. Newton (7-6), 22’ m. Gerosa tr. Menniti-Ippolito (14-6), 36’ m. Boccardo tr. Newton (14-13), 40+1 m. Scarsini (19-13); s.t. 57’ m. Leaupepe tr. Menniti-Ippolito (26-13), 80’+4 m. Cacciagrano tr. Newton (26-20)

Argos Petrarca Rugby: Menniti-Ippolito; Capraro, Leaupepe, De Masi (59’ Favaro), Coppo; Zini (26’ Ragusi, 60’ Su’a, 71’ De Masi), Francescato; Trotta, Conforti (60’ Grigolon), Goldin; Gerosa (54’ Michieletto), Saccardo (cap); Scarsini (54’ Rizzo), Marchetto (44’ Cugini), Borean (54’Mancini Parri).

All. Andrea Marcato

Toscana A. I Medicei: Cornelli; Biffi, Rodwell, Cerioni (cap) (59’ Mattoccia), L. Lubian; Newton, Esteki (56’ Rorato); Greef, Boccardo (25’ Schiavon, 31’ Boccardo), Chianucci; Grobler (41’ Brancoli), Minto (64’ Cacciagrano); Montivero (51’ Schiavon), Giovanchelli (64’ Broglia), A. De Marchi (51’ Battisti).

All. Pasquale Presutti

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1: Simone Boaretto (Rovigo) AA2: Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Alessandro Strullato (Padova)

Cartellini: al 21’ giallo a De Marchi (Toscana Aeroporti I Medicei), al 51’ giallo a Minto (Toscana Aeroporti I Medicei)

Calciatori: Menniti-Ippolito (Argos Petrarca Padova) 3/4, Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/4

Note: cielo parzialmente coperto, leggera brezza trasversale al campo. Temperatura circa 12 gradi, vento assente. Terreno in perfette condizioni. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Massimo Liberti della tifoseria delle Ombre Nere, scomparso improvvisamente la scorsa settimana, e di Giorgio Graziati, figura storica del Petrarca della prima ora, perito a seguito di un investimento stradale. Presenti circa 900 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Padova 5; Toscana Aeroporti I Medicei 1

Man of the Match: Andrea Trotta (Argos Petrarca Padova)

Verona, Payanini Center – Domenica 13 Aprile 2019

TOP12, XXl giornata

Verona Rugby v FEMI-CZ Rovigo 28 – 36 (14-26)

Marcatori: p.t. 4’ m. Cicchinelli t. Mantelli (0-7), 10’ m. Antl t. Mantelli (0-14), 14’ m. Piva t. Mantelli (0-21), 23’ meta di punizione Verona (7-21), 30’ m. Cioffi (7-26), 41’ m. Silvestri t. Mortali (14-26) s.t. 50’ m. Momberg (14-31), 56’ m. Quintieri t. Mortali (21-31), 62’ m. Visentin (21-36), 76’ m. Greef t. Mortali (28-36)

Verona Rugby: Conor; Buondonno, Mortali, Pavan (41’ Quintieri), Geronazzo; McKinney (52’ Cruciani), Soffiato (55’ Navarra); Zanini, Spinelli (52’ Bernini), Riccioli (cap); Salvetti (69’ Girelli), Signore (52’ Groenewald); Cittadini (66’ Fioravanzo), Silvestri , Furia (55’ Greef)

All. Grant Doorey

FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Visentin (29’-39’ Pomaro), Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli, Piva (55’ Loro); Ferro (cap), Venco (45’ Lubian), Halvorsen; Nibert (45’ Mantovani, 56’ Cadorini), Cicchinelli; Pavesi (56’ Pomaro), Momberg, Vecchini (26’ Rossi)

All. Umberto Casellato

Arb.: Luca Trentin (Milano)

AA1: Francesco Russo (Milano) AA2: Davor Vidackovic

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Cartellini: 29’ giallo a Pavesi (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Mortali (Verona Rugby) 4/4 Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 3/6

Note: giornata coperta con circa 13 gradi e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 1100 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 1 FEMI-CZ Rovigo 5

Man of the of the Match: Ferro (FEMI-CZ Rovigo)

Roma, “CPO” Giulio Onesti – Sabato 13 Aprile 2019

TOP12, XXI giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 34-31 (10-21)

Marcatori: p.t. 1’ m. Gabbianelli tr Ambrosini (0-7), 4’ cp Bonifazi (3-7), 13’ m. Nocera tr Ambrosini (3-14), 19’ m. Bonavolontà F. tr Bonifazi (10-14), 40’ m. Forcucci tr Ambrosini (10-21) s.t. 46’ m. Parisotto tr Ambrosini (10-28), 45’ m. Coronel tr Bonifazi (17-28), 63’ cp Ambrosini (17-31), 68’ m. Ercolani tr Bonifazi (24-31), 73’ cp Bonifazi (27-31) , 80’ m. Bruno tr Bonifazi (34-31)

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Bonavolontà F; Coronel, Lo Sasso (41’ Vella- 56’ Di Giulio); Guardiano; Ceballos, Bonavolontà D.; Bruno; Filippucci (cap), Giancarlini (40’ Ercolani- 70’ Pagotto); Malan, Duca; Santana (48’ Bolzoni), Baruffaldi (60’ Corcos), Cafaro (40’ Amendola)

All. Daniele Montella

Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G.; Gabbianelli, Quartaroli, Forcucci (62’ Massaro); Marinaro; Ambrosini, Parisotto (60’ Masato); McCarthy; Cristiano (cap) (64’ Caffini), Bianchi; D’Onofrio, Fragnito; Nocera (72’ Iacob), Moriconi (68’ Kudin), Zago

All. Umberto De Nisi

Arb.: Emanuele Tomò (Roma)

AA1: Gabriel Chirnoaga (Roma) AA2: Dante D’Elia (Taranto)

Quarto Uomo: Giulio Cerolini (Roma)

Cartellini: Al 19’ giallo a Giovanni D’Onofrio (Fiamme Oro Rugby), Al 79’ giallo a George Iacob (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: James Ambrosini (Fiamme Oro Rugby) 5/6, Alberto Bonifazi (S.S. Lazio Rugby 1927) 5/5

Note: giornata piovosa a Roma. Spettatori presenti circa 950 circa

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 5, Fiamme Oro Rugby 2

Man of the of the Match: Alberto Bonifazi (S.S. Lazio Rugby 1927)

San Donà di Piave, Stadio “Pacifici” – Sabato 13.04.2019

TOP12, XXI GIORNATA

Lafert San Donà v Valsugana Rugby Padova 36-14 (16-7)

Marcatori: p.t. 2’ m. Derbyshire tr. Lyle (7-0), 17’ meta tecnica Valsugana (7-7), 24’ cp. Lyle (10-7), 31’ cp. Lyle (13-7), 42’ cp. Lyle (16-7); s.t. 51’ m. Owen tr. Lyle (23-7), 58’ cp. Lyle (26-7), 71’ m. Owen (31-7), 81’ m. Zuliani (36-7), 88’ m. Varise tr. Roden (36-14)

Lafert San Donà: Lyle; Reeves, Iovu, Bertetti (71’ Bacchi E), Falsaperla (64’ Schiabel); Owen, Petrozzi (70’ Balzi); Jack, Derbyshire (cap), Bacchin G (50’ Catelan); Riedo (71’ Zuliani), Sutto; Thwala (58’ Ceglie), Nicotera (64’ Dal Sie), Zanusso (49’ Ceccato).

All. Green

Valsugana Rugby Padova: Paluello (60’ Dell’Antonio); Lisciani (60’ Citton), Beraldin, Kurimudu, Rigutti; Roden, Benetti (70’ Sartor); Girardi, Liut (53’ Turcato), Sturaro; Sironi, Ferraresi (69’ Maso); Swanepoel (53’ Varise), Pivetta (64’ Cesaro), Sanavia (70’ Barducci)

All. Faggin

Arb. Vivarini (Belluno)

AA1 Vinci (Rovigo), AA2 Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Giacomini Zaniol (Treviso)

Calciatori: Lyle (Lafert San Donà) 6/8, Roden (Valsugana Rugby Padova) 1/1

Note: giornata nuvolosa, con circa 14° e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 5; Valsugana Rugby Padova 0

Man of the Match: Owen (Lafert San Donà)

