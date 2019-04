Rugby: L’Italia U18 batte 19-18 la Scozia all’esordio nel Six Nations Festival U18

Gloucester (Inghilterra) – Esordio al cardiopalma per l’Italia U18 al Six Nations Festival U18 in Inghilterra. A Gloucester gli Azzurrini di Mattia Dolcetto riescono a ribaltare il risultato nei minuti finali battendo 19-18 la Scozia nella prima giornata del torneo.

In un match dove entrambe le frazioni di gioco sono composte da trentacinque minuti, l’Italia inizia a spron battuto cercando di imporre il suo gioco e riuscendo a rompere l’equilibrio al 6’ con Di Bartolomeo: il tallonatore azzurro è abile a infilarsi tra le maglie avversarie e con la trasformazione di Ferrarin porta i suoi in vantaggio sul 7-0. La reazione scozzese arriva circa dieci minuti più tardi con Currie che sfrutta la sua fisicità per pareggiare i conti con la collaborazione della trasformazione di Patterson. Al 25’ lo stesso Patterson completa la rimonta scozzese spostando il risultato sul 12-7, parziale che fino al termine della prima frazione di gioco non cambierà.

La squadra di Dolcetto tenta la reazione nella ripresa, ma un giallo a Menoncello al 53’ costringe gli Azzurrini in inferiorità numerica che viene prontamente sfruttata dal XV di Miller con il solito numero 14 che tra il 54’ e il 59’ realizza due calci piazzati che portano la Scozia a distanza di sicurezza sul 18-7. Ristabilita la parità numerica cambiano repentinamente le gerarchie in campo con l’Italia che negli ultimi minuti di gioco si tuffa in avanti riuscendo a ribaltare il risultato in 2 minuti con le mete di Pancini al 68’ – trasformata da Ferrarin – e Schiabel al 70’, entrato pochi minuti prima, che valgono il definitivo 19-18.

Secondo incontro per gli Azzurrini al Six Nations Festival U18 in calendario mercoledì 17 Aprile alle 11 locali (12 ITA) contro i pari età della Francia al Sixways Stadium di Worcester.

Gloucester, Hartpoury Stadium (Inghilterra) – sabato 13 aprile 2019

Six Nations Festival U18

Scozia U18 v Italia U18 18-19 (12-7)

Marcatori: p.t. 6’ m. Di Bartolomeo tr. Ferrarin (0-7); 15’ m. Currie tr. Patterson (7-7); 25’ m. Patterson (12-7); s.t. 54’ c.p. Patterson (15-7); 59’ c.p. Patterson (18-7); 68’ m. Pancini tr. Ferrarin (18-14); 70’ m. Schiabel (18-19)

Scozia: Sweeney (56’ Jones); Patterson, Currie, King S., Callaghan; Harley, Dobie; Muncaster, Morris (66’ Campbell), Brown; Whittaker (43’ Jakson), Samuel; Gamble (62’ Lamberton), Clelland, Mace (50’ Drummond)

A disposizione non entrati: Johnstone, Scott, Strain, Furley, King J., Craig

All. Ross Miller

Italia U18: Gruttadauria (43’ Marocchi); Pancini, Menoncello (63’ Schiabel), Drago, Gesi (62’ Bordin); Ferrarin, Ginammi (49’ Varney); Cannone, Andreani (cap.), Angelone (47’ Meggiato); Favretto (56’ Ruffato), Adorni; Neculai (36’ Sassi) (66’ Tica), Di Bartolomei, Tica (62’ Ravagnan)

A disposizione non entrati: Fontana, Marin, Ulisse

All. Mattia Dolcetto

Arb. Jonathan Cook (RFU)

Cartellini: al 53’ giallo a Menoncello (Italia U18)

Calciatori: Ferrarin (Italia U18) 2/3; Patterson (Scozia U18) 3/4

Punti conquistati in classifica: Scozia U18 1; Italia U18 4