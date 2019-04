Campionato Nazionale Open Dailies Total 1: attacca Laporta e va in vetta Al Golf Nazionale Diana Luna ha preso il comando dopo il primo giro del Campionato femminile

Francesco Laporta ha decisamente attaccato e con 204 (70 68 66, -12) colpi si è portato al comando del Campionato Nazionale Open Dailies Total 1, che sul percorso del Golf Nazionale (par 72), a Sutri (VT), ha aperto la stagione dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di nove gare nazionali e internazionali della FIG. E’ iniziato anche il Campionato Nazionale Femminile Open Dailies Total 1, un’assoluta novità per quanto riguarda il calendario della FIG, dove dopo il primo dei due giri è in vetta con 72 (par) Diana Luna.

Nel maschile Laporta, a un giro dal termine, ha tre colpi di vantaggio su Carlo Casalegno (207, -9) e quattro su Nicola Maestroni (208, -8), leader dopo due turni. In una classifica che si è di molto allungata ha qualche chance di inserirsi nella corsa al titolo anche Andrea Perrino, quarto con (209, -7), mentre forse è un po’ troppo lontano il primo dei 18 dilettanti che hanno superato il taglio, Nicola Usai, quinto con 211 (-5), ma resta la sua prova fino ad ora splendida. Probabilmente fuori Luca Cianchetti, quattro successi negli ultimi mesi, l’ultimo a inizio aprile nel Katameya Dunes Open in Egitto (Alps Tour), Edoardo Raffaele Lipparelli, a segno nella recente French Tour Qualifying School, e Pietro Ricci, sesti con 212 (-4). Gran recupero, seppur tardivo, di Lorenzo Gagli, da 47° a 11° con 216 (par) dopo un 66 (-6) e 38° Matteo Manassero con 222 (+6). In buona posizione gli amateur Davide Buchi, decimo con 215 (-1), e Kevin Latchayya, stesso score di Gagli.

I 41 professionisti rimasti in gara si contenderanno nel turno conclusivo il montepremi di 50.000 euro con prima moneta di 7.250 euro.

Nel femminile Luna precede Avanzo – Diana Luna, cinque titoli nel LET, è al vertice dopo il turno iniziale effettuato in due frazioni, poiché è stato interrotto dal maltempo. Sulla sua scia (73, +1) Stefania Avanzo che invece sul LET sta facendo le sue esperienze, e quattro dilettanti a seguire Aurora Colombo, terza con 76 (+4), Matilde Innocenti Angelini, quarta con 77 (+5), Lucrezia Rossettin ed Elena Colombo quinte con 78 (+6) insieme a Veronica Zorzi. Sono in palio 10.000 euro di cui 2.800 andranno alla vincitrice.

Le interviste – Francesco Laporta, 29enne di Castellana Grotte (BA) prova a imporsi dopo due secondi posti. “Ho iniziato il giro con un bogey, ma le cose sono rapidamente cambiate quando dalla buca cinque ha segnato in sequenza birdie-birdie-eagle-birdie. Nel rientro un altro eagle, poi un birdie e un bogey per il 66 (-6) e ora vediamo cosa accade. E’ un campionato che tutti sognano di vincere: io sono tanti anni che ci provo e domani darò il massimo per centrare l’obiettivo”.

Carlo Casalegno, 25enne di Ciriè, professionista dal 2017 e attualmente sull’Alps Tour, ha detto: “Sono partito molto bene costruendo lo score con tre birdie nella prima parte del tracciato, mi sono espresso come volevo e sono veramente contento. Domani giocherò ancora con Laporta e debbo dire che oggi ho appreso molto da lui vedendolo in azione. Non mi farò condizionare, andrò per la mia strada e alla fine se lui la spunterà gli stringerò la mano e gli farò i complimenti”. Nel suo score (69, -3) quattro birdie e un po’ di rammarico per l’unico bogey. “Mi sarebbe piaciuto fare un altro giro senza errori” ha concluso.

Soddisfatta Diana Luna: “E’ un bel risultato e magari domani cercherò di fare qualche birdie in più. Ho giocato insieme a Stefania Avanzo, che ho trovato molto tonica e sarà una bella avversaria da battere. Programmi? Riprendo nel Ladies European Tour in Marocco e poi in Spagna e praticamente mi concentrerò sui tornei in Europa”.

Gli sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Banca Generali Private (Title Sponsor); BMW (Main Sponsor); Kappa (Official Supplier), Leaseplan (Official Supplier). Il Campionato Nazionale Open e il Campionato Nazionale Femminile Open hanno come title sponsor Dailies Total 1. Official advisor: Infront.

