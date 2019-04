Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend

Roma – Il Super Rugby, il Guinness Pro14 e il TOP12 andranno ad affollare il palinsesto televisivo del prossimo weekend rugbistico. Si parte nella mattinata di domani con il nono turno di Super Rugby con il match tra Crusaders e Highlanders in diretta su Sky Sport Arena alle 9.35. In serata spazio al Pro14 su DAZN: alle 19.35 i Southern Kings affronteranno gli Ospreys, mentre alle 20 il Benetton Rugby tenterà il colpo play-off contro il Munster. Chiusura di serata con il match Edinburgh-Ulster alle 20.35.

Sabato si aprirà nuovamente con il Super Rugby su Sky Sport Arena alle 9.35 con il match tra Chiefs e Blues. Alle 10.52 in diretta su DAZN da Singapore la fase a gironi delle World Rugby Seven Series. Nel primo pomeriggio alle 15.05 nuova parentesi dedicata al Super Rugby con Sharks-Jaguares in diretta su Sky Sport Arena. Alle 16 doppio appuntamento su DAZN con il ventesimo turno di Pro14 con Leinster-Glasgow e Connacht-Cardiff. Sempre alle 16 al via la ventunesima giornata di TOP12 con tutte le partite in contemporanea che saranno trasmesse in diretta sull’app e sul canale youtube FIR con Calvisano-Viadana che sarà disponibile anche sulla pagina Facebook FIR. Alle 18.15 mirino puntato nuovamente sul Pro14 con il match delle Zebre che saranno ospiti degli Scarlets, mentre alle 19.35 i Dragons faranno visita ai Toyota Cheetahs: entrambi i match saranno trasmessi su DAZN.

Domenica 14 aprile alle 9.48 da Singapore in diretta le fasi finali delle World Rugby Seven Series su DAZN che chiuderanno il weekend ovale in tv.

Questo il palinsesto completo:

Super Rugby – IX giornata – 12.04.19 – ore 9.35 – diretta Sky Sport Arena

Crusaders v Highlanders

Guinness Pro14 – XX giornata – 12.04.19 – ore 19.35 – diretta DAZN

Southern Kings v Ospreys

Guinness Pro14 – XX giornata – 12.04.19 – ore 20 – diretta DAZN

Benetton Rugby v Munster

Guinness Pro14 – XX giornata – 12.04.19 – ore 20.35 – diretta DAZN

Edinburgh v Ulster

Super Rugby – IX giornata – 13.04.19 – ore 9.35 – diretta Sky Sport Arena

Chiefs v Blues

World Rugby Seven Series – 13.04.19 – ore 10.52 – diretta DAZN

Fase a Girone da Singapore

Super Rugby – IX giornata – 13.04.19 – ore 9.35 – diretta Sky Sport Arena

Sharks v Jaguares

Guinness Pro14 – XX giornata – 13.04.19 – ore 16 – diretta DAZN

Leinster v Glasgow Warriors

Connacht v Cardiff

TOP12 – XXI giornata – 13.04.19 – ore 16 – diretta app e youtube FIR

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia

Argos Petrarca Padova v Toscana Aeroporti I Medicei

S.S. Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

Lafert San Donà v Valsugana Rugby Padova

Verona Rugby v FEMI-CZ Rovigo

TOP12 – XXI giornata – 13.04.19 – ore 16 – diretta app, youtube e Facebook FIR

Kawasaki Robot Calvisano v Rugby Viadana 1970

Guinness Pro14 – XX giornata – 13.04.19 – ore 18.15 – diretta DAZN

Scarlets v Zebre Rugby Club

Guinness Pro14 – XX giornata – 13.04.19 – ore 19.35 – diretta DAZN

Toyota Cheetahs v Dragons

World Rugby Seven Series – 14.04.19 – ore 9.48 – diretta DAZN

Fasi Finali da Singapore

Com. Stam.