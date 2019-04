Obstacle Course Race: Spettacolo e fatica alla prima Warriors Mud Race OCR & Trail Città di Alcamo (Foto)

Alcamo(TP). Monte Bonifato è stato il giusto partner naturale della prima edizione della Warriors Mud Race OCR & Trail Città di Alcamo, svoltasi domenica 07 aprile ’19, che ha coinvolto ed appassionato a 360° tutti i presenti sia atleti che accompagnatori.

Una meravigliosa giornata di sole ha accolto gli oltre cento partecipanti che hanno trascorso una domenica divertente e nello stesso tempo impegnativa per i numerosi ostacoli sia naturali che artificiali che gli organizzatori dell ‘OCR Palermo e Combat System Academy Misilmeri avevano disseminato lungo il percorso.

Due le distanze in programma la Extreme 12 km e la Sprint 5km. a primeggiare nella distanza più lunga il forte atleta Antonino Cerniglia (Combat System Academy) che con il crono di 1h27’34’’ staccava di oltre sei minuti Enrico Buscema (CSF 14 Modica) e di oltre dieci minuti Riccardo Carmina (Combat System Academy ), tra le donne trionfo di Marianna Aiello (Combat System Academy) in 1h53’37’’ seguita da Annalisa Ferrara (OCR Palermo) e Sabrina Tortora (Combat System Academy). Nella distanza Sprint 5km vittorie di Leonardo Cannella in 55’33’’, secondo Alessio Mudanò (ASD Siracusa Spartan Crew) in 59’26’’ e terzo Vincenzo Di Giuseppe in 1h00’11’’. Tra le donne vittoria nella distanza Sprint 5km di Concetta Profetto (CSF 14 Modica) in 1h10’14’’, seconda Caterina Carapezza (Combat System Academy) in 1h26’50’’ e terza Mariausilia Cavallo (CSF 14 Modica) in 1h45’54’’.

Ecco i podi delle varie categorie:

Extreme 12km Over 40M 1° Class. Antonio Cerniglia 2°Class. Gaetano Morana 3°Class. Erasmo Zito

Extreme 12km Under 40M 1°Class. Enrico Buscema 2°Class. Riccardo Carmina 3°Class. Vincenzo Giunta.

Extreme 12km Over 40F 1°Class. Susanne Gabrielle Olvback 2°Class. Valentina Ferotti

Extreme 12km Under 40F 1°Class. Marianna Aiello 2°Class. Annalisa Ferrara 3°Class. Sabrina Tortora

Sprint 5km Over 40M 1°Class. Guglielmo Patanè 2°Class. Piero Internicola 3°Class. Riccardo Cassarà

Sprint 5km Under 40M 1°Class. Leonardo Cannella 2°Class. Alessio Mudanò 3°Class. Vincenzo Di Giuseppe

Sprint 5km Over 40F 1°Class. Salvina Scottino

Sprint 5km Under 40F 1°Class. Concetta Profetto 2°Class. Caterina Carapezza 3°Class. Mariausilia Cavallo

Ben inserito nell’evento OCR anche un Trail Running di 12 km che ha visto salire sul gradino più alto del podio l’atleta alcamese tesserato per l’ASD Runners Montelepre Salvatore Purpura in 1h21’33’’ seguito da Alessandro Alagna (PAM) in 1h22’54’’ e terzo Luciano Mucaria (PAM) in 1h31’33’’, tra le donne bella vittoria di Maria Luisa Presti in 2h20’06’’. Le gare sono state valide come prova Challenger del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic con l’assegnazione di un bonus di 6 punti.