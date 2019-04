La ZS Group Messina sconfitta 100-69 in gara 1 dei quarti di finale dei playoff

La ZS Group Messina esce sconfitta dal PalaAlberti nella gara di esordio dei playoff di serie C Silver. I peloritani cedono all’OrSa Barcellona per 100-69 al termine di una gara nella quale i padroni di casa hanno subito impresso il proprio ritmo, con Messina apparsa spesso incapace di opporsi.

I barcellonesi hanno affrontato gara 1dei quarti di finale della post season con la giusta mentalità, forti di uno straripante Legend sotto canestro e con un Mancasola immarcabile. Poi tanta corsa, intensità ed una difesa al limite del fallo a cui gli ospiti non hanno saputo rispondere. Gli scolari si sono trovati quasi subito in difficoltà, nonostante la buona serata dell’indomabile Kolev, autore di 21 punti alla fine. Coach Paladina ha ricevuto poco dai suoi esterni, con i soli Black e Mazzù andati in doppia cifra, e questo ha pesato sull’andamento del match. Se poi aggiungiamo che nel terzo periodo, nel momento in cui i messinesi stavano cercando di rientrare (con un 8-0 di parziale si sono riportati sul -15 dal 59-36 al 59-44), sono arrivati due falli tecnici ed un antisportivo che hanno messo out Nino Sidoti e capitan Mazzù, uno dei più positivi in quel frangente, il gioco è fatto. Entrambi sono stati espulsi per somma di tecnico e antisportivo. L’OrSa si è riportata sul +20 (64-44), per la Basket School Messina in pratica la partita si è chiusa lì. Si è poi giocato per le statistiche con i locali sempre affamati e Messina che non riesce a tenerli a bada. Nel finale, peccato per l’infortunio occorso al giovane Cristiano Scimone, per lui una lussazione alla spalla che lo terrà lontano dal parquet in gara 2 che si disputerà giovedì 11 aprile alle 20:30 al PalaMili. Se la ZS Group Messina vorrà allungare la serie dovrà cambiare completamente il proprio atteggiamento senza perdere la calma. E’ pur vero che per i giallorossi l’aver conquistato la qualificazione ai playoff è già un ottimo traguardo per una squadra che in questa stagione ha vissuto momenti molto difficili. Adesso bisogna dare tutto nel derby di ritorno ed onorare al massimo la partecipazione alla post season.

OrSa Barcellona – ZS Group Messina 100-69

Parziali: 24-13, 27-18 (51-31), 23-21 (74-52), 26-17.

OrSa Barcellona: Legend 14, Salvatico 6, Opalevs 14, Alberione 15, Brusca 2, De Simone, Antoniani, Cortina 11, Mancasola 19, Miranovic. Allenatore: Beto Manzo

ZS Group Messina: Knezevic, Sidoti Ant. 3, Olivo, Sidoti Ale. 1, Kolev 21, Black 14, Scimone 5, Mazzù 11, Fathallah 5, Corazzon, Mazzullo 9. Allenatore: Francesco Paladina

Arbitri Castorina di Giarre e Perrone di Catania

Note: Spettatori 500 circa. Espulsi Nino Sidoti e Mazzù

