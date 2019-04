Europei, 2° giornata: Magistris campionessa di strappo nella 55 kg Lombardo sesta, Ruiu ottavo nella 61 kg

Lucrezia Magistris si laurea campionessa europea di strappo nella categoria 55 kg, Lombardo sesta nella stessa categoria e Davide Ruiu è autore di una strepitosa prova, tra i grandi, nella categoria 61 kg.

Seconda giornata intensa a Batumi, in Georgia, dove sono in corso i Campionati Europei di pesistica fino al 13 aprile. Salgono quindi a 3 le medaglie d’oro vinte dagli Azzurri in questa competizione continentale, dopo quelle conquistate ieri da Mirco Scarantino, restano 2 gli argenti e 1 il bronzo.

La 55 kg femminile

Protagoniste azzurre della categoria 55 kg femminile sono la palermitana Jennifer Lombardo, atleta delle Fiamme Azzurre, e la giovanissima Lucrezia Magistris che compirà 20 anni il giorno di Pasqua. La Lombardo, reduce da un infortunio, riesce comunque a fare una buona gara pur con sole due prove valide su sei: per lei 81 kg di strappo in terza prova e 103 di slancio, per un totale di 184 che la piazzano al sesto posto in classifica generale. Lucrezia Magistris invece si rende protagonista di uno strappo super, entrando in gara per ultima con il bilanciere caricato a 90 kg. Con la sua abituale grinta l’azzurra porta a termine l’alzata, scavalcando la polacca Lochowska, che poi vincerà la competizione con 199 kg, e la russa Ershova, che riuscirà ad alzare la stessa misura ma solo dopo di lei. Uno strappo che le vale non solo l’oro di specialità ma anche il nuovo record europeo juniores. La Magistris tenterà anche i 93 kg ma al terzo tentativo qualcosa non va al suo gomito destro. Visibilmente scossa dall’incidente, che sembra non aver riportato gravi conseguenze, l’Azzurra fatica però a mantenere la concentrazione nello slancio dove purtroppo fallisce tutte e tre le prove a sua disposizione, finendo fuori gara.

La 61 kg maschile

Protagonista della gara 61 kg è Davide Ruiu, il più giovane della competizione con i suoi 17 anni. L’Azzurrino non ha avuto paura di competere trai grandi della pesistica continentale, facendo la sua, splendida, gara, con 4 prove valide su 6. Per lui 120 kg di strappo in seconda prova, e 149 kg di slancio sempre al secondo tentativo, a soli 7 kg dalla prima posizione. Per lui un’ottava piazza nel totale con 269 kg; la competizione è stata vinta dal bulgaro Laptseu con 286 kg davanti al turco Sezer con 283 e al connazionale Hardal con 282.

Le gare di domani

Domani, lunedì 8 aprile proseguono le gare con altri Azzurri in gara. La prima è M. Grazia Alemanno che salirà in pedana alle 16 ore italiane nella categoria 59 kg. Alle 18.30 poi sarà il turno di Mirko Zanni, protagonista nella 67 kg.

Le gare saranno trasmesse da Eurosport e in diretta web da Rai Sport e in sintesi serale alle ore 22.30.

Com. Stam.

