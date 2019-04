2ª Prova di Coppa del Mondo ISSF Stanco con 73 è la migliore fra le azzurre Seguono Rossi a 72 e Palmitessa a 70. Bene Sessa fra le MQS

Al Ain (UAE) – Prima giornata di gara per il Trap femminile all’ “Equestrian, Shooting and Golf Club”. Le nostre portacolori non hanno deluso le attese nei primi 75 piattelli ed hanno per l’ennesima volta confermato l’ottimo stato di forma di questo inizio stagione.

La classifica in rosa è guidata dalla tedesca Katrin Quooss, già d’oro nella Coppa del Mondo di Granada nel 2014, ha chiuso la prima parte di gara con un quasi perfetto 74, forte di tre serie in cui ha mancato un solo piattello. Segue in seconda posizione la nostra Silvana Maria Stanco, che a distanza di un solo piattello, è andata a riposo con un buon 73 su 75, punteggio che la proietta di diritto in un’ottima posizione per la conquista della finale di domani; a pari merito con la rappresentante delle Fiamme Gialle anche la francese Carole Cormenier e la finlandese Marika Salmi; bella conduzione di gara per la fresca vincitrice della Carta Olimpica in Messico Jessica Rossi, quinta con 72/75 a causa di una piccola défaillance durante la seconda serie conclusa con 22, che le ha fatto perdere terreno a scapito delle altre due perfette serie chiuse entrambe con un en-plein. Più distante dalle atlete di testa Maria Lucia Palmitessa, che si presenterà nuovamente domani sulle pedane partendo comunque da un buon 70, dato da tre serie non perfette, rispettivamente portate a casa con due 23 ed un 24. In gara tra le MQS anche la Campionessa Mondiale e Europea per la categoria Junior Erica Sessa, che ha concluso la giornata odierna con un punteggio strabiliante, 73 su 75 anche per lei. Continuano a ranghi ferratissimi gli allenamenti ufficiali per il nostro terzetto maschile: Giovanni Pellielo, Erminio Frasca e Simone Lorenzo Prosperi, che se la vedranno domani con i primi ma fondamentali 75 piattelli di qualificazione.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men:Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro) di Artena (RM).

Ladies:Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

MQS: Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Direttore Tecnico:Albano Pera.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma.

Ladies:Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR).

Direttore Tecnico:Andrea Benelli.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Lunedì 8 Aprile Gara Trap Femminile (50 piattelli)

Gara Trap Maschile (75 piattelli)

14:30 Finale Trap Femminile

Martedì 9 aprile Gara Trap Maschile (50 piattelli)

14:15 Final Trap Maschile

Mercoledì 10 Aprile Gara Trap Mixed Team

14:30 Finale Trap Mixed Team

Giovedì 11 Aprile Allenamenti liberi Skeet

Venerdì 12 aprile Allenamenti ufficiali Skeet Femminile

Allenamenti ufficiali Skeet Maschile – Giorno 1

Sabato 13 Aprile Gara Skeet Femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Skeet Maschile – Giorno 2

Domenica 14 Aprile Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

14:45 Finale Skeet Femminile

Lunedì 15 Aprile Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

14:45 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (ora locale ad Al-Ain +2 rispetto all’Italia)

Com.- Stam.

1 Jessica Rossi

2 Maria Lucia Palmitessa

3 Silvana Stanco