ZS Group Messina a Barcellona senza pressioni prova a sovvertire il pronostico

La prima volta nei playoff di serie C Silver per la ZS Group Messina ha un gusto particolare. Il club peloritano, classificatosi al sesto posto nella regular season, affronterà, in un derby che si prevede avvincente, l’OrSa Barcellona.

Il pronostico è tutto per la squadra allenata da Beto Manzo che in campionato si è aggiudicato entrambe le sfide: 87-70 all’andata, contro una Basket School ridotta ai minimi termini, e 63-49 al ritorno, in un match in cui gli scolari sbagliarono di tutto di più in attacco, nonostante la buona prova difensiva. La società del presidente Floramo non nasconde le proprie ambizioni. L’OrSa, che ha chiuso al terzo posto a due lunghezze dalle battistrada Torrenova e Ragusa, punta tutto su questi playoff. Piazza prestigiosa del basket isolano, Barcellona vuole tornare in alto dopo la cancellazione della scorsa estate, per cui si prevede una grande cornice di pubblico che proverà a trascinare Mancasola e compagni alla vittoria.

La ZS Group Messina arriva a gara 1 con il morale alto. Reduce da tre vittorie consecutive e consapevole di affrontare un avversario ostico, la Basket School viaggia alla volta del Longano senza farsi grandi illusioni. Scenderà in campo per giocarsi le proprie chance, come ha sempre fatto in questa stagione, cercando di sovvertire il pronostico. Comunque andrà a finire in questo quarto di finale, per capitan Mazzù e soci sarà un successo, avendo centrato l’obiettivo stagionale con ampio anticipo e giocando un basket piacevole che ha divertito gli aficionados del PalaMili. I giallorossi del duo Sidoti-Paladina dovranno affrontare i prossimi avversari con la mente libera da pressioni, consci della propria forza che deriva da un girone di ritorno da primato con dieci partite vinte su tredici giocate. La tranquillità è stata l’arma vincente dei messinesi, soprattutto nelle ultime gare. In queste condizioni la squadra cara al presidente Zanghì potrebbe diventare una rivale difficile da affrontare per qualsiasi avversario.

Si comincia domenica 7 aprile alle 19:30 al PalaAlberti, arbitri Castorina di Giarre e Perrone di Catania, mentre gara 2 è prevista per giovedì 11 alle 20:30 al PalaMili. Il derby sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 19:20 sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/basketschoolmessina/

