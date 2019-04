Rugby: TOP12, XX giornata: Rovigo in testa. Colpo Verona, Lazio mai doma: lotta salvezza ancora aperta

Roma – Le prime quattro partite della ventesima giornata di TOP12 regalano emozioni e una continua incertezza sia in vetta che in coda alla classifica.

In attesa del match di domani tra Valorugby e Petrarca, le Fiamme Oro superano con un rotondo 50-19 il Lafert San Donà portandosi momentaneamente a sei punti dal quarto posto occupato dai campioni d’Italia in carica di coach Marcato. In vetta il FEMI-CZ Rovigo con la vittoria per 40-7 contro il Rugby Viadana 1970 – in attesa del match del Calvisano – si porta momentaneamente in testa alla classifica.

Apertissima la lotta salvezza con due colpi esterni che aprono scenari di classifica incerti a due giornate dalla fine del campionato: il Verona, in una sorta di spareggio contro il Valsugana, espugna il campo della squadra guidata da Polla Roux per 26-23 mettendo nelle mani degli Scaligeri il proprio destino: una vittoria dei veronesi nella prossima giornata chiuderebbe definitivamente i giochi. Una Lazio mai doma, nonostante i quattro punti di penalizzazione, resta ancora in corsa per restare nel massimo campionato rugbistico italiano dopo la vittoria per 35-28 in casa del Toscana Aeroporti I Medicei con un divario di 8 punti dal decimo posto occupato proprio dal Verona.

Oggi alle 19 in calendario il posticipo del sabato tra Calvisano e Mogliano. Alle 16 di domani il match tra Valorugby e Petrarca. Entrambe le partite saranno disponibili sull’app e sul canale Youtube FIR.

Questi i risultati della 20/a giornata:

Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà 50-19 (5-1)

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 40-7 (5-0)

Valsugana Rugby Padova v Verona Rugby 23-26 (1-4)

Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 28-35 (1-5)

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 oggi ore 19

Valorugby Emilia v Argos Petrarca Rugby domani ore 16

Questa la classifica del TOP12:

FEMI-CZ Rovigo 78 punti; Kawasaki Robot Calvisano 76*; Valorugby Emilia 72*; Argos Petrarca Rugby 69*; Fiamme Oro Rugby 63; Toscana Aeroporti I Medicei 45; Rugby Viadana 1970, Lafert San Donà 40; Mogliano Rugby 1969 36*; Verona Rugby 28; Valsugana Rugby Padova 21; S.S. Lazio Rugby 1927**.

*una gara in meno

**quattro punti di penalizzazione

I tabellini della ventesima giornata:

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – Sabato 06.04.2019

TOP12, XX GIORNATA

Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà 50-19 (40-14)

Marcatori: p.t. 2’ m. D’Onofrio U. tr Biondelli (7-0), 4’ m. McCarthy tr Biondelli (14-0), 7’ m. Scott tr Scott (14-7), 11’ m. Forcucci tr Biondelli (21-7), 20’ m. Biondelli tr Biondelli (28-7), 23’ m. Ambrosini tr Biondelli (35-7), 33’ m. Balzi tr Scott (35-14), 40’ m. Caffini (40-14); s.t. 41’ m. Parisotto (45-10), 53’ m. Scott (45-19), 69’ m. Quartaroli (50-19)

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; D’Onofrio G., Quartaroli, Vaccari (56’ Gabbianelli), Forcucci (48’-59’ Vannozzi); Ambrosini (63’ Masato), Parisotto (67’ Marinaro); McCarthy (46’ De Marchi), Caffini (cap.), Bianchi (67’ Cornelli); D’Onofrio U., Fragnito; Nocera (67’ Vannozzi), Moriconi (44’ Kudin), Mariottini (17’ Iovenitti)

All. Castagna

Lafert San Donà: Scott; Schiabel (41’ Crisantemo), Falsaperla, Bertetti, Biasuzi (63’ Bacchin); Owen (41’ Gentili), Balzi; Jack, Derbyshire (cap), Catelan (63’ Reeves); Riedo (41’ Zuliani), Sutto; Thwala (41’ Ceglie), Dal Sie (41’ Nicotera), Ceccato (41’ Pasqual)

All. Green

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1: Riccardo Angelucci (Livorno) AA2: Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma)

Cartellini: 48’ giallo a Matteo Nocera (Fiamme Oro Rugby), 79’ giallo a Simone Marinaro (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Biondelli (Fiamme Oro Rugby) 5/8, Scott (Lafert San Donà) 2/3

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 200 ca.

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5; Lafert San Donà 0

Man of the Match: Alessandro Forcucci (Fiamme Oro Rugby)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – Sabato 06.04.2019

TOP12, XX GIORNATA

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 40-7 (19-0)

Marcatori: p.t. 11’ m. Barion tr. Mantelli (7-0), 33’ m. Majstorovic tr. Mantelli (14-0), 39’ m. Barion non tr. Mantelli (19-0); s.t. 46’ m. Cioffi tr. Mantelli (26-0), 58’ m. Cioffi tr. Mantelli (33-0), 61’ m. Cioffi tr. Mantelli (40-0), 85’ m. Wagenpfeil tr. Ormson (40-7)

FEMI-CZ Rovigo: Barion (63’ Visentin); Borin, Majstorovic, Antl, Cioffi (65’ Loro); Mantelli, Chillon (47’ Piva); Ferro (cap.), Cicchinelli, Vian (55’ Venco); Nibert (47’ Mantovani), Parolo; Pavesi (76’ D’Amico), Momberg (59’ Rossi), Vecchini (63’ Pomaro).

All. Casellato, Properzi

Rugby Viadana 1970: Apperley, Giovannini (76’ Paternieri), Menon, Pavan, Spinelli, Ormson (cap.), Bacchi (41’ Gregorio), Tupou (59’ Wagenpfeil), Moreschi, Ruffolo, Guillemain (43’ Gelati), Chiappini, Brandolini (65’ Garfagnoli), Silva (55’ Ribaldi), Denti Ant. (65’ Balboni).

All. Frati

Arb. Giuseppe Vivarini (Belluno)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Paolo Schilirò (Catania)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 5/6; Ormson (Rugby Viadana 1970) 1/1

Note: giornata mite ma nuvolosa, con circa 15 gradi e vento assente, terreno in buone condizioni. Presenti 1200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Rugby Viadana 1970 0

Man of the Match: Cioffi (FEMI-CZ Rovigo)

Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – sabato 6 aprile

TOP12, XX giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio 1927 28-35 (15-14)

Marcatori: p.t. 3’ cp Newton (3-0); 7’ m Malan tr Bonifazi (3-7); 22’ m Giovanchelli tr Newton (10-7); 27’ m Zileri (15-7); 34’ m Ceballos tr Bonifazi (15-14); s.t. 45’ cp Bonifazi (15-17); 52’ cp Bonifazi (15-20); 55’ m Labian tr Newton (22-20); 56’ m Ceballos (22-25); 75’ cp Newton (28-25); 79’ m Ceballos tr Bonifazi (28-32); 85’ cp Bonifazi (28-35)

Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; McCann (67’ Mattoccia), Rodwell, Cerioni (79’ Bottacci), Lubian (59’ Biffi); Newton (79’ Broglia), Rorato (46’ Esteki); Greef, Boccardo, Cosi; Maran (cap.), Grobler (59’ Minto); Montivero (55’ Romano), Giovanchelli, Zileri (55’ Schiavon).

All. Sorrentino, Basson

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Guardiano, Coronel, Lo Sasso (60’ Vella), Di Giulio (60’ Bonavolontà F.); Ceballos, Bonavolontà D.; Bruno; Filippucci (cap.), Giancarlini (65’ Pagotto); Malan, Duca; Chalonec (76’ Bolzoni), Baruffaldi (76’ Corcos), Amendola (48’ Cafaro)

All. Montella

Arb. Luca Trentin (Lecco)

AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Marco Borraccetti (Forlì)

Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/6; Bonifazi (S.S. Lazio 1927) 6/8;

Note: pomeriggio primaverile, circa 19°. Campo in buone condizioni. Spettatori circa 700.

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 1; S.S. Lazio 1927 5

Man of the Match: Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927)

Padova – Stadio “Plebiscito” – Sabato 6 Aprile 2019

TOP12, XX giornata

Valsugana Rugby Padova v Verona Rugby 23-26 (20-16)

Marcatori: p.t. 6’ c.p. Mortali (0-3), 8’ c.p. Roden (3-3), 13’ m. Navarra tr. Mortali (3-10), 22’ m. Pivetta tr. Roden (10-10), 26’ m. Kurimidu tr. Roden (17-10), 30’ c.p. Mortali (17-13), 35’ c.p. Mortali (20-13), 38’ c.p. Mortali (20-16); s.t. 47’ c.p. Roden (23-16), 61’ m. Riccioli tr. Mortali (23-23), 67’ c.p. Mortali (23-26)

Valsugana Rugby Padova: Sartor; Lisciani, Beraldin, Kurimudu, Rigutti (69’ Dell’Antonio F); Roden, Citton (60’ Benetti); Girardi, Sironi, Maso (62’ Sturaro); Albertario, Ferraresi (65’ Scapin); Swanepoel (67’ -72’ Paparone), Pivetta (cap), Sanavia (52’ Barducci)

all. Roux

Verona Rugby: Mortali; Conor, Pavan (67’ Buondonno), Quintieri, Cruciani; McKinney, Navarra (65’ Soffiato); Riccioli, Rossi, Salvetti; Bernini (57’ Zanini), Groenewald; Cittadini (67’ Greef), Silvestri (57’ Delfino), D’agostino (67’ Furia).

All. Drennan

arb. Vincenzo Schipiani (Benevento)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Cartellini: al 21’ giallo a Rossi (Verona Rugby), 80’ rosso a Rossi (Verona Rugby)

Calciatori: Roden (Valsugana Rugby Padova) 6/6, Mortali (Verona Rugby) 7/7

Note: 700 spettatori circa, campo in buone condizioni, giornata soleggiata

Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 1, Verona Rugby 4

Man of the Match: Mortali (Verona Rugby)

Com. Stam.