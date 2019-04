Argento di slancio e bronzo di totale per Giorgia Russo! L’Azzurra dell’Esercito conquista uno strepitoso podio in rimonta nella 49 kg

Strepitoso podio in rimonta per Giorgia Russo che, agli Europei Senior in Georgia, conquista il bronzo nel totale nella categoria 49 kg, aggiudicandosi anche l’argento nello slancio. Per lei dunque un quinto posto di strappo con 75 kg, un secondo posto di slancio con 103 kg, per un totale di 178 kg.

“E’ stata una gara completamente inaspettata – dice emozionatissima Giorgia Russo – non credevo di poter fare un risultato del genere. Sapevo di essere pronta ad affrontare la pedana ma non così bene, perché ogni competizione è a sè, ci sono emozioni diverse, l’adrenalina alle stelle, ed è difficile stare sempre concentrata. Sono molto felice perché sono riuscita non solo a dimostrare ciò che ho fatto in palestra, ma anche a controllare al meglio le emozioni e il mio corpo”.

La gara di Giorgia Russo

Una gara al cardiopalma per la palermitana dell’Esercito che nello strappo resta lontana dal podio con i suoi 75 kg. Come di consueto infatti, l’Azzurra non brilla nel primo esercizio della competizione, ma riesce comunque a superare due prove e a mantenere la giusta concentrazione per lo slancio. E’ questa infatti la sua specialità, nella quale riesce a sorprendere tutte le avversarie, mettendo in scena una rimonta incredibile: la Russo sale in pedana verso la fine della competizione con una prima alzata a 98 kg, sorprendendo le avversarie. La supera solo la rumena Andries, che andrà poi a vincere l’oro, con 100 ma lei è pronta a ribattere. E’ la stessa avversaria a rilanciare a 103, quota raggiunta anche dalla Russo, che si aggiudica così la seconda piazza di specialità. Restano così alle sue spalle la russa Sobol, solo sesta nello slancio, la francese Michel (3° di strappo ma 4° nello slancio con un totale di 176 kg, 5° piazza totale) e soprattutto l’altra francese Lorentz, 4° di strappo, 3° di slancio con 99 kg e 4° in classifica generale con 177 kg, 1 solo kg dietro alla nostra Giorgia Russo. Irraggiungibile al primo posto la rumena Andries con un totale190 kg, davanti alla russa Sobol con 180 kg.

VIDEO – L’argento di slancio di Giorgia Russo

