Un minuto di raccoglimento su tutti i campi d’Italia a dici anni di distanza dal sisma dell’Aquila

Il calcio italiano unito nel ricordo decennale della tragedia abruzzese e di tutte le vittime delle catastrofi che hanno colpito il Paese.

Roma, 5 aprile 2019 – La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare le 309 vittime del sisma che flagellò la città dell’Aquila nella notte del 6 aprile 2009. In tutti i campionati di calcio, prima dell’inizio delle gare in programma nell’imminente weekend del 6 e 7 aprile, verrà letto dallo speaker dell’impianto (ove presente impianto fonico), il seguente messaggio:

In occasione del decennale della tragedia de L’Aquila, dove hanno perso la vita 309 innocenti tra cui tantissimi giovani, il mondo del calcio si ferma in questi istanti per ricordare tutte le vittime delle catastrofi che hanno flagellato l’Italia. Vogliamo testimoniare vicinanza a tutti coloro che hanno sofferto e ancora soffrono per queste gravi perdite, ma anche cogliere l’occasione per riflettere sul valore della vita e auspicare una maggiore attenzione nella messa in sicurezza del Paese, a tutti i livelli.

Com. Stam.