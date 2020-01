I due concerti di capodanno del Teatro Massimo (Foto)

Doppio concerto di Capodanno ieri mattina al Teatro Massimo: il primo concerto del 2020 del Teatro Massimo è stato alle 11 il concerto di Capodanno delle formazioni Kids: Cantoria, Coro di voci bianche, Coro Arcobaleno, tutti diretti da Salvatore Punturo, e la Massimo Kids Orchestra, sul podio Michele De Luca e, a sorpresa, per due brani (dalla Carmen di Bizet e da Cavalleria rusticana di Mascagni) anche Omer Meir Wellber, che ha debuttato così nella sua nuova veste di direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo.

Solisti Pietro Adragna alla fisarmonica, la giovanissima violoncellista Rya Aoki sotto la guida di Kristi Curb, primo violoncello del Teatro Massimo, e il soprano Alice Licata della Cantoria del Teatro Massimo.Primo brano del concerto l’Intrada dalla Vittoria di Wellington di Ludwig van Beethoven: il Teatro Massimo ha aperto così i festeggiamenti per il duecentocinquantesimo anniversario della nascita del grande compositore.Lunga e ordinata fila per entrare in Teatro, sulla scalinata dove le stelle di Natale dell’AIL compongono la cifra 2020.E alle 18,30 il secondo appuntamento con il Concerto di Capodanno diretto da Omer Meir Wellber e promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale, il cui ricavato andrà in beneficenza, con il tenore Saimir Pirgu e, dopo i brani di Verdi, Bizet, Leoncavallo, anche le musiche etniche del curdo Ashti Abdo (che ha dedicato il suo brano alla sua città, Afrin) e di Doudou Diouf con i suoi musicisti, mentre Wellber è stato anche alla fisarmonica per Piazzolla e per il brindisi della Traviata. Alla fine due bis, il coro a bocca chiusa da Madama Butterfly di Puccini, per una musica che ci spinga a riflettere e a porci delle domande, come ha sottolineato Omer Meir Wellber facendo gli auguri al pubblico, e per concludere la riproposizione del coro da Carmen di Bizet.