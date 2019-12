Catherine Hunold sostituirà Eva Maria Westbroek nel ruolo di Kundry per Parsifal all’inaugurazione di stagione del Teatro Massimo

PALERMO. Per importanti problemi familiari, il soprano olandese Eva Maria Westbroek è costretta a rinunciare al debutto nel ruolo di Kundry, che avrebbe dovuto aver luogo a Palermo nel nuovo allestimento di Parsifal di Richard Wagner con la direzione di Omer Meir Wellber e la regia di Graham Vick.

A sostituirla sarà il soprano francese Catherine Hunold, affermata interprete wagneriana (Isolde in Tristan und Isolde a Praga, Brünnhilde in Die Walküre a Bari, Rennes e Parigi, Orturd in Lohengrin in diversi teatri in Francia e a Seoul) e del repertorio francese romantico (Berlioz, Thomas, Massenet, Saint-Saëns), che affronterà per la prima volta in scena il ruolo di Kundry. Tra i suoi impegni della stagione in corso, Brunehilde in Sigurd di Reyer a Nancy, Madame Lidoine nei Dialogues des Carmélites a Toulouse, Ariane in Bacchus di Massenet a Montpellier e un ciclo di melodie di Bruno Mantovani a Toulouse.

Al pubblico palermitano Eva Maria Westbroek indirizza questo messaggio: «A causa di un serio problema familiare, è con grande dispiacere che devo rinunciare a cantare in Parsifal al Teatro Massimo di Palermo. Sono molto dolente di dover posporre il mio debutto nel ruolo di Kundry, e spero sinceramente di poter essere presto in grado di condividere nuovi progetti musicali con il pubblico palermitano».

Com. Stam.