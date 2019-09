Teatro Odeon Roman di Taormina Bepi Garsia in concerto con “Musiche del nostro tempo”

Grazie ad un protocollo d’intesa tra la Fondazione the Brass Group e La Fondazione Taormina Arte si terrà al Teatro Odeon Romano di Taormina, venerdì 27 settembre alle ore 18.30, il concerto solo piano con “Musiche del nostro tempo” realizzato dal Maestro Bepi Garsia.

E‘ un programma quanto mai affascinante, originale negli adattamenti e in buona parte anche inedito quello proposto nel recital del pianista Bepi Garsia, musicista molto più parsimonioso nelle sue sortite siciliane di quanto non lo sia, invece, in quelle oltre Stretto. Il repertorio preparato da Garsia, infatti, disegna un emozionante viaggio che parte da temi poco frequentati, scritti dal compositore romano Pino Marcucci e, toccando la celebre “Rapsodia in blu” di George Gershwin, nella rara versione per solo piano, giunge fino alla Rapsodia di Brahms. Artista assai versatile, è anche narratore di pungente vena ironica e paradossale, Marcucci gode di solida reputazione per le innumerevoli collaborazioni maturate con celebrità della lirica, come José Carreras, Placido Domingo, Vincenzo La Scola e Russell Watson, ma anche con big della musica leggera del calibro di Mina, Amedeo Minghi, Al Bano, Gianni Morandi e molti altri. «Marcucci è un autore di grande fascino – dice Bepi Garsia – perché il suo stile compositivo, complesso e raffinato ma al contempo assai godibile, guarda al passato ma con la sensibilità del presente. La sua è musica contemporanea eurocolta che attraverso notturni, tanghi argentini, valzer, preludi e molto altro sembra evocare magicamente vere e proprie colonne sonore cinematografiche per film reali o immaginari». Altra chicca del programma è l’esecuzione della “Rapsodia in blu” di Gershwin. «Le esecuzioni più frequenti della celebre pagina – spiega Garsia – sono quelle per pianoforte e orchestra sinfonica con gli arrangiamenti di Ferde Grofé. Un po’ meno usuali quelle per piano e organico squisitamente jazz (senza sezione d’archi), come mi è capitato di proporre, credo in anteprima assoluta, alcuni anni fa allo Spasimo con l’Orchestra Jazz Siciliana. Stavolta, invece, la peculiarità è che si tratta di una versione per piano solo». Altri concerti sono in programma nel mese di ottobre al Teatro Odeon come prime assolute tra cui l’esibizione di Lucy Garsia che con il proprio gruppo composto da Fabio Lannino al basso, Umberto Porcaro alla chitarra, Diego Spitaleri al piano e Fabrizio Giambanco alla batteria che dedicheranno l’intera serata all’artista internazionale Diane Schuur ed ancora altro gioiello teatrale sarà lo spettacolo Dante in Jazz con Gigi Borruso con musiche originali scritte da Fabio Lannino e Diego Spitaleri ed accompagnato dagli stessi Maestri del Brass.

Rosanna Minafò

Com. Stam.