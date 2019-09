Riapertura Campagna Abbonamenti Gran Teatro Tenda – Palermo

Per la Stagione 2019/2020 presentati dalla Direzione due importanti cartelloni: quello istituzionale, giunto ormai alla XXIV edizione, che oltre all’inserimento delle acclamatissime operette, della prosa e del musical, accoglierà anche numerosi artisti di rilievo nazionale quali: Francesco Merola, Marianna Mercurio, Annalisa Cucchiara, Luca Notari, Anita Venturi, Cristina Ferri,il tenore Jacopo Pesiri, Tony Colapinto, Isadora Agrifoglio, Franco, Nino, Maria e il piccolo talento Mattia Zappalà, impegnato in una produzione tutta sua “Tutto in una notte” e molti altri, per un totale di dieci produzioni; la novità è la prima rassegna di Cabaret Nazionale con artisti quali: Salvo La Rosa & Carmelo Caccamo, Paolo Migone, Giovanni Cacioppo, Dado, Fabrizio Fontana, il duo Gigi & Andrea e Carmine Faraco. La Direzione Artistica è curata da Christian Carapezza.

Com’è uso del Teatro Franco Zappalà, anche nella stagione 2019/2020, accanto ad artisti di chiara fama abituati a calcare i palcoscenici nazionali e internazionali e che, in occasione della precedente rassegna, hanno beneficiato dell’apprezzamento e del sostegno degli spettatori, si esibiranno anche giovani artisti palermitani e siciliani che trovano al Teatro Franco Zappalà una palestra d’arte dove sviluppare e dimostrare il loro talento.

Come consuetudine ormai, il cartellone istituzionale, curato dalla direzione artistica di Maria Imbruglia propone e offre al pubblico l’opportunità di godere di spettacoli di arte varia come la prosa, l’operetta, il musical e il varietà.

Tra gli spettacoli musicali due meravigliose operette: “No, no Nanette” di Otto Harback e Frank Mandel e “La Duchessa di Chicago” di Emerich Kalman che vedranno come protagoniste femminili Cristina Ferri e il grande ritorno di Anita Venturi. Presenti anche due musical: “I sogni nel baule” di Tony Cucchiara e “Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare, interpretati da Caterina Tarantino e Gianluca Anfuso.

Il coro e l’orchestra, presenti nelle produzioni musicali, sono del Gran Teatro Tenda. La parte musicale sarà affidata al Maestro Salvatore Simonetta ed Enrico Simonetta.

A grande richiesta del gentile e affezionato pubblico viene proposto lo spettacolo musicale “Carosello Napoletano” ideato e diretto dal Maestro Franco Zappalà.

Tra i titoli in programma troviamo per la prosa, “Tutta colpa di mia sorella” commedia brillante di Nino Zappalà, che vedrà sul palcoscenico recitare proprio Nino Zappalà insieme alla moglie Maria; e dei classici del teatro: “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo che vedrà protagonista Marianna Mercurio; “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta.

Ritorna inoltre,in questa edizione, la coinvolgente sceneggiata napoletana con “Guapparia”, il cui personaggio di spicco verrà interpretato magistralmente da Francesco Merola affiancato da Marianna Mercurio, Lorena Bartoli e Franco Zappalà.

Uno degli spettacoli di punta di questa stagione sarà indubbiamente “Tutto in una notte”, scritto e ideato da Franco Zappalà. La commedia, vedrà in scena il Maestro Zappalà affiancato dal figlio Mattia, insieme sul palco pronti a regalare grandi emozioni al pubblico, grazie a questa storia ricca di amore.

Risate assicurate invece, con la I edizione della Rassegna di Cabaret Nazionale a cura della direzione artistica di Christian Carapezza.

Grande novità per il Gran Teatro Tenda, che vuole allietare l’affezionato pubblico, facendo trascorrere delle domeniche all’insegna del divertimento.

I 7 spettacoli del cartellone vedono protagonisti nomi di rilievo nello scenario cabarettistico nazionale, quali: Paolo Migone, Salvo La Rosa & Carmelo Caccamo, Giovanni Cacioppo, Dado, Fabrizio Fontana, il grande ritorno del duo Gigi & Andrea e Carmine Faraco.

Previsto inoltre, come fuori programma, il recupero dell’opera lirica (23 e 24 Novembre 2019), appartenente alla scorsa stagione, “AIDA”, che causa forza maggiore verrà sostituita da “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, seguirà Anteprima Mondiale dell’Opera “Dodici anni dopo Cavalleria’s sequel” (liberamente ispirata al dramma di Giovanni Grasso). Atto unico su libretto di Lido Pacciardi e Mario Menicagli. Musica e direzione d’orchestra a cura del Maestro Mario Menicagli. Ad interpretare i personaggi di una delle opere più amate dagli appassionati di lirica, saranno: Valentina Boi, Denys Pivnitisky, Carlo Morini, Maria Vittorio Paba, Maryline Leonetti, Maurizio Leoni, Ilenia Zarcone. Il coro e l’orchestra sono del Gran Teatro Tenda. La regia è curata dal Maestro Franco Zappalà.

Il Gran Teatro Tenda persegue da sempre obiettivi artistici in connubio a finalità sociali, poiché da generazioni chi la gestisce crede fermamente nel valore culturale del teatro, nella sua utilità sociale, nel suo significato di conservazione e salvaguardia artistica, nonché, nell’importanza che il teatro siciliano ha nel rappresentare un’immagine senz’altro positiva di “sicilianità”. Pertanto come negli scorsi anni, per la divulgazione del teatro nelle scuole, la compagnia ha scelto di sottoporre all’attenzione di tutte le scolaresche di Palermo e della provincia, attraverso la creazione del Progetto “Incontro Teatro-Scuola” , il dramma in due atti “Sei Personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello con Tony Colapinto, e la regia curata da Franco Zappalà. I giorni di rappresentazione dello spettacolo saranno: 03/04/05/06 MARZO 2020

Il teatro è convenzionato, mediante il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Carta Docente e la Carta 18App.

Per la XXIV stagione teatrale e musicale (dieci produzioni), i turni di rappresentazione sono quattro come sotto specificato:

• TURNO A: VENERDI ORE 18:30 (abbonamento intero 160€, ridotto M/R – militari, ragazzi fino ai 18 anni e studenti universitari – 150€)

• TURNO B: SABATO ORE 17:30 (abbonamento intero 230€, ridotto Cral 210€, ridotto Over 65 -190€, ridotto M/R – militari, ragazzi fino ai 18 anni e studenti universitari – 150€)

• TURNO C: SABATO ORE 21:30 (abbonamento intero 170€, ridotto M/R – militari, ragazzi fino ai 18 anni e studenti universitari – 150€)

• TURNO D: DOMENICA ORE 18:00 (abbonamento intero 230€, ridotto Cral 210€, ridotto Over 65 – 190€, ridotto M/R – militari, ragazzi fino ai 18 anni e studenti universitari – 150€)

Per la Rassegna di Cabaret Nazionale (7 spettacoli) il turno di rappresentazione sarà unico di Domenica alle ore 17:30. I costi dell’abbonamento sono i seguenti

: • Abbonamento intero: 70€

• Ridotto Cral: 60€

• Ridotto M/R (militari, ragazzi fino ai 18 anni e studenti universitari): 50€

Il costo dei biglietti per l’opera lirica “Cavalleria Rusticana” con Anteprima Mondiale dell’Opera “Dodici anni dopo Cavalleria’s sequel” è:

• Biglietto intero: 35€

• Ridotto Cral: 30€

• Ridotto M/R (militari, ragazzi fino ai 18 anni e studenti universitari): 20€

Il primo spettacolo della Stagione, “Filumena Marturano”, debutterà Venerdi 25 Ottobre 2019 alle ore 18:00.

Il botteghino del teatro, sito in via Autonomia Siciliana 123/A, durante la campagna abbonamenti è aperto dal lunedi alla domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

Per informazioni: tel. 091348532 – 3294899984. Mail: granteatrotendapa@virgilio.it.

Com. Stam.