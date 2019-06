Si ride al Cine Teatro Rivoli di Mazara con la commedia “U figghiu masculu”

La Compagnia Teatrale “La Scena” di Marsala, domenica 16 giugno 2019 (alle ore 21.30), rappresenterà, dopo il grandissimo successo al Teatro Impero di Marsala, la commedia dialettale “U figghiu masculu”, al Cine Teatro Rivoli di Mazara del Vallo.

La rappresentazione comico-brillante in tre atti – di Pippo Scammacca e Pippo Barone, con l’dattamento di Gabriele Perrini – ha la regia teatrale di Enzo Amato. Un’altra avventura per la compagnia marsalese, dopo i meravigliosi successi degli anni scorsi, nelle piazze e nei teatri del trapanese. Esperienze vissute insieme tra “Nuovi Orizzonti” e “Trikke e Due Cabaret”.

Il cast di “U figghiu masculu” è composto da: Enzo Amato, Flavia Vinci, Nicola Anastasi, Donatella Montalbano, Nicola Di Girolamo, Luisa Lombardo, Giuseppe Vinci, Alessandro Gagliano, Simone Giacalone, Patrizia Martinico e Ilenia Giacalone. Il cast si completa con: Giovanni Volpe, Peppe Maggio, Renzo Pampalone, Jonatha Lombardo, Sergio La Sala, Elena La Rosa, Brenda Barraco, Peppe Amato, Giulia Anastasi, Graziana Maltese, Rossana Licari, Fabio Costantino, e Dario Amato.

Trama. Protagonista della storia è la famiglia Musumeci guidata da Saro, un venditore ambulante, e la moglie Vicinzina, una casalinga. I due, di mentalità retrograda e completamente analfabeti, sono persone semplici e credulone che, tuttavia, hanno costruito una famiglia basata su nobili valori morali. Accanto a loro ci sono la figlia Mimma e il figlio Lucio, ragazzo ingenuo che passa intere giornate a oziare con due suoi amici. Ma una circostanza alquanto insolita crea un malinteso che dà vita ad una situazione paradossale, comica, assurda e…

Da oltre 25 anni la compagnia “La Scena”, nata a Santo Padre delle Perriere (Marsala), rappresenta commedie dialettali. Sono state portate in scena le più belle e conosciute commedie in dialetto siciliano: Fiat Voluntas Dei, San Giovanni Decullato, L’aria del Continente, Miseria e Nobiltà, ‘U Paraninfu, ‘U Morto Assicurato, Ficimu Tririci, Parrinu pi vocazione, Servizio completo e tante altre. La compagnia anche per questa interpretazione assicura divertimento, risate e professionalità. L’obiettivo è sempre quello di far trascorrere, a tutte la persone che amano il teatro, due ore di sano divertimento, di pura comicità e in questo caso di vera riflessione. La commedia brillante “U figghiu masculu” sarà rappresentata al Cine Teatro Rivoli di Mazara del Vallo, domenica 16 giugno, con inizio alle ore 21.30.

Per i biglietti (8,00 euro): 347.1846757 (Enzo), 392.2419114 (Nicola). A Mazara del Vallo da: don Antonino Favata della Cappella “Gesù confido in te” dell’ospedale di Mazara; don Davide Chirco, parroco della parrocchia Cristo Re di Mazara; Fabio Costantino (393.5170691), presso Fabrizio – L’Amico Parrucchiere di Fabrizio Ingargiola (via P. G. Cusumano 19); il botteghino del Cine Teatro Rivoli. A Marsala da: “Centro Copia 1” (via Nino Bixio, 23); “Acquaffè”, al Centro Commerciale “Mille Stelle”, via Nazionale, 327 a Strasatti; “La Bottega della Ceramica” di Patrizia Martinico, contrada Strasatti; “Look & Style”, di Giuseppe Vinci, contrada Strasatti; Tabaccheria Pampalone, contrada Sant’Anna 348; Conad – Ipermarket di Contrada Torrelunga Puleo, tel. 0923.1877499.

