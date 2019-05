Palermo-Roma / Roma-Palermo Piero Monti andrà a dirigere il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Palermo. Piero Monti, da sei anni Maestro del Coro della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, lascia il suo posto per recarsi a dirigere il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ciro Visco, che dal 2010 era alla guida del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sarà il nuovo Maestro del Coro del Teatro Massimo da settembre. Una ‘staffetta’ che mette in un ideale contatto le due prestigiose Istituzioni musicali.

Sotto la guida di Piero Monti il Coro del Teatro Massimo ha preso parte alle tournée in Oman (2016 e 2019) e in Giappone (2017) e ampliato in modo significativo il proprio repertorio.

La Fondazione Teatro Massimo, il Presidente e il Consiglio di Indirizzo ringraziano il maestro Piero Monti per l’eccellente lavoro svolto in questi anni, augurandogli buon lavoro presso l’Accademia di Santa Cecilia, e rivolge un caloroso benvenuto a Ciro Visco. Il sovrintendente Francesco Giambrone ha ricordato «il grande lavoro fatto da Piero Monti in questi anni, che ha visto il Coro del Teatro Massimo lavorare con artisti quali Zubin Mehta, Placido Domingo, Jonas Kauffman, Marina Rebeka, tanto qui a Palermo che in produzioni internazionali e per registrazioni discografiche e video. Sono felice per Piero Monti che è ora chiamato a questo prestigioso incarico all’Accademia di Santa Cecilia e accolgo con entusiasmo Ciro Visco».

Per Piero Monti la decisione di lasciare Palermo nasce dallo stimolo verso il continuo rinnovamento, che ha caratterizzato anche il suo lavoro con il Coro del Teatro Massimo alla ricerca di nuove sfide: «Quando è arrivata l’offerta dell’Accademia di Santa Cecilia, sono stato attratto dalla possibilità di nuovi stimoli e di un nuovo repertorio. Il mio grande amore per il repertorio sinfonico mi ha spinto a questo cambiamento. In questi anni a Palermo ho costruito un ottimo rapporto con il Coro del Teatro Massimo, che ha risposto sempre positivamente agli stimoli e alle nuove proposte, affrontando un repertorio vario e complesso».

Ciro Visco, napoletano, afferma che «Palermo fa parte della mia terra: me ne sono innamorato quando sono venuto per motivi professionali. Questo è un mestiere che si fa con amore, e sono convinto che l’amore ci sarà anche a Palermo e che mi permetterà di realizzare con il Coro del Teatro Massimo progetti di altissima qualità».

Ciro Visco dal 2010 è il Maestro del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dal 2011 ha assunto anche la carica di Direttore responsabile delle Voci Bianche.

Si è diplomato al Conservatorio di Napoli in Pianoforte, Canto, Musica Corale e Direzione di coro. Ha studiato inoltre Composizione e ha seguìto i corsi di direzione d’orchestra all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dal 1997 al 2000 è attivo all’Accademia di Santa Cecilia accanto a Norbert Balatsch, e in seguito come Maestro del coro in numerose produzioni collaborando, tra gli altri, con direttori e compositori quali Giuseppe Sinopoli, Myung-Whun Chung, Jeffrey Tate, Roberto Abbado, Yutaka Sado, Ennio Morricone.

Negli stessi anni ha diretto all’Accademia di Santa Cecilia i Carmina Burana di Orff, i Vespri di Rachmaninoff e composizioni corali di Schubert e Brahms. Ha preparato e diretto il Coro di Santa Cecilia in diverse tournée, tra cui quella a Londra (Requiem di Verdi con Chung alla Royal Festival Hall), al Festival di Brescia e Bergamo (Nona Sinfonia di Beethoven con Chung) e in Sud America.

Durante le scorse stagioni ha preparato il Coro di Santa Cecilia in occasione di concerti in prestigiose sedi europee con l’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano: Théâtre des Champs-Elysées, Teatro alla Scala di Milano (Requiem Tedesco di Brahms), Proms di Londra (Guillaume Tell di Rossini, Quattro pezzi sacri di Verdi), Festival di Salisburgo (War Requiem di Britten, Stabat Mater e Petite messe solennelle di Rossini).

Ciro Visco è stato Maestro del coro al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro San Carlo di Napoli e a Radio France. Come direttore di coro ha inciso per importanti etichette discografiche come Deutsche Grammophon (la Misa Tango di Bacalov con Chung e Domingo), Sony (musiche di Morricone), Decca, TDK, nonché come pianista per la Nuova Era.

Recentemente, con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia, ha preso parte alle incisioni (Warner classics) dello Stabat Mater, del Guillaume Tell e della Petite messe solennelle di Rossini, dei Quattro pezzi sacri di Verdi e del War Requiem di Britten.

