Manifesto per un’Arte Corale di Luigi Pagliarini #restaCorale #restaTrascendente

L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di promuovere manifesto per un’arte corale, pensato, ideato e scritto da Luigi Pagliarini, il cui principio ispiratore e programma muovono nella direzione di una nuova scelta, perché nuovo è il momento che viviamo. Spiega, infatti, Pagliarini “che le necessità e gli obiettivi nell’era del Covid-19 vanno necessariamente verso un pensiero connettivo che veda gli esseri umani uniti verso un’unica direzione: una nuova umanità caparbiamente ecosistemica, colta e soprattutto riumanizzata”.

All’interno del manifesto per un’arte corale nasce una serie di opere collettive titolata#restaCorale – Saluti dal mondo in cattività ideate e curate dallo stesso Pagliarini. Le opere realizzate dalle allieve e dagli allievi dei corsi Teoria della Percezione, Psicologia della Forma e Sociologia del Corpo, ben oltre 150, sono state create tra Aprile e Maggio 2020 durante il periodo di isolamento dovuto all’emergenza Covid-19 e ne rispecchiano emotività e corporalità, restituendo una memoria storica del vissuto.

Il primo lavoro della serie a essere presentato è #restaTrascendente, un’animazione in 12 tavole disegnate a mano realizzata con la classe di Semiologia del Corpo del Biennio, composta da una ventina di voci. Il gruppo di persone, tra cui studenti ed ex-studenti, ha lavorato su tre specifici momenti rappresentando, su un’unica tavola, il proprio volto, il proprio corpo e un gesto/firma rivelatore di quanto vissuto nell’esatto momento di confinamento e segregazione sociale. Le opere sono state in seguito assemblate insieme a dei professionisti in un unico artefatto, un video d’arte che rimarca l’inesorabile conflitto tra la forte dinamica del “corpo-mente” in cattività e la necessaria lentezza e ripetitività del suo vissuto circadiano.

Ideazione e Direzione Artistica – Luigi Pagliarini; Video Composizione – Emmanuel Nervegna; Composizione Musicale -Andrea Gabriele; Montaggio Suono – Fabio Perletta (ISIA – Pescara)

Opere Artistiche e Campionamento Suoni Ambientali – Ado Brandimarte, Alessia Galassi, Allegra Donati, Anthony Bufali, Antonia Lombardi, Chan Yang, Fabio Casaccia, Francesco Moriconi, Gaia Rosita Cecere, Giorgia Mascitti, Huang Yan, Jacopo Pinelli, Leonardo Gironacci, Lisa Maria Ciccalé, Luna Hoei Cini, Maria Letizia Paiato, Michela Oddis, Milica Jankovic, Noemi Agosti, Viviana Tavani.

#restaTrascendente è visibile sul suo canale YuoTube di ABAMC all’nidirizzo

Da frammenti di vita in quarantena ai temi del volto, del corpo e del gesto artistico, nascono dunque espressioni artistiche corali che hanno un solo obiettivo: sostenere un’orchestrazione sinergica dove l’individualità ha senso solo in un ordine collettivo per propagarsi nell’immenso concerto delle vite.

Se da più parti e negli ultimi anni il mondo dell’arte si è spesso richiamato ai principi di collettività e condivisione, sono in pochi a essere concretamente riusciti nell’obiettivo. manifesto per un’arte corale mette un punto fermo per un’autentica ripartenza, con l’intento concreto di superare individualismi ed egocentrismi e con un’attenzione privilegiata verso le nuove generazioni chiamate alla sfida della costruzione di una nuova comunità artistica.

Nelle prossime settimane saranno presentati altri progetti, appartenenti alla serie #restaCorale, realizzati dalle classi di Teoria della Percezione e Psicologia della Forma del Triennio. I circa 130 allievi coinvolti hanno eseguito ciascuno cinque opere rispondenti alle azioni #restaUmano, #restaaCasa; #restaSicuro; #restaCreativo e #restaTeStesso che rappresentano momenti importanti vissuti durante la quarantena ma anche gli ingranaggi di un corpo/mente fortemente minacciato da apatia, cui manifesto per un’arte corale risponde con la riumanizzazione dell’azione creativa, non atto singolo ma corale per l’appunto.

Infine, accompagna ciascun progetto della serie #restaCorale l’azione #restaInAscolto, campionatura ambiente di lunghezza variabile dai 10 ai 60 secondi che gli allievi di ogni classe hanno realizzato quale un’ulteriore documentazione. Si tratta di una o più registrazioni audio dell’ambiente domestico, dei gesti preparatori le azioni richieste, o del suono prodotto dal gesto artistico quale, un esempio per tutti, il disegnare. Tale registrazione è stata utilizzata per caratterizzare acusticamente l’intervento artistico di ogni studente all’interno dell’opera d’Arte Corale.

