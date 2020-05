BUILDING social formats

BUILDING non si è mai fermata. Cogliamo l’occasione per segnalarvi alcuni format creati appositamente per mettervi in contatto con il network di curatori e artisti di BUILDING e entrare nel dettaglio dei progetti.I seguenti format sono fruibili attraverso Instagram, Facebook e Twitter.

BUILDING Takeover

Un post al giorno per cinque giorni: BUILDING mette a disposizione i propri canali social, che saranno liberamente gestiti da una persona del mondo dell’arte.

Il protagonista del primo takeover, iniziato il 21 aprile 2020, è Nicola Trezzi, direttore del CCA – Center for Contemporary Art di Tel Aviv, ed esplora il rapporto tra immagini e parole.

Il prossimo takeover, dal 4 maggio 2020, sarà ad opera dell’artista Yuval Avital.

Per partecipare al progetto BUILDING Takeover, potete inviare una richiesta a

info@building-gallery.com



ART UPDATES FROM…

È una vetrina fruibile sui social network di BUILDING dedicata a progetti, ricerche, approfondimenti e riflessioni di artisti, curatori, critici e colleghi.

Iniziato il 13 marzo 2020, ART UPDATES FROM… ha visto la partecipazione, attraverso immagini e video, di Vincenzo Castella, Marco Andrea Magni, Antonella Soldaini, Jean Blanchaert, Margherita Strada, Yuval Avital, Daniele Marzorati, Gaspare Luigi Marcone, The Ladies’ Room e Chiara Bertola.

I prossimi approfondimenti riguarderanno la programmazione, in particolare la mostra Materie, spazi, visioni e alcune anticipazioni sui progetti che verranno presentate nel prossimo futuro.

BUILDING PUBLISHER

Dal 2018 BUILDING è anche casa editrice.

Durante questi anni, in occasione di ogni esposizione, è stato realizzato un catalogo. Ognuno di essi contiene materiali di approfondimento grazie a testi e preziosi contributi di autori del panorama italiano e internazionale. Queste pubblicazioni rappresentano un mezzo per raccontare il progetto di volta in volta realizzato da BUILDING, e la ricerca stessa dell’artista e del curatore.

BUILDING ha condiviso degli estratti di pubblicazioni realizzate in occasione delle mostre I castelli nell’Ora Blu, Jan Fabre e Milano, Vincenzo Castella.

Seguiranno anteprime dai cataloghi Tempo in Processo, Giovanni Campus, Autoritratto Ritratti – Scrivere, Vincenzo Agnetti e altri in corso di pubblicazione.

