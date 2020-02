Alex Webb e Rebecca Norris Webb presiederanno la giuria di URBAN 2020

Cominciamo il 2020 con una news clamorosa: siamo orgogliosi di annunciare che Alex Webb e Rebecca Norris Webb, celeberrima coppia di fotografi statunitensi, presiederanno la giuria dell’undicesima edizione di URBAN Photo Awards, che si terrà dall’1 marzo al 31 maggio 2020.

I due artisti faranno parte della Super Commissione dei giurati di URBAN (una delle tante novità di quest’anno): Alex Webb, in qualità di Presidente della giuria, sceglierà personalmente il Vincitore della sezione Foto Singole, mentre Rebecca Norris Webb sceglierà il Vincitore della sezione Projects & Portfolio. A breve annunceremo il terzo fotografo internazionale della Super Commissione e gli altri membri della giuria.

Alex Webb e Rebecca Norris Webb saranno inoltre gli ospiti d’eccezione del prossimo Trieste Photo Days, dove premieranno personalmente i vincitori di URBAN 2020 durante la cerimonia finale del contest, che si terrà sabato 24 ottobre 2020. In programma al festival anche un loro incontro con il pubblico e un’esclusiva lecture.

*

Alex Webb ha pubblicato più di 15 libri di fotografia, tra cui The Suffering of Light, panoramica sui 30 anni delle sue fotografie a colori. Ha esposto in musei di tutto il mondo, tra cui il Whitney Museum of American Art di New York, l’High Museum of Art di Atlanta e il Museum of Fine Arts di Boston. Membro dell’agenzia Magnum Photos dal 1979, i suoi lavori sono apparsi su The New York Times Magazine, National Geographic, Geo e altre celebri pubblicazioni. Ha ricevuto numerosi premi tra cui una Guggenheim Fellowship nel 2007 e una borsa di studio NEA nel 2019. I suoi libri più recenti sono La Calle: Photographs from Mexico e le collaborazioni Slant Rhymes e Brooklyn: The City Within con Rebecca Norris Webb, sua moglie e partner creativa. Attualmente sta fotografando le città degli Stati Uniti per un nuovo progetto in corso, Out of Many.

Sito Web (con Rebecca): www.webbnorriswebb.co

Originariamente poetessa, Rebecca Norris Webb è autrice di sette libri di fotografia, che spesso intrecciano immagini e parole: il più noto è My Dakota, un’elegia per il fratello morto inaspettatamente, con una mostra personale al Cleveland Museum of Art (2015). Assieme al marito tiene seminari di fotografia presso musei, università e organizzazioni artistiche di tutto il mondo. Le sue opere sono state pubblicate su The New Yorker, The New York Times Magazine e Le Monde, e sono entrate a far parte di numerose collezioni, tra cui quella del Museum of Fine Arts di Boston e il Cleveland Museum of Art. Nel 2019 vince una borsa di studio NEA con il suo libro più recente, Brooklyn: The City Within (con Alex Webb), che diventerà una mostra al Museum of the City di New York da marzo 2020. In uscita a settembre 2020 il suo ottavo libro, Night Calls, in cui ha ricostruito il percorso delle visite a domicilio del padre novantanovenne, ex medico di campagna, nella la contea rurale del Midwest dove sono nati entrambi.

Instagram (con Alex): instagram.com/webb_norriswebb

