Mostra “ESSERE Giovanni Piazza”

La prima mostra delle opere di Gianni Piazza, pittore, scultore, assemblagista. da oggi 4 gennaio al 9 febbraio 2020 mostra prodotta dal Comune di S.Stefano Quisquina, assessorato alle attività culturali. Assessore Giovanna Ferraro a cura di Alfonso Leto e Roberta Randisi. Ex circolo Verga- Farmacia Jacoponelli, via Roma 53, S.Stefano Quisquina (AG)

La mostra ha tra i suoi sostenitori culturali L’Osservatorio Outsider di Palermo, la cui rivista in uscita nella prossima primavera 2020 (on line e cartacea) conterrà un ampio servizio su Giovanni Piazza.

GIOVANNI PIAZZA, annotazioni biografiche.

E’ nato a S.Stefano Quisquina, il 29 novembre 1968. Nel 1969 i suoi genitori (Rosario e Rosa Di Liberto) emigrano in Germania, nella cittadina di Münster. Ivi frequenta le scuole dell’obbligo, fino alla ‘terza media’ e giovanissimo viene assunto in una fabbrica di materie chimiche (CHG Chemiewerk in Gundernhausen) dove resta per alcuni anni. In seguito trova posto in una falegnameria ove ha modo di apprendere la manualità e un metodo di lavoro. Successivamente è assunto come aiuto scenografo di una rinomata compagnia teatrale itinerante (Konzertdirektion Bingel di Damstadt e Francoforte) che opera mettendo in scena spettacoli fiabeschi e didattici tratti dalla narrativa per ragazzi (Dal Mago di Oz, alle fiabe dei Grimm, a Tom Sawyer…). In quegli anni diventa padre di Marco, che oggi ha 26 anni e vive a Münster. Nel corso di quella esperienza come scenotecnico e pittore di teatro, matura una sempre maggiore passione per una espressività artistica di puro istinto, libera e personale, che porterà con sé quando, nel 2003, i suoi genitori torneranno nella terra natia insieme a lui. Sono anni di non facili adattamento ad un ambiente nuovo ma non ostile, che lui nel tempo sente e riconosce come luogo delle radici dei suoi genitori ma anche proprie. Da questo entroterra siciliano Giovanni matura solitariamente il suo mondo pittorico, visionario e fiabesco (di certo memore di quel viatico teatrale). Nel 2013 muore il padre.

Da allora, vivendo di piccoli lavori occasionali, qui conduce una vita appartata e discreta, tutta votata alla minuziosa inseminazione di un habitat proliferante di figure e ‘esserini’, spiritelli di un mondo talvolta analgesico, che invoca una sorridente quiete contro le durezze dell’esistenza quotidiana, altre volte presidiato da demoni agitatori di una ribellione interiore che ricorre anche alle parole dipinte sui quadri, frasi che vogliono farsi monito sociale e universale contro le ipocrisie, la falsità, la violenza, l’odiatissima guerra (tema ricorrente). Quella che Giovanni ha eretto minuziosamente, instancabilmente, attorno a se, è come un’arca salvifica, per proteggersi, per resistere, per ritrovarsi, un immaginario che egli abita e da cui è abitato.

La sua solitudine, nel tempo, è coabitata da pochi amici sinceri e sodali i quali, fino ad oggi, hanno visto crescere in modo abnorme l’enigma del suo lavoro, che sfida le leggi dell’economia (la perdita e il guadagno), del dare e dell’avere, del tempo perso e quello da ritrovare. Intimamente privilegiati da quell’amicizia con Giovanni, che offre loro la naturalezza e l’affabilità di un gesto eterno, primitivo e sempre misterioso: quello dell’arte.

Il comune di S.Stefano Quisquina oggi, dimostrando sensibilità culturale, presenta al pubblico la prima mostra di Giovanni Piazza.

Alfonso Leto

Testo di Roberta Randisi

La mostra Essere Giovanni Piazza presenta alcuni dei pezzi più significativi della grande produzione artistica ancora poco conosciuta di Giovanni Piazza, ne racconta il suo mondo visionario e immaginifico ed è un omaggio all’amore spontaneo per l’arte scardinata dalle logiche del mercato. Il linguaggio visivo dell’artista è diretto e ogni dipinto narra una storia attraverso un immaginario brulicante di personaggi ricorrenti: giraffe dal passo lento, greggi di pecore, pesci, piranha e individui bizzarri (come il singolare e geniale cameriere-vampiro o la femme dalle calze a rete); Il protagonista assoluto è TOM (The Other Man) l’altro uomo, personificazione dell’altro al di fuori di sé.

Una meticolosa preparazione della tela precede la fase pittorica, quelle che Giovanni chiama “linzola” sono infatti tele grezze, che seguendo l’esempio degli antichi maestri, prima di essere dipinte vengono accuratamente stirate e successivamente preparate con l’imprimitura. I colori sono quasi sempre vivaci e la tecnica pittorica è raffinata; una pittura a tratti ordinata ed equilibrata (La visita), a tratti gestuale e diretta, quasi urlante che, con ironia e leggerezza, comunica il proprio antagonismo verso il potere, gli armamenti e l’eccessiva ricchezza (Il terzo paradiso). Oltre ai grandi temi figurano spesso piccoli dettagli aneddotici tratti da un quotidiano vivere ove i colori si addolciscono tendendo ai toni pastello e compaiono figure care all’immaginario edonistico del pittore: pecorelle, fiori, coppie di innamorati e si manifesta, come ne Il mio caro vecchio amico cane, il delicatissimo sentimento di fedeltà e amore tra l’essere umano e l’animale che lo accompagna nel cammino.

Testo di Alfonso Leto

L’opera di Giovanni Piazza, così come oggi perviene a noi, è rimasta nascosta al mondo per oltre 16 anni: principiata in Germania e coltivata qui, in questo entroterra montano della Sicilia che mantiene il suo rapporto con l’economia rurale e pastorale, ove dimorano ancora –nonostante tutto- i semi di un mondo arcaico. A Santo Stefano Quisquina, in solitudine e riservatezza, Giovanni ha cominciato nel 2003 a dare vita ad una serie ininterrotta di quadri e sculture che hanno finito con il diventare il diario figurato del suo personale e segreto dialogo con il mondo abitato (dagli uomini e dagli animali, dalla flora e dagli oggetti) sovrascritto talvolta da frasi ed epigrafi: un universo figurato, polisemico e cangiante, con alcuni elementi che nel tempo ricorrono, si nascondono, poi riaffiorano trasformati, pronti ad assumere le ‘movenze’ e le parole che il “ventriloquo” trasmette alle sue protesi parlanti.

Anche la scultura fa parte delle attitudini di Giovanni Piazza: si tratta di una pratica assemblagista, polimaterica e ibridata che lo vede alle prese con oggetti e scarti di ogni genere trasformati, con efficace manualità pragmatica da scenotecnico, nelle stesse figure che prendono vita nei suoi dipinti. La presenza più ricorrente è quella dell’omino-sagoma dai grandi occhi: è lui il vero abitatore residente del suo mondo. Questa figuretta seriale (che è per Giovanni ciò che l’inanimato burattino Pinocchio fu per Geppetto e per Collodi stesso) ha un nome: TOM, acronimo di The Other Man (l’altro uomo: il suo alter ægo). Per quanto il lavoro immaginifico di Giovanni non sia monotono ma attraversa cicli e mutamenti, TOM è sempre lì: è tutti e nessuno, entra ed esce dove e come gli pare. Persino negli oltre 2000 “biglietti da visita” ricavati da ritaglini di cartoncino o tela, Giovanni ha dipinto uno per uno, numerandoli in ordine progressivo, la faccina di TOM: il suo sigillo, la sua piccola ossessione. A “lui” Giovanni affida la propria ansia di riscatto dall’essere un numero, un pupazzetto, a quella di prendere in mano il proprio destino.

Nell’arca salvifica di Giovanni Piazza trovano posto anche i suoi TOM che si fanno scultura, e ancora, presenze aliene, alberi biblici, concezioni votate al simbolo, esseri filiformi e ingarbugliati, oggetti che raggiungono talvolta una spericolata eleganza semplicemente manipolando un legnetto o rivestendo un cappello, decorato da una texture di faccine, simulando perfettamente la materia lignea da provocare un allure da “appetitoso” design.

Scorrendo le diverse centinaia di opere, la pittura di Giovanni ci offre un insieme multiforme di temi e figure, in cui ricorre spesso il tema etico del pacifismo, in un modo talvolta selvatico e scanzonato come nel quadro “Tout les armes sur la lune” opera capace, in pochi scatti di un segno gestuale, di emanare un livello ironico agilissimo, grazie anche alla sua consuetudine di accompagnare le immagini, sovente, con motti e scritte, come a rinforzare le sue intenzioni comunicative: scritte in tedesco (la lingua che meglio conosce) o in inglese. Giovanni parla in modo essenziale l’Italiano, meglio ancora il dialetto siciliano. Così accade nella gustosa “sit com” che si presenta come Ultima cena (o meglio scena) ove si consuma un piccolo dramma di ordinario abuso alcoolico con tre personaggini che interpretano: il cameriere vampiresco e tentatore portatore di alcoolico, il pittore non curante, la modella che vomita nel cesso. Fine della scena.

L’uso delle scritte è anche nel ricco pannello Change the Earth in cui una teoria di figure galleggia in una psichedelica texture circolare, accompagnando un flusso prossimo ad un divenire delle specie che accomuna buoi, uomini, cavalli, pesci, uccelli, elefanti in un unico afflato, in un’unica speranza di felicità. Contrariamente al conturbante quadro intitolato (in lingua volutamente norvegese) “Sirkulasjon”: una sorta di inquietante e primitivo “giardino delle delizie” dove si muove una umanità promiscua di automi e di sbandati, su un livido sfondo cangiante, comandati da un’unica misteriosa forza che sospende per tutti l’interrogativo identitario “Who are you”.

Analogo tema della condizione umana nel dittico “Oświȩcim” (Auschwiz), evocazione sdoppiata in due pannelli di un “videogame” tanto rudimentale quanto sofisticato (per cromatismo e segno) che vede pulsare, come bit, piccoli esserini (stickman), che deambulano meccanicamente e che pare scavino le tracce ossessive e obbligate di un termitaio dalla struttura “a svastica”, che non da scampo.

La riconoscibilissima icona di Franz Kafka che campeggia, a monito, contro la divisione del muro di Berlino e di tutti i muri (con tanto di aforisma sull’idiozia umana che – organizzata- si fa politica); l’impressionante faccia di un Ghandi trasfigurato in una smorfia di bestemmia contro la stupidità degli uomini.

Lo straordinario e selvaggio cantante al microfono, sempre quel suo TOM trasfigurato, tracciato fulmineamente su una grande tela, sotto la campeggiante scritta che precisa: This is Not a Love song: quadro selvaggio e perfetto!

L’omaggio dolce e grato al pastore e al suo gregge: lui, figuretta felice con il fiore in bocca, che guida un gregge di candide pecorelle, in compagnia del caro amico vecchio cane, dipinti con un amore e una semplicità che disarmano ogni nostro articolato pensiero estetico: sembra di stare già nel paradiso dei semplici, accompagnati dall’animo mondo di Giovanni.

Guardando ogni suo quadro ci si trova già in un ideale evangelo apocrifo in cui gli ultimi sono veramente diventati i primi e i primi sono stati ammoniti e relegati agli ultimi posti del condominio, un mondo in cui lo stesso Cristo giunge a noi con la policromia di una sindone fauve (come se Matisse avesse copiato una sacra icona russa); un mondo dove Pinocchio, il pinocchio collodiano vero e proprio, è inchiodato alla croce della propria colpevole ingenuità, senza nessuna pietà, ibridando con una agilità fanciullesca misticismo e capriccio: tanto, nessun Golgota può sanzionare il nostro sacrosanto diritto all’ironia della fiaba; nemmeno quella del pacifico TOM che (in un altro quadro epigrafico) sorseggia il suo drink, noncurante dei minacciosi stickman, ominicchi moralisti, pronti alla lapidazione; anzi: TOM è seduto ai piedi di un albero-braccio con mano e dito medio teso verso l’Alto come per dire: -Sono qui, non ho nulla da temere, il mio animo è sereno.

Questi,in piccola sintesi, sono gli indizi del mondo di Giovanni Piazza. Essere Giovanni Piazza equivale a vivere interamente, giorno per giorno, incurante del mondo, la gioia salvifica della pittura, una pittura che merita rispetto, che reclama occhi sinceri come quelli di questo artista che da oggi, a pieno titolo, va riconosciuto come tale non solo a S.Stefano Quisquina (territorio che vanta la presenza di molti artisti) ma ovunque vi siano luoghi dell’arte disposti a recepire la purezza, l’ironia, l’agilità, il gesto perpetuo ed esistenziale di uno che non ha bisogno di diventare artista perché lo è.

La prima mostra dedicata a Giovanni Piazza dal Comune di S.Stefano Quisquina, testimonia la volontà di una comunità civica, da sempre attenta ai suoi figli artisti, ad assegnare anche gradita accoglienza al suo percorso espressivo, come viatico per una vita futura sempre governata dall’arte e nutrita del dialogo con il mondo dell’arte che fino ad oggi, non sapendo nulla di lui, lo ha costretto ad una solitudine e marginalità non meritate.

Com. Stam.