Gate18 – PROFILI Ado Bradimarte – Giorgia Mascitti – Lizzie a cura di Maria Letizia Paiato

Oggi, giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 17.30, nei locali di Tipico Tips, il nuovo spazio del Comune di Macerata dedicato all’accoglienza turistica, alla promozione del territorio e destinato anche ad ospitare iniziative culturali, avrà luogo l’inaugurazione di Gate18 – PROFILI, una mostra curata da Maria Letizia Paiato che vede protagonisti tre giovani artisti Ado Bradimarte, Giorgia Mascitti e Lizzie.

Il progetto, che è parte di Gate Artistic Project (@gateartisticproject) cui fa riferimento un gruppo allargato di giovani artisti, vede l’apertura al n.18 di Piazza della Libertà a Macerata con un breve spaccato di mostra declinato nella parola Profili.

Tre giovani artisti dalle personalità e dai profili espressivi diversi. Tre modi individuali e autonomi di interpretare forme e figure. Tre linguaggi dell’arte divergenti per tecniche, temi e soggetti, tuttavia, uniti da immaginarie linee di contorno che, oltre a mostrarsi frontalmente all’osservatore, originano un inaspettato dialogo fra loro. In questa inconsueta circolarità di modus operandi, questi tre giovani talenti italiani, sebbene ancora nel flusso della formazione accademica, mostrano già i caratteri di un’espressività autonoma e chiara, tangibile nella coerenza dei rispettivi percorsi di ricerca, che non rifiuta il confronto ma anzi lo accoglie, per mettersi alla prova e afferrare, nell’evidente contraddittorio visivo e formale con l’altro, spunti per strutturare poetiche future. Per questo motivo Profili appare come la parola più consona a evidenziare il legame fra i tre, che tiene conto delle singolarità ma anche e soprattutto delle diversità. Ado Bradimarte, Giorgia Mascitti, Lizzie ciascuno immerso nell’epoca in cui vive e di cui percepiscono l’esigenza di nuove narrazioni, mostrano lavori per Gate18-Profili che non hanno alcuna pretesa di definirsi opere concluse, nell’intento di comprendere e portare avanti lo sviluppo delle stesse, tramite il dialogo e la condivisione della loro ricerca artistica.

La mostra è patrocinata dal Comune di Macerata e inserita nell’ambito delle manifestazioni Macerata d’Inverno.

Gate18 – PROFILI Ado Bradimarte – Giorgia Mascitti – Lizzie è parte del progetto Gate Artistic Project (@gateartisticproject) e sostenuto dall’Associazione Yoruba::diffusione arte contemporanea. Si ringraziano per l’inaugurazione Spulla e Ginetta di Macerata.

SCHEDA TECNICA

Titolo: Gate18 – PROFILI | Ado Bradimarte – Giorgia Mascitti – Lizzie

A cura di: Maria Letizia Paiato

Luogo: Tipico Tips – Macerata Cultura, Piazza della Libertà 18 – Macerata

Inaugurazione: giovedì 12 dicembre 2019 ore 17.30

Apertura al pubblico: Dal 12 al 29 dicembre 2019

Orari: Tutti i giorni esclusi i festivi h. 10.00 / 13.00 e 14.30/17.30.

Info: http://www.comune.macerata.it; https://www.macerataculture.it

Tel: 0733 060279

Info Mostra: @gateartisticproject; www.yoruba.it; Tel: 348-3556821

