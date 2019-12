A Trapani, la mostra fotografica personale “Emotional Connection” di Max Salvaggio Palazzo Milo-Pappalardo e Chiostro di San Domenico

A Trapani, nell’elegante palazzo Milo – Pappalardo, in Via Garibaldi, e negli spazi del Chiostro di San Domenico, prenderà avvio, con inaugurazione mercoledì 11 dicembre, dalle ore 17.00 alle 20.00, la mostra fotografica personale “Emotional Connection” del fotografo marsalese Max Salvaggio, che durerà fino al 10 Gennaio prossimo. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Trapani e della soprintendenza BB.CC.AA., con la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e l’associazione culturale Agorà .

Il fashion Photographer siciliano, conosciuto e apprezzato per le sue pubblicazioni editoriali di moda anche a livello internazionale, dal 2008, in occasione dei suoi primi dieci anni di attività, ha iniziato il suo percorso espositivo da molto lontano, dall’Asia. Ha esordito in un progetto curato dall’Ambasciata Italiana in Vietnam, in gemellaggio con l’Ambasciata Francese, ha esposto in una mostra “Italian Fashion Plant” dedicata alla Moda Italiana, presso “L’Espace – Centre Culturel Français nella città di Hanoi durante il festival della cultura europea e, successivamente, con un’ulteriore mostra personale curata dall’Italian Trade Commission in HCM City and Embassy in Ha Noi ad Ho Chi Minh City presso Y Ngoc-Sy Hoang Gallery in occasione dell’European festival 2008.

Dopo il grande successo dell’anno scorso riscosso al Palazzo d’epoca Spanò–Burgio a Marsala, il fotografo Max Salvaggio fa tappa a Trapani.

Il percorso della sua mostra si articola in 2 grandi sessioni: la prima sessione è rivolta all’essere umano, composta da una raccolta di nudi d’autore dedicati alla donna ed alla sua statuaria femminilità, la seconda è dedicata ai luoghi di viaggi in diversi continenti.

La mostra sarà inaugurata con una degustazione di vini offerti dalla cantina Alcesti di Marsala. Il vino e la fotografia per il fotografo sono un legame sensoriale che arriva allo spirito.

La mostra “Emotional Connection” è un contenitore di esperienze fotografiche, che condivide piacevolmente accogliendo i partecipanti e proponendo la fotografia come strumento di comunicazione e di aggregazione socio-culturale.

Una vera e propria fine art gallery dinamica con tanti eventi esclusivi organizzati nell’ambito della mostra che saranno comunicati con un calendario settimanale disponibile online su www. www.maxsalvaggio.com/activity.

Il fotografo avrà il piacere di incontrare la stampa l’11 dicembre alle ore 11:00 a Palazzo Milo- Pappalardo, a Trapani. Si prega di dare gentile conferma. È disponibile a rilasciare interviste. Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.maxsalvaggio.com, e-mail info@maxsalvaggio.com, mobile +39.335 812 4270, Jacques Bertolino cell. +39. 328 64 69 797 (marketing e comunicazione) staff Max Salvaggio.

Ci saranno proiezioni di fotografie di street style e video di backstage e di viaggi realizzati tra i quattro continenti, portfolio reviews, (lettura portfolio – di fotografie amatoriali o di lavori svolti da fotografi professionisti), un’opportunità per giovani fotografi che potranno ricevere consigli da un esperto, creare contatti, connessioni. Ed ancora workshop sulla fotografia di moda, di nudo, di beauty, di street and travel photography. Originali i servizi fotografici per ritratti d’autore. Quest’ultima iniziativa è volta a i rivalorizzare la fotografia stampata su un supporto cartaceo, così da considerarsi oggetto fisico, divenendo opera a tutti gli effetti e tangibile testimone, materico, decorativo, che può essere esposta ed interagire con le persone che l’ammirano su una parete o su un tavolo o nell’ambiente che l’accoglie. Tutti i giorni, verrà allestito un set fotografico, dove dietro appuntamento sarà possibile realizzare in tempo reale il proprio ritratto, o quello di famiglia o semplicemente richiedere di regalarlo ad una persona cara, facendo una bellissima sorpresa. I ritratti fotografici stampati saranno disponibili in diversi formati.

La mostra sarà aperta tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, e rispetterà i seguenti orari:

Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 15:00

Martedì dalle ore 10:00 alle ore 17:30

Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 17:30

Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:00.

Ingresso gratuito.

Com. Stam.