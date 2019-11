Luc Tuymans e Mario Vespasiani, la pelle e l’anima della pittura

Due mostre imperdibili indagano la meravigliosa complessità del presente, da vedere a Palazzo Grassi e al Museo Michetti.

Nel mese di novembre si sovrappongono le date di apertura di due mostre emblematiche che celebrano il mezzo pittorico da versanti opposti, quali possono essere superficie e profondità, narrazione storica e racconto simbolico. Due autori che per impostazione e metodo non potrebbero essere più lontani ma che hanno fatto della pittura uno strumento altissimo per analizzare il mondo, attraverso una sintesi estrema e innovativa.

Nella mostra in corso a Venezia nella cornice di Palazzo Grassi i temi del belga Luc Tuymans (Anversa 1958) raccolti nella personale dal titolo La pelle, prendono spunto da fotografie digitali o analogiche, spesso tratte da riviste e interpretate mediante una tecnica veloce che gli consente di terminare un quadro in un solo giorno, con un procedimento che sovrappone colori freschi e piatti. La sua abilità sta nel lasciare allo spettatore una luce non familiare, come artefice di una falsificazione della realtà, in cui prevale un vuoto, un “difetto” dove le tinte opache suggeriscono un’assenza nella quale smarrirsi. Mario Vespasiani è nato venti anni dopo sulle sponde del mare Adriatico e quei colori li porta sempre con sé, insieme alle leggende e al senso del sacro a cui è stato iniziato. La sua pittura riflette il mistero di ciò che lo circonda è luminosa e carica di energia, eppure non è mai decorativa, ma simbolica e magnetica, guarda alla quotidianità con occhio mitico ed ogni ciclo pittorico lo considera un inno all’universo di cui si sente parte, sia quando rappresenta il microcosmo che quando si rivolge all’infinito delle costellazioni.

Tuymans lascia agli spettatori la possibilità di seguire le sue indicazioni per comprendere ogni singola opera e sulla superficie della pittura, sulla patina satinata. Vespasiani impiega tutta la potenza del colore e le vibrazioni che emana e parla in generale del progetto, del tocco fluido da maestro zen, della componete visionaria che porta ogni spettatore non di fronte ma dentro l’opera. Tuymans ha ritratto fatti storici di particolare violenza, ma il modo in cui li riesamina esclude ogni tipo di emozione o empatia, come fosse un’osservazione fredda e cerebrale, lui ci invita alla ricerca della follia, dell’incognita crudeltà umana che li ha generati e ciò non è mai affrontato in modo diretto, ma attraverso la banalità di oggetti comuni o di situazioni quotidiane. Caroline Bourgeois, curatrice della mostra, afferma che Tuymans non prende per mano lo spettatore: “lo lascia libero di decidere quale sia il vero soggetto del quadro in funzione di quanto viene detto e di quanto viene suggerito fuori campo”. Vespasiani richiama invece l’elemento spirituale della luminosità degli oggetti animati o inanimati e dell’importanza con cui questi si guardano e come a loro volta ci osservano. Nella sua mostra Eschatology in corso in Abruzzo al Museo Michetti attraverso due opere di grande formato porta lo spettatore a percorrerle in senso orizzontale, per poi entrare nella complessità dei codici e di una pittura di fluttuante, in cui l’elemento naturale lascia spazio oppure ingloba quello sacro.

Se la comprensione della realtà ci deriva dai “segni” – fotografie, dipinti, racconti, film e parole – nessuno di questi è mai del tutto autonomo ma fallace e provvisorio in un continuo rimando di immagini, così solo la conoscenza e un atteggiamento contemplativo ci possono ampliare la percezione delle cose. Nelle rispettive mostre, entrambi gli autori hanno realizzato opere monumentali site-specific a cui si aggiungono anche dipinti provenienti da altre collezioni, realizzati in anni diversi, che si presentano nello spazio museale con quel giusto “respiro” per destinare la dovuta attenzione ad ogni singola opera. Rispetto a molti artisti che evitano di discutere del proprio lavoro, sia Tuymans che Vespasiani rilasciano interviste e partecipano all’interpretazione della loro opera. In un’epoca in cui si registrano ancora comportamenti di intolleranza e di razzismo, i due artisti ci dimostrano come sia possibile l’interpretazione del mondo da versanti opposti e come l’arte riesca a far convivere ad alti livelli queste diversità senza procedere per esclusione, bensì palesando come la ricchezza della nostra epoca sia nel riconoscimento del singolo individuo, nel rispetto dell’oggetto più comune come dell’alterità. Perché come ha ripetuto Vespasiani nella presentazione: il sacro che si annuncia nelle esperienze autentiche ci chiama a guardare oltre, a superarci, a restare vigili e assetati di altro.

Luc Tuymans

La Pelle

a cura di Caroline Bourgeois

Palazzo Grassi, Venezia

fino al 6 gennaio 2020

Mario Vespasiani

Eschatology

a cura di Giuseppe Bacci

Museo Michetti, Francavilla al Mare CH

fino al 19 novembre 2019

Com. Stam.