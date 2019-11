Galleria Parmeggiani, Reggio Emilia Carlo Ferrari L’ultimo ghiaccio A cura di Chiara Serri

“L’ultimo ghiaccio” diventa opera d’arte. Carlo Ferrari festeggia cinquant’anni di pittura con una mostra dedicata ad iceberg e paesaggi polari, ultimi baluardi di uno scenario naturale che stiamo progressivamente perdendo.

La Galleria Parmeggiani di Reggio Emilia (Corso Cairoli, 2) ospita, dal 9 novembre all’8 dicembre 2019, “L’ultimo ghiaccio” di Carlo Ferrari, esposizione personale realizzata in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e i Musei Civici. Curata da Chiara Serri, la mostra sarà inaugurata sabato 9 novembre alle ore 17.00.

Noto per i papaveri rossi, dipinti per velature successive, Ferrari presenta alla Galleria Parmeggiani una nuova serie pittorica, esito di un percorso condotto con grande libertà attraverso i colori e i materiali, con lo sguardo proteso al contemporaneo e alla società in cui viviamo. Del resto per l’artista il legame con l’attualità non è mai stato secondario, anche nel momento in cui esso era perseguito attraverso sovrapposizioni semantiche e trasferimenti di significato.

Come scrive la curatrice, «Certamente Ferrari non è il primo artista che realizza un dipinto il cui contenuto evoca scenari glaciali (pensiamo a “Il mare di ghiaccio” di Caspar David Friedrich, agli iceberg dello statunitense Frederic Edwin Church, o ancora alle esperienze dell’Iperrealismo), ma le sue opere presentano un carattere di interessante originalità: la massa di ghiaccio è estrapolata dal contesto, quasi fosse l’ultimo baluardo di uno scenario naturale che stiamo progressivamente perdendo. Il fondo uniforme – che esso sia nero così come era per i papaveri, oppure bianco o blu cobalto – rende, infatti, l’immagine onirica e surreale. La tecnica minuziosa ritrae il dato naturale, esito di un’approfondita ricerca iconografica. Il fondo lo rende sospeso. Perdiamo ogni coordinata spazio-temporale e ci chiediamo se quel blocco di ghiaccio esista realmente o sia piuttosto lascito di una memoria condivisa o, ancora, dell’immaginazione dell’autore. Dipingere il ghiaccio corrisponde a preservarne eterna memoria. La pittura ad olio rende immortale, o presunto tale, ciò che è fragile e corruttibile, interpretando il desiderio dell’artista di tutelare non tanto il proprio presente, quanto il futuro delle generazioni a venire».

Il percorso espositivo è completato da un rapido excursus attraverso la produzione del passato, dai lavori degli anni Settanta, in cui l’uomo era al centro della scena con il suo carico di dolori e fatiche, alle opere realizzate a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, in cui la figura umana scompare definitivamente ed è sostituita da petali ricolmi di luce. Catturata dalla bellezza dei papaveri, l’attenzione dello spettatore si concentra successivamente sulle simbologie sottese al fiore, memoria del sangue versato sui campi di battaglia, ma anche metafora di resistenza e rigenerazione.

La personale, realizzata grazie al contributo di Emisfera Sistemi, UnipolSai Assicurazioni, Assicoop Emilia Nord, Guglielmo, Gamma Meccanica, Il Polo Digitale, For C.E.P., è aperta al pubblico da martedì a venerdì con orario 09.00-12.00, sabato, domenica e festivi ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00. Ingresso libero.

Per informazioni ed approfondimenti: Musei Civici (tel. 0522 456477, musei@municipio.re.it, www.musei.re.it); Archivio Carlo Ferrari (www.ferraricarlo1.it, www.carloferraripittore.it).

Carlo Ferrari nasce a Massenzatico di Reggio Emilia nel 1946. Di padre svizzero e madre italiana, da adolescente vive per lunghi periodi a Zurigo, città fondamentale per la sua formazione culturale. Ritornato in Italia, termina gli studi e comincia a frequentare stimati pittori e scultori, approfondendo la tecnica del colore ad olio e, in particolare, la velatura. Nel 1968 apre un atelier a Reggio Emilia, in via Roma, iniziando così una lunga avventura di studio e di pittura che lo porta a spaziare dal paesaggio fiammingo, a Rubens, Turner, Poussin e Caravaggio. Negli anni Novanta inizia a dipingere i fiori, in particolare i papaveri, per i quali oggi è riconosciuto. Nel 2001 inizia una fruttuosa collaborazione con la Galleria Forni di Bologna. Tra le numerose esposizioni, si ricordano le personali allestite presso Galleria Bellini Inc. (San Diego, 2001), Studio Forni (Milano, 2003), Galleria Forni (Bologna, 2003), Galerie Prom (Monaco di Baviera, 2010), Aïda Cherfan Fine Art (Beirut, 2011, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura) e le collettive “En cent métamorphoses la femme” (Château de Gruyères, Gruyères, 2000, a cura Etienne Chatton), “Italian Artists” (Maserati Showroom, Dubai, 2005), “Arte italiana 1968-2007 Pittura” (Palazzo Reale, Milano, 2007, a cura di Vittorio Sgarbi). Ha preso parte alle più importanti fiere d’arte contemporanea: ArteExpo (Barcellona), Start (Strasburgo), ArteFiera (Bologna), MiArt (Milano) ed ArtParis Abu Dhabi (Abu Dhabi). Attualmente lavora con Barbara Frigerio Contemporary Art di Milano e Aïda Cherfan Fine Art di Beirut. Vive e lavora a Rivalta di Reggio Emilia.

