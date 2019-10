Peter Wächtler UP THE HEAVIES a cura di Vincenzo de Bellis

Fondazione Antonio Dalle Nogare. Rafensteinerweg 19, Bolzano, Italy IT La mostra personale di Peter Wächtler è la seconda commissione che la Fondazione Antonio Dalle Nogare affida a un artista emergente e che occupa tutto il piano terra degli spazi di via Rafenstein .(Opening 12.10.2019 10:30)

Invitato a pensare a un progetto site-specific per gli spazi e per il contesto sia della città sia della regione, Wächtler è tornato in visita più volte durante l’anno e ha analizzato luoghi fisici e di produzione che lo hanno ispirato nella realizzazione di un progetto composto di opere scultoree, fotografiche, pittoriche e video.

Il risultato è una mostra complessa nella quale l’artista mette in evidenza alcuni aspetti caratteristici della sua pratica: l’interesse per tecniche artistiche tradizionali e artigianali; la necessità di costruzione narrativa simile a quella di un racconto (Wächtler è anche uno scrittore) e la capacità di muoversi liberamente tra diversi mezzi espressivi.

Tutti questi mezzi diventano tappe di un racconto nel quale il personale si mescola all’impersonale, il soggettivo all’oggettivo, il reale al surreale o all’irreale.

Peter Wächtler lavora con una varietà di media: bronzo e ceramica, testi, disegni e video. Ma è in realtà il racconto stesso a costituire il suo materiale prediletto. Le sue opere evocano spesso una narrazione che vede figure umane o animali in stati particolari di animazione. Questi usano e adattano elementi di finzione, folklore e cultura popolare, relazionandosi sia a tradizioni specifiche che a favole comuni, e concretizzano le diverse modalità in cui una storia può essere raccontata, tanto quanto la storia in sé.

Wächtler (nato nel 1979 ad Hannover, in Germania) vive e lavora a Berlino. Le sue opere sono state esposte in mostre personali presso la Kunsthall di Bergen, lo Schinkel Pavillon di Berlino, al MUKHA di Anversa, alla Chisenhale Gallery di Londra e alla Reinassaince Society di Chicago. Il 30 agosto ha inaugurato una sua personale presso la Kunsthalle di Zurigo.

Com. Stam.