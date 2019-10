Gianni Otr Baggi Mondo Fuori a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

In occasione della Quindicesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, MADE4ART è lieto di presentare presso la prestigiosa sede espositiva dello Studio Rospigliosi di Milano, all’interno dell’esclusiva e splendida cornice di Palazzo Borromeo, nel cuore del centro storico della città, un’importante personale dell’artista fotografo Gianni Otr Baggi (Pavia, 1946).

La mostra, a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo, presenta al pubblico l’inedita serie Mondo Fuori – World Outside frutto della recente ricerca progettuale in ambito fotografico dell’artista lombardo. Dopo aver indagato attraverso le sue opere gli aspetti più propriamente introspettivi della realtà, Gianni Otr Baggi si propone ora di raccontare il mondo esterno attraverso un linguaggio surreale e figurativo realizzato attraverso sovrapposizioni inaspettate ed enigmatici assemblaggi, facendo spesso ricorso ad accesi e intensi cromatismi, a un disordine visivo organizzato e ricercato, a un’astrazione presa in prestito dal campo della pittura. Opere di grande fascino e profonda poesia nelle quali dettagli architettonici e particolari tratti dalla storia dell’arte si fondono armonicamente, dove l’universo del sacro e la vita quotidiana della metropoli vengono a unirsi in sorprendenti composizioni. Una maniera di osservare il mondo e di comunicarlo agli altri che appartiene al linguaggio del surrealismo, sapientemente interpretato da Gianni Otr Baggi attraverso l’obiettivo fotografico.

La dimensione libertaria del surrealismo ha avuto l’ambizione smisurata di darci in questo secolo posto, come nessun altro, sotto il segno della violenza e dell’odio, una poetica dell’amore e un’etica della libertà.

Arturo Schwarz, da un’intervista di Massimiliano Castellani, 2014

Articolato attraverso gli ambienti dello Studio Rospigliosi, il percorso espositivo troverà il suo punto centrale in una speciale dark room, una sala del tutto priva di luce naturale, dove il gioco creato dalle ombre e dalle luci artificiali sarà in grado di dar vita a un ambiente sospeso e raccolto, capace di amplificare le capacità percettive del visitatore e invitarlo a concentrarsi in profondità nell’osservazione delle opere fotografiche esposte.

Mondo Fuori, con data di inaugurazione mercoledì 9 ottobre 2019, sarà aperta al pubblico fino al giorno 16 dello stesso mese; apertura in occasione della Giornata del Contemporaneo AMACI sabato 12 ottobre dalle ore 15 alle 18. In occasione della mostra verrà presentato il catalogo Mondo Fuori – World Outside dedicato all’omonima serie di opere d’arte di Gianni Otr Baggi.

Gianni Otr Baggi. Mondo Fuori a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

9 – 16 ottobre 2019 Lunedì ore 15 – 18, da martedì a sabato ore 10 – 13 e 15 – 18

Cocktail Party | Mercoledì 9 ottobre, ore 18 – 21 Apertura Giornata del Contemporaneo AMACI sabato 12 ottobre ore 15 – 18 c/o Studio Rospigliosi | Palazzo Borromeo Piazza Borromeo 10, 20123 Milano

Com. Stam.ric. pubbl.